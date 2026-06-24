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בנות הרוגבי

קבוצת הבנות של מועדון הרוגבי של רמת הגולן מסיימת עונה באימון משותף לאימהות ובנות, משחק ראווה, משחק טאצ' עם האימהות וטקס סיום עונה

קבוצת הבנות של מועדון הרוגבי של רמת הגולן מסיימת עונה.

שרה, המאמנת של הקבוצה מסכמת: "בכל פעם מחדש, מרגש אותי לראות שיש לנו קבוצה של עשר בנות שאוהבות רוגבי, נהנות ממנו ובוחרות להגיע ולהשקיע. נכון להיום, אנחנו קבוצת הבנות היחידה בארץ. זה ממש לא מובן מאליו שאנחנו פועלות כבר שנה שנייה ורוצות להמשיך לעוד עונות.

"רוגבי נתפס לפעמים כספורט גברי, או אלים, אבל עבורי הוא הרבה מעבר לספורט. במהלך השנה, ראיתי את הבנות מתפתחות כשחקניות, לומדות לעבוד יחד, להתמודד עם אתגרים, להאמין בעצמן ולהעז. ראיתי אותן מגלות שהן יכולות להיות חזקות, עוצמתיות ואגרסיביות על המגרש ושזה לא משהו שצריך להתנצל עליו, אלא משהו שאפשר להיות גאות בו. זה משהו שאני מאוד אוהבת ומאמינה בו שהרוגבי נתן לי כבן אדם.

"יש משהו מיוחד במקום שבו להיות חזקה, נחושה, אגרסיבית ובטוחה בעצמך הוא בדיוק הדבר הנכון, מה שצריך לעשות ומה שיקדם את הקבוצה. אני זכיתי לאמן את הבנות ולראות את השינוי הזה קורה אצלן וזה מרגש אותי, בכל פעם מחדש. אני מאמינה שיש כאן משהו מיוחד וחשוב, עבור כל אחת מהבנות ועבור הרוגבי הישראלי בכלל".

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