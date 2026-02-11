בירת הגולן במרכז

בין גורדי השחקים של תל אביב לאוויר הפסגות של הגולן: למעלה מ-4,000 מבקרים הגיעו השבוע ל"אקספו" תל אביב, כדי לחפש את הבית הבא שלהם בצפון. במוקד ההתעניינות? קצרין, שהציגה את מודל הפיתוח הייחודי שלה – "עיר-כפר", יישוב של איכות חיים, קהילתיות ותנופת פיתוח חסרת תקדים

בלב ההמולה של "יריד ההזדמנויות הלאומי", שהפיקו משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי, תנועת "אור" ומשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, בתל אביב השבוע, בין עשרות דוכנים של רשויות מהנגב ומהגליל, בלט השבוע דוכן אחד במיוחד. המפה הפרוסה של קצרין, בירת הגולן, הפכה למוקד עלייה לרגל עבור משפחות צעירות, יזמים וזוגות שמחפשים יותר מאשר "ארבעה קירות" – הם מחפשים משמעות ואיכות חיים.

מפת הדרכים אל המחר

המועצה המקומית קצרין הגיעה ליריד מוכנה מתמיד. בחוברת מיוחדת שהופקה עבור המבקרים, הוצגה "מפת דרכים" מקיפה של בירת הגולן: החל מהשירותים הקהילתיים המפותחים, דרך מערכת החינוך המצוינת, הפיתוחים בתעסוקה, באקדמיה, במחקר, בכלכלה ובתחומים נוספים ועד לשימושי הקרקע החדשים והרובעים שנבנים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. המבקרים שפגשו את נציגי המועצה לא קיבלו רק נתונים יבשים, אלא הצצה לחיים בבירת הגולן – מקום שבו הטבע הפראי של הגולן פוגש יישוב שיודע להעניק מעטפת שירותים חזקה, שרק צומחת ומתפתחת.

"משיקום לצמיחה": הקול של קצרין על הבמה

במהלך היריד, השתתף ראש המועצה המקומית, יהודה דואה, בפאנל המרכזי "משיקום לצמיחה". לצדו, ישבו ראשת המועצה האזורית אשכול, מיכל עוזיהו, סמנכ"לית פיתוח הכפר במשרד הבינוי והשיכון, אסנת קמחי וסגן ראש מנהלת "תקומה", אביאל פנסאפורקאר. בשיח שעסק בעתיד ההתיישבות בצפון ובדרום, הציג דואה עמדה נחושה ואופטימית: "אנחנו מעוניינים בחכות, פחות בדגים. הטבות המס שיש בקצרין זהו חלק טוב בפאזל גדול, אך זה לא העיקר.

"קצרין, בירת הגולן, נמצאת היום בתנופת פיתוח בלתי רגילה, לא רק בנושא הצמיחה הדמוגרפית, אלא בכל רבדי החיים – בכלכלה, בתעסוקה, בחינוך, בתרבות וברבדי חיים נוספים. ברור לנו שלא רק בנייה של יחידות דיור יביאו זוגות צעירים, לכן אנחנו עושים עבודה מקיפה ואסטרטגית בתחומי הליבה, ככלל אצבע ולא כמתק שפתיים. למעלה מ-50% מתקציב המועצה המקומית קצרין מופנה לחינוך, מתוך תפיסת עולם כי זהו מנוע הצמיחה המשמעותי ביותר, שמוודא כי ההווה טוב והעתיד מבטיח. אנחנו נמשיך להצעיד את קצרין קדימה".

לא רק נקודה על המפה

ההתלהבות בדוכן של קצרין הייתה מוחשית. מעל 4,000 תושבים פוטנציאליים נחשפו לשירותים והשימושים המגוונים של קצרין וגם לפוטנציאל הפיתוח המשמעותי שלה. רבים מהמבקרים התעכבו דקות ארוכות מול המפות והתוכניות. לאחר ביקור בדוכן, ושיח עם אנשי המועצה, קצרין היא כבר מזמן לא רק תחנה בדרך לטיול בנחלים, אלא יעד אסטרטגי למגורים. הצמיחה של קצרין, כפי שהשתקפה ביריד, היא תוצאה של עבודה מאומצת. ההשקעה בנושאי הליבה וברבדי החיים מגבשים סביב קצרין את העובדה שקצרין הופכת למוצר מבוקש מאוד בחברה הישראלית ובשוק הנדל"ן.

בירת הגולן חזרה מה"אקספו" בתל אביב עם רשימות המתנה ארוכות ועם מסר ברור: הרוח הגולנית נושבת חזק מתמיד והיא מזמינה את כולם לקחת חלק בסיפור ההצלחה הזה.