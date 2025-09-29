בירת הגולן

יותר מתמיד, קצרין הולכת ומתבססת כעיר של איכות חיים, חינוך רחב ומוקפד, חזות יפהפייה וחוסן מרשים. ריאיון חג עם ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה

קרוב ל-20 חודשים, מאז שנכנס ללשכת ראש המועצה, מנהל יהודה דואה את קצרין בין חירום לשגרה, בין מבצע למבצע ותוך כדי כך, מצליח לנווט את העיר בצורה יציבה. מצד אחד, ליישם השקעות ולגייס תקציבים לטווח הקצר ומהצד השני, לקדם חזון ארוך טווח לבירת הגולן. הרגע שריגש את ראש המועצה, ההשקעות בחינוך, השינוי הגדול שהמועצה בראשותו הובילה, הפרויקטים הבולטים וגם: האתגרים שעומדים בפני קצרין. בעיצומם של ימים מיוחדים, התיישב ראש המועצה לריאיון עומק פתוח ומיוחד, לכבוד חגי תשרי.

ראש המועצה, שלום. אנחנו נמצאים בימים מיוחדים מאוד. מהן התחושות שלך בימים אלו?

"שלומי טוב ואני חושב שגם שלומה של קצרין. אנחנו בתקופה מיוחדת של חגי תשרי. רק לאחרונה, ציינו את ראש השנה ופתחנו שנה חדשה עם הרבה אמונה ותקווה וכעת אנו ניצבים לפני יום הכיפורים וחג הסוכות, ימים שהם מהמשמעותיים ביותר בלוח השנה שלנו. זו תקופה שמשלבת בתוכה התחדשות, מצד אחד ומהצד השני, מאפשרת לנו לעצור לרגע, לנשום עמוק ולעשות חשבון נפש.

"ברמה האישית, עבורי, זו הזדמנות להסתכל קדימה אל השנה הקרובה, עם כל האתגרים שעוד לפנינו, בכל הרבדים. התחושה הטובה ביותר היא הידיעה שיש לנו כאן בקצרין קהילה יוצאת דופן, שיחד אתה אפשר לצעוד קדימה בביטחון ובעוצמה. יש לנו הרבה למה לצפות, והרבה מה לבנות".

חלפו 19 חודשים מאז שנכנסת ללשכת ראש המועצה ומתוכן תקופה ארוכה תחת מלחמה ואתגרים חסרי תקדים. כשאתה מביט לאחור, מהו הרגע שמסמל בעיניך את הייחודיות של קצרין?

"זו שאלה מצוינת ומורכבת כאחד. במהלך 19 החודשים הללו, חווינו המון רגעים מיוחדים. באופן כללי, זו תקופה שמרגישה כמו רכבת הרים, מלאה ברגעים ייחודים. בנוסף, בשל המצב הביטחוני, אנו נשארים דרוכים כל הזמן. אבל אני בכל זאת אבחר רגע לא טריוויאלי, שאני משחזר אותו בדיעבד ואני מבין כמה הוא היה מיוחד ומרגש. ממש לאחרונה, חגגנו 48 שנים לקצרין שלנו, למעלה מ-7,000 תושבות, תושבים, מבקרים ומבקרות פקדו את החגיגות במה שהפך להיות יום קצרין הגדול ביותר שנערך, אבל זה לא הרגע שמסמל את הייחודיות, זהו רק המעמד.

"במהלך הטקס הממלכתי, הקרנו סרט שהופק בשיתוף מתנ"ס קצרין ובו התראיינו מייסדי וּותיקי היישוב. הם דיברו על מה היה כאן לפני עשרות שנים, על הקשיים, הדברים הטובים, הקהילה והצמיחה שהחלה כאן לפני 48 שנים. בסיום הסרט, בירך ראש המועצה הראשון והמיתולוגי שלנו, סמי בר לב, את קצרין ביום חגה. מדוע דווקא הרגע הזה מסמל את הייחודיות של קצרין? כי אני חושב באמת ובתמים שמעטים המקומות בישראל ובכלל, שיכולים להתגאות בעבר מפואר ולצפות לעתיד מזהיר ומשגשג, באותה הנשימה. על הבמה הגדולה הזו, אל מול אלפי מבקרים, העלינו על נס את חלק מהאנשים שהיו פה כבר בעבר והרבה בזכותם, העתיד שלנו התעצב באופן מזהיר. זה ייחודי ועוצמתי ומספר את הסיפור שלנו, עבר-הווה-ועתיד מלא בפסגות חדשות".

לא משאירים אף אחד לבד

במהלך "חיצי הצפון" גילתה קצרין חוסן אדיר. ממש לאחרונה, התמודדה בירת הגולן, כמו כל מדינת ישראל, עם מבצע "עם כלביא". איך ממשיכים לשמר את תחושות החוסן גם כשהשגרה חוזרת?

דואה: "בתקופת 'חיצי הצפון', קצרין חוותה את המלחמה הראשונה בתולדותיה והיה מדהים לגלות כמה חוסן יש בקהילת קצרין. מבצע 'עם כלביא' הביא אתו הרבה אי ודאות. למעט שברי יירוט, קצרין נותרה מחוץ לקו האש, על אף האזעקות הרבות שהופעלו במרחב. בשני המקרים, היינו כולנו עדים לאותו חוסן יוצא דופן שהקהילה הזו יודעת להפגין ברגעי אמת. אני אוהב לומר 'אנשי הבזלת', יש לזה כל כך הרבה הקשרים והחוסן שגילינו, יחד כקהילה, היה מרשים.

"עבורי, האתגר האמתי מתחיל דווקא כשחוזרים לשגרה. כיוון שזה טבעי להתלכד כשהאזעקות נשמעות, אך הרבה יותר קשה לשמור על אותו החוסן ביום-יום – ולכן אנחנו פועלים כל הזמן לייצר תחושת חוסן, שמבוססת לא רק על חירום, אלא על חיי היום-יום: בקהילה, בחינוך, בתרבות ובשירות לתושב. זה מתחיל מהקשבה אמיתית לצרכים, ממשיך בפרויקטים שנוגעים לכל האוכלוסייה ומסתיים בידיעה שבקצרין לא משאירים אף אחד לבד, אף אחד לא נותר מאחור. זו לא סיסמה, זו תכנית עבודה. ככל שהזמן עובר, אני רואה את התוצאות בשטח ומקבל את הפידבק החיובי מהתושבים ועבורי, זה אומר בצורה ברורה ובהירה – אנחנו בדרך הנכונה והבטוחה".

את המונח "דלת פתוחה" שמענו לא מעט, איך מתרגמים את זה מהצהרה למדיניות שמיישמים כל יום מחדש?

"'דלת פתוחה' היא אחד מהיסודות עליהם אני נשען ואחד מהעקרונות שמלווים אותי מהרגע שנכנסתי ללשכת ראש המועצה. כך הבטחתי וכך אני מקיים. בסוף, כראש מועצה, אני שליח ציבור. הציבור בקצרין נתן את אמונו בי ואני כאן כדי לשרת אותו, את כל כולו, ללא יוצא מן הכלל.

"בתפיסת העולם שלי, חלק משמעותי מהשירות הוא הקשבה ודלת פתוחה בלשכת ראש המועצה היא תנאי הכרחי לכך שאוכל להיות מחובר לתושבות ולתושבים שרוצים להשמיע את קולם, זה מתורגם למדיניות יום-יומית בכמה דרכים. "הראשונה, היא 'דלת פתוחה', הלכה למעשה. מדי יום שלישי, יש לי שעות ארוכות בהן אני מקבל כל תושבת ותושב שרוצים להעלות רעיון, לשתף, להביע דעה, או לבקש בקשה. מעבר לנוהל הזה, יחד עם הצוותים המקצועיים של המועצה, אנו יורדים לשטח. סיורים במוסדות החינוך, סיורים בשכונות, באירועים הקהילתיים ובכלל, מספר הטלפון שלי זמין בכל עת עבור התושבים.

"אך מבחינתי, דלת פתוחה היא לא רק של ראש המועצה, אלא גם של מנהלי המחלקות. אנו, כמועצה, מייצרים זמינות מיטבית, מכלל העובדים, מנהלי המחלקות ועד אליי. נמשיך ליישם את המדיניות הזו לרווחת ולטובת תושבי קצרין. זו תחושת ביטחון עבור התושב שיודע שבכל עת, קולו יישמע והוא יוכל להשפיע על הדרך שבה קצרין מתנהלת ולקבל מענה לבקשות שתחום האחריות שלהן נמצא אצלנו, ברשות המקומית".

חינוך – בתוך הקהילה

במערכת החינוך, מתבצעות השקעות חסרות תקדים, גם במבנים ותשתיות וגם בחינוך הבלתי פורמלי, שתף אותנו בראייה הרחבה – מה מניע את קצרין להשקיע כל כך הרבה בחינוך?

"יש נוסחה, היא אומנם מאתגרת, אבל היא מדיניות שמייצרת הגשמת חלומות. הנוסחה היא השקעת משאבים ותקציבים רבים עבור החינוך. ההשקעה בחינוך היא לא רק השקעה בעתיד של הילדים שלנו – היא השקעה בעתיד של קצרין כולה. ילדים, הורים וותיקים, כאחד. בשנת 2025, למעלה מ-52% מתקציב המועצה מוקדש לחינוך מתוך תפיסת העולם הזו, שהחינוך מקרין ומשפיע על כולם. בקיץ האחרון, השקענו סכום שיא של מעל שלושה מיליון שקלים בשיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך ובפעם הראשונה בהיסטוריה של קצרין והגולן, הקמנו ופתחנו את בית הספר 'שבילי הלב', לילדים עם צרכים מיוחדים, כשלעצמו זה הישג אדיר עבור קצרין, הגולן והאזור כולו. לא רק בגלל שהתחום הזה, של הצרכים המיוחדים נוגע וקרוב ללבי, אלא גם בגלל שזהו מענה בסיסי שיישוב כמו קצרין היה חייב שיהיה לו. השאיפה היא ברורה – כמה שפחות ילדים שלומדים מחוץ לקצרין, כמה שיותר ילדים שצומחים ולומדים כאן, קרוב לבית, בתוך הקהילה. כך מייצרים תחושת שייכות, כך החוסן נבנה יותר בטוח וכך הקהילה צומחת ומתפתחת בבית שלנו.

"אבל החינוך הוא לא רק מבנים ותשתיות. רק לאחרונה, קיימנו כנס שיתוף ציבור, כחלק מתהליך אסטרטגי רחב היקף. במסגרת התהליך, אנו מגבשים לקצרין די-אן-איי חינוכי חדש, בו אנו מעצבים את דמות הבוגר שיוצא ממערכת החינוך המקומית שלנו, עם זהות ברורה וחזקה.

"במהלך הכנס, נפגשו אנשי חינוך, מנהלות, מנהלים ותושבים והתכנסו כדי לדון בשאלות חשובות וגם לסייע בתשובות שיטיבו עם מערכת החינוך המקומית שלנו, בטווח הזמן הקצר והארוך. במקביל לעבודה השוטפת, אנחנו תמיד מסתכלים אל פני העתיד – ובימים אלה, אנו שוקדים על בניית תקציב 2026 וברור לי שההשקעות בחינוך רק יגדלו ויצמחו עם הזמן. נמשיך, כמובן, להשקיע בתשתיות ובפיתוח, אך ללא ספק, החינוך הוא מנוע הצמיחה החשוב ביותר של קצרין. החינוך הוא זה שיבטיח את המשך הצמיחה של קצרין בכל תחומי החיים – בדמוגרפיה, בחוסן הקהילתי ובבניית דור העתיד שלנו".

השקיפות והשירות

זו אומנם תקופה קצרה מאוד, בה גם כמעט שלא הייתה שגרה תקינה ובכל זאת, אם היית צריך לציין תחום אחד שבו המועצה בראשותך הצליחה לבצע בו שינוי משמעותי, איזה תחום היית מציין?

"במהלך התקופה הזו, ביצענו המון שינויים וחידושים במועצה ובכלל בקצרין. אנו פועלים בכל עת ובכל תחום על מנת לשמר, לשדרג ולטייב את איכות החיים בבירת הגולן. עם זאת, ברור שבמונחים של שינויים רוחביים לכתוב, להטמיע וליישם תכניות אסטרטגיות לטווח ארוך – זה לא קורה בשנה, או בשנתיים וגם בזה אנו עוסקים.

"כן אציין תחום אחד שבו שהצלחנו לחולל מהפכה של ממש והוא נוגע ישירות לכל אחת ואחד מתושבות ותושבי קצרין – השקיפות והשירות לתושב. אני חושב ששקיפות היא אבן יסוד בהתנהלות של רשות מקומית ובכלל, אני מאמין שכל תושב ותושבת בקצרין מרגישים את זה הלכה למעשה: אנחנו מדווחים בזמן אמת על תהליכים, על החלטות ועל פרויקטים, גם בשגרה וגם בשעת חירום. אנחנו פועלים להגיע לכל תושב, בכל פלטפורמה אפשרית – באמצעות הרשתות, התקשורת וכמובן, דרך 'קצרין Times' שאנו מפיקים פעמיים בשנה ומגישים לתושב דו"ח המפרט את עיקרי העשייה של המועצה.

"השקיפות הזו מתחברת ישירות לעיקרון הדלת הפתוחה: היא לא רק מייצרת אמון, אלא גם משפרת את השירות. בהובלת דובר המועצה, קצרין נמצאת כיום בעיצומו של פיתוח שירותים דיגיטליים שיביאו מענה מהיר, פשוט ונגיש יותר מאי פעם. מדובר במהלך שיציב אותנו בקו אחד עם הרשויות המקומיות הכי מתקדמות בישראל ויבטיח שכל תושב ותושבת ירגישו שהמועצה קרובה אליהם, זמינה בשבילם ומחויבת אליהם.

"שקיפות ושירות מצוין הם מהסימנים הבולטים לכך שקצרין מתבססת כיישוב חזק: לא רק בתשתיות ובחינוך, אלא גם באופן שבו היא מנהלת את יחסיה עם תושביה. זוהי מהפכה תרבותית וארגונית של ממש ומהפכה כזו לא פחות חשובה מכל פרויקט פיזי שנבנה בשטח".

אקדמיה, תרבות ואיכות חיים

אתה מדבר לא מעט על תוכניות אסטרטגיות רחבות – בכלכלה, בתיירות ועוד. מהו המהלך שאתה רואה בו "משנה מציאות" לעשור הקרוב בקצרין?

דואה: "זו שאלה רחבה מאוד ובהתחשב בכך – גם התשובה רחבה. יש המון תחומים שאנו מקדמים ומפתחים בקצרין, על בסיס יתרונותיה הן ברמת הצמיחה והן ברמה הגיאוגרפית. אבל אתמקד כעת בתחום אחד שברור שהוא משנה מציאות – האקדמיה. אנחנו עושים היום תהליכים עמוקים יחד עם מכללת תל-חי, אוניברסיטה בהקמה, שבדרך להתרחב, כדי לייצר כאן מערכת אקדמית אמיתית, עם פקולטות מתקדמות ובראשן, הפקולטה לרפואה וטרינרית, שעתידה להיות הפקולטה השנייה בישראל בתחום זה.

"זהו פרויקט שיביא לכאן סטודנטים, מרצים, חוקרים ויזמים ויהפוך את קצרין למרכז ידע וצמיחה. לצד זאת, אנו פועלים כדי להביא לכאן עוד מענים אקדמיים שיציבו את קצרין כבירת האקדמיה האזורית, להגדיל ולהרחיב את פעילות 'מכון שמיר למחקר', שעתיד ממש בטווח הקצר להתרחב בעוד אלפי מטרים ועשרות משרות איכותיות.

"לצד האקדמיה, נבנים מהלכים כלכליים ותיירותיים שישלימו חלק נוסף בתמונה: הפארק המוטורי, שיוצא לתכנון אחרי שגייסנו את התקציב החסר, הגלמפינג החדש שייפתח בקרוב בפארק קצרין העתיקה ועוד שורה של פרויקטים שנמצאים בימים אלו בתכנית האסטרטגית לקידום הכלכלה המקומית. את זה אנו עושים יחד עם עידוד יזמות פרטית בתחומי התיירות ובכך יוצרים קרקע פורייה לכלכלה מגוונת ומתקדמת.

"השילוב הזה, של אקדמיה, תיירות וחדשנות, הוא בעיניי משנה מציאות אמתי ומדבר את האקו-סיסטם הכי נכון ומותאם לקצרין ובכלל למרחב, כי בסוף אנו רואים את קצרין כבירת הגולן והיא יכולה וצריכה לתת מענים הוליסטיים ורחבים לגולן ובכלל, לאשכול גליל מזרחי".

מעבר לפרויקטים הגדולים והתוכניות האסטרטגיות, יש בסוף את היום-יום – ניקיון, תחזוקה, תרבות, ותיקים, משפחות צעירות, חינוך, חיי קהילה ועוד. איך המועצה פועלת כדי לשמור על כל תחומי החיים ברמה גבוהה ומיטבית?

"אני גאה מאוד בתוכניות האסטרטגיות שאנו מובילים, אבל בהחלט יש משמעות גדולה מאוד לחיי השגרה. בסוף, תושב רוצה לקבל איכות חיים מיטבית ואני מאמין שאיכות החיים של התושב נקבעת לא רק בפרויקטים הגדולים, אלא בכל פרט של היום-יום ולכן אנחנו משקיעים מאמץ אדיר כדי שכל תחום בחיי השגרה יקבל מענה ברמה הגבוהה ביותר.

"בתחום התרבות והפנאי, סיימנו זה עתה קיץ מלא בפעילות: בכל חמישי, הפכנו את הפיאצה ב'מרכז איתן' למוקד מפגש עם מופעים והצגות לכל המשפחה, בני הנוער נהנו מתכנית קיץ עשירה, בשבוע קצרין חגגנו בכל ערב בגוון אחר. בכלל, אנו מעצימים את התרבות בקצרין עם המון מופעים, הופעות, פעילויות והפעלות.

"לצד זה, אנו משקיעים גם בוותיקים, דור המייסדים היקר שלנו. לאחרונה, חנכנו במתנ"ס מועדון ותיקים חדש, מואר ומשופץ, שמציע פעילות תרבותית וחברתית מגוונת. זהו חלק מהחזון שלנו, לראות בכל דור בקצרין נדבך חיוני בקהילה.

"אנחנו מייצרים גם מענים חדשים ומיטביים למשפחות המיוחדות. לאורך החודשים האחרונים השקנו במתנ"ס קצרין חוגים מותאמים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, קיימנו פעילויות והפנינג למשפחות המיוחדת ובכלל, עם העתקת בית ספר 'גוונים' והקמת בית הספר 'שבילי הלב', אנו ממשיכים להפוך את קצרין למקום שבו יש שוויון הזדמנויות לכולם.

"בחזות היישוב, אנו גם משקיעים משאבים רבים. תשומת לב מיוחדת מופנית לגינון, ניקיון ושיפור נראות המרחב הציבורי. הצבנו מתקני משחק חדשים, ספסלים חדשים, אשפתונים והמשכנו בתחזוקה שוטפת שמבטיחה שכל שכונה ורחוב יישארו נקיים ומטופחים. זה אולי לא תמיד מגיע לכותרות, אבל התושב מרגיש את זה בכל יום, כשהוא יוצא מהבית. זו באמת השגרה על קצה המזלג, היא יוצרת תמונה אחת שלמה – קצרין מובילה באיכות חיים ותמשיך לשפר ולטייב את השירותים מעת לעת, כל הזמן.

"יחד עם זאת, אני מניח שכולם שמו לב לשיתוף הפעולה המיוחד שנרקם ביני לבין חברי, ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר. לפני שהוא שותף אסטרטגי משמעותי, אורי הוא חבר אישי וגם כן שותף אסטרטגי אמיתי. ביחד, אנו פועלים מול גופים רבים ומתווים מדיניות שבפועל, הלכה למעשה, מקבלת ביטוי בעשייה משותפת בחינוך, תרבות, אקדמיה, כלכלה, תיירות ועוד פרויקטים רבים שאנו עובדים עליהם יחד בהחלטת הממשלה שאנו מגבשים לקצרין-גולן, לשנים הבאות. דוגמה בולטת, שכבר הרבה נחשפו אליה, היא העובדה שלראשונה בהיסטוריה, אנו מקיימים ביחד את פסטיבל 'צלילי הבזלת' באמפי פארק קצרין העתיקה. שותפות אמיתית ומשמעותית, מתוך הבנה שביחד, השלם גדול מסך חלקיו, זה מאחד, מחבר, מקרין על כלל הסביבה והאזור ובעיקר – מביא תוצאות משמעותיות. זאת הזדמנות נהדרת לאחל גם לאורי, לצוות שלו ולכלל תושבי המועצה האזורית, ברכת שנה טובה וחג שמח".

פיתוח וחגיגות היובל

זה לא סוד שקצרין נמצאת בתנופת פיתוח. אם נחזור בעוד שנה-שנתיים, אלו פרויקטים כבר יושלמו או יתקדמו בצורה משמעותית?

"היום, אנו נמצאים בעיצומם של פרויקטים מרכזיים כמו בית הוותיקים קצרין-גולן, טיילת 'סער', טיילת 'חרמון', ציר ז'וויתן', שבילי אופניים, בתי כנסת חדשים שהנחנו להם את אבן הפינה ממש לאחרונה, שלושה מתחמי מסחרי בגודל אלפי מטרים כל אחד, הראשון לקראת אכלוס ועוד שניים לקראת הנחת אבן פינה, בתי מלון שנמצאים בתהליך של היתר מתקדם, תכנית מקורות מים, פרויקט תיירות לילה בפארק, פארק אקולוגי, בניין טכנולוגיות באזור התעשייה, מוסדות חינוך חדשים, מעונות, גנים, בית ספר יסודי ועוד רשימה ארוכה של פרויקטים אסטרטגיים ומשמעותיים נוספים שיפורסמו בהמשך.

"נשלים כמובן את הפרויקטים הללו, שכל אחד מהם יתרום בתחומו לקצרין ולקהילה. אנו ממשיכים לפתח והמציאות מתהווה לנגד עינינו. בנוסף, אנו נמצאים כיום בתכנון של פרויקט חשוב: הקמה ושדרוג של מתקני הספורט בקצרין. בין היתר, בהקמת קריית ספורט חדשה, שחב"ק חדש, מגרשי פאדל ומענים נוספים, שייתנו מענה לכולם, ללא יוצא מן הכלל.

"כפי שציינתי, לצד הפרויקטים הגדולים שמהווים אבני דרך בהתפתחות קצרין, יש גם את השגרה ובשגרה אני תמיד שואל את עצמי איך אני משפר את איכות החיים של התושב בקצה? אם התשובה היא מספקת, זאת אומרת שהפרויקט הוא מצוין ואפשר לצאת לתכנון וביצוע. חשוב לדעת ותמיד לזכור, כל העשייה הרבה והמשמעותית שאנחנו מקדמים, גדולה כקטנה, היא בזכות מכלול של אנשים, עובדי ועובדות המועצה והתאגידים, שעושים עבודה מדהימה ומלאה ברוח של יוזמה, עשייה ועבודה סביב השעון, אנחנו עושים את זה עבורכם, תושבי קצרין האהובים שלנו".

ממש לאחרונה, חגגה קצרין 48 בשבוע חגיגות מוצלח. אנו מתקרבים ליובל, חגיגות ה-50 לקצרין, האם התחלתם להיערך למאורע?

"על פניו זה נשמע רחוק, אבל בהחלט זה ממש כאן מעבר לפינה. התשובה היא כן. התחלנו להיערך לחגיגות היובל של קצרין, זה עתיד להיות אירוע בקנה מידה היסטורי, לא רק לקצרין, אלא למדינת ישראל. 50 שנות התיישבות, שגשוג וצמיחה בחבל הארץ הזה, הגולן, שקצרין היא בירתו. לשם כך, הקמנו ועדה מיוחדת שמורכבת גם מתושבים ולאחרונה, פרסמנו 'קול קורא' להשתתפות בה. בראש הוועדה, עומד חבר המועצה, ניסים עזרן. בכל הנוגע לעשייה למען קצרין – אין קואליציה ואופוזיציה. יש אנשים שרוצים לפעול לטובת קצרין ואני סמוך ובטוח שהוא יעשה עבודה מצוינת, יחד עם כל חברות וחברי המועצה, התושבות והתושבים שיגיעו לקחת חלק בוועדה. אנו נציין את היובל של קצרין בצורה הטובה ביותר ולשם כך, כבר מעכשיו, אנו נערכים".

לנצור רגעים קטנים

איך ועם מי תחגוג את חג הסוכות?

"כמו בכל שנה, אחגוג עם משפחתי הגרעינית והמורחבת. אלה הרגעים הכי מחממים ומשמעותיים עבורי. להקדיש את הזמן לרעייתי, ילדיי, הוריי ואחיי – זה הדבר שהכי מעניק כוחות מחודשים ורגעי אושר, שאני מתפלל שפשוט תמיד יישמרו כך, עוד ועוד. כמובן, אחגוג עם תושבי קצרין והגולן האהובים, בפסיטבל 'צלילי בזלת', עם ברי סחרוף, מרינה מקסימיליאן וששון שאולוב, כמה התרבות היא חשובה וכמה כיף שהיא פורחת אצלנו, בבית הגולן".

נסיים איך שהתחלנו – אלה ימים מיוחדים מאוד, אנו לפני יום הכיפורים, חג הסוכות ושמחת תורה. שתף אותנו במנהג אחד שאתה לא מוותר עליו אף פעם בימים אלו

"לפני המנהג, שמחת תורה זה רגעים שתמיד מחזירים אותי לשבעה באוקטובר, ליום החשוך והנורא שחווינו כולנו, אז ועד היום, אנחנו ממשיכים להיות מדינה שהיא לא שלמה, ללא 48 החטופים והחטופה, שעוד נמצאים שם במקומות החשוכים של עזה וכמו כולנו אני מצטרף לקריאה, לתפילה ולתקווה, להשיב את החיים לשיקום כמה שיותר מהר הביתה ואת המתים לקבורה מכובדת במדינת ישראל.

"בימים האלו, אני תמיד נוהג לבלות עם משפחתי, לטייל וליהנות מהארץ הטובה והמיוחדת שלנו. באופן אישי, זה מלווה באתגרים ובמציאת מקומות נגישים ומאפשרים וגם כן אני תמיד דואג לדברר, להסביר ולקדם את תחום הצרכים המיוחדים, כדי שכולם, כולל כולם, יוכלו לחוות רגעים טובים מהחגים הקסומים שלנו".

לסיום, מסר לתושבי קצרין ברוח השנה החדשה שבאה עלינו לטובה?

"מסר חשוב שתמיד צץ לי בימים האלו ובכלל, שאני יכול למסור, הוא שנדע כולנו, לעצור לרגע אחד, להרים טלפון לאימא ואבא, סתם ככה באמצע היום ולומר כמה אנחנו מעריכים אותם ואוהבים אותם, לחבק חזק את הילדים ולהקשיב לכל הסיפורים הקסומים שהם מספרים ממהלך היום, לנצור רגעים קטנים, אבל כל כך שמחים, כי הם בסוף אלו שמעניקים לנו את החיוכים והשמחה, שאין לה שום תחליף.

"בעזרת השם, שתהיה לכולנו, חתימה טובה ומועדים לשמחה, שנה מאושרת, שנה של ביטחון, צמיחה, פריחה ושגשוג, שנה של בריאות והצלחות, שנה שנדע תמיד להביט לצד וגם לאחור, להושיט יד לאחר ולזכור, שרק באחדות אנחנו יכולים לכל אתגר.

"הכי חשוב – שבעזרת השם, ישובו כל החטופים הביתה לשלום, החיים לשיקום, המתים לקבורה, שישובו כל החיילים הביתה לשלום, להחלמה ושיקום של כלל הפצועים והנפגעים ושכולנו נדע שנה של שגרה, פשוט שגרה, נעימה, בטוחה ומלאה בעשייה חיובית ומשמעותית".