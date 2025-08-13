חיפוש

ב"כללית": טייטו – בארץ ובחו"ל

רופא הילדים שלכם במרפאת "כללית" קצרין יטפל בילדיכם באמצעות מכשיר הטייטו TYTO, בארץ ובחו"ל

"כללית" ממשיכה לשדרג את שירות הטייטו (TYTO) ומעתה, רופאי הילדים של ילדיכם יוכלו לטפל בהם באמצעות מכשיר הטייטו, בארץ ובחו"ל.

מכשיר הטייטו הוא פשוט לשימוש ובאמצעותו ניתן לבדוק מרחוק: חום, לב, דופק, ריאות, גרון, אוזניים, בטן ועור ולהתייעץ עם רופא בשיחת וידאו.

מסביר מנהל מרפאת "כללית" קצרין, ד"ר מאיר קוסמיארסקי בילרד: "עד היום ניתן היה ניתן לבצע שיחת וידאו או טלפון עם רופא המשפחה ורופא הילדים האישי, אך במקרים מסוימים, לא יכולנו לאבחן במדויק את המצב הרפואי של הילדים ותמיד המלצנו לבוא לבדיקה פיזית במרפאה. מעתה, משפחה שרכשה את מכשיר הטייטו, נוכל לבצע יחד איתה את הבדיקה במקרים של כאב גרון, אוזניים, ריאות ועוד ולחסוך להורים זמן יקר. חשוב לציין, מכשיר הטייטו עובד גם בחו"ל. אם ילדיכם או אתם לא מרגישים טוב, ניתן לקבל שירות מכל מקום שבו אתם נמצאים".

השירות זמין למבוטחי "כללית" בשעות פעילות המרפאה ובהתאם לזימון התור שנקבע וכל המידע מתועד על ידי הרופא הבודק בתיק האישי של המטופל.

ניתן לרכוש את מכשיר הטייטו, בעלות של 179 ש"ח, באתר ה"כללית" או בבתי המרקחת במרפאות.

"כארגון המעניק מגוון רחב של שירותי רפואה בדיגיטל, חשוב לנו להרחיב ולהתאים את אמצעי התקשורת של המטופלים עם ה'כללית', תוך מתן אפשרות לתקשורת ישירה בפלטפורמות הזמינות והמועדפות עליהם. נמשיך לתת למטופלים שלנו את הטיפול הרפואי הטוב ביותר ובזמינות הטובה ביותר על ידי טובי המומחים", סיכם ד"ר קוסמיארסקי בילרד.

