בירת הגולן במרכז

גם השבוע, אירחה קצרין שרי ממשלה. ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "העובדה ששרי הממשלה בוחרים להגיע לכאן שוב ושוב מוכיחה כי בירת הגולן היא עוגן אסטרטגי ולאומי"

בעוד הדי הלחימה של מבצע "שאגת הארי" אינם פוסקים, גם השבוע, קצרין המשיכה להיות מוקד של עלייה לרגל עבור צמרת הממשלה. שרת החדשנות, הטכנולוגיה והמדע, גילה גמליאל, שר האנרגיה, אלי כהן ושר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי ביקרו בבירת הגולן כדי להתרשם, לתמוך ולקדם פרויקטים משותפים. ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "העובדה ששרי הממשלה בוחרים להגיע לכאן שוב ושוב מוכיחה כי בירת הגולן היא עוגן אסטרטגי ולאומי".

בצל האתגרים הביטחוניים של מבצע "שאגת הארי", אירחה המועצה המקומית קצרין שורה של ביקורי עומק מקצועיים של שרי הממשלה. שר האנרגיה, אלי כהן, שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי ושרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל.

רצף הביקורים החל ביום חמישי האחרון, עם הגעתו של שר התקשורת. השר לקח חלק בהערכת מצב יחד עם הנהלת המועצה. בסיומה, נערך דיון מקצועי על פיתוח וחיזוק תשתיות התקשורת בקצרין ובגולן.

ביום שישי, נמשך המצעד המדיני עם הגעתם של שר האנרגיה, אלי כהן וסגן יו"ר הכנסת, ניסים ואטורי. השניים התרשמו עמוקות ממוכנות הרשות ומהמענים הניתנים מהמועצה. במרכז הביקור, עמד טקס חניכת אמבולנס חדיש ומצויד, תרומת עמותת "יד עזר לחבר" ומייסדה, שמעון סבג. האמבולנס, בשווי מאות אלפי שקלים, מהווה נדבך נוסף במאמץ של המועצה לעבות ולשדרג את מערך מרכיבי הביטחון והמענים המידיים לאורך כל השנה האחרונה.

מנועי צמיחה אזוריים

את סדרת הביקורים חתמה ביום שלישי שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל. בפתח הביקור, בחדר המצב, הציג ראש המועצה, יהודה דואה את התמודדות קצרין עם התקופה המאתגרת ואת חוסנה של הקהילה. קב"ט המועצה, אבי לוגאסי, העניק לשרה סקירה ביטחונית מקיפה על היערכות מכלולי החירום. "קיבלתי סקירה על ידי ראש המועצה בחדר המצב של קצרין והתרשמתי עמוקות מהמוכנות של הרשות בזמן חירום", ציינה השרה גמליאל בתום הדיון.

אך עוצמתה של קצרין, כפי שניבטה אל המבקרים, אינה מסתכמת רק במוכנות לחירום. בסיום הערכת המצב עם השרה גמליאל, הציגה מנכ"לית "מכון שמיר למחקר", דינה גלעד, שלקחה חלק במפגש, את תנופת הצמיחה של המכון: מקליטת חוקרים, דרך הקמת חברות סטארטפ וגיוס תקציבים משמעותיים, האחרון שבהם להקמת המרכז הלאומי לפטריות.

"הישגים אלו נעשו בזכות שיתוף פעולה הדוק עם המועצות קצרין והגולן ובתמיכת המשרד", הסבירה גלעד לשרה. "המכון ממשיך לצמוח ולגדול. הוא מהווה מנוע צמיחה אזורי ומרכזי שמשפיע על האקדמיה, החדשנות, הכלכלה והתעסוקה".

השרה גמליאל הדגישה כי משרדה וזרועותיו, ימשיך לתמוך בתקציבים לפיתוח קצרין והגולן ליצירת מנועי צמיחה אזוריים, במסגרת החלטת הממשלה.

"אני גאה להמשיך ולארח כאן את הנהגת המדינה", מסכם ראש המועצה, יהודה דואה. "העובדה שהצמרת הישראלית בוחרת להגיע לקצרין פעם אחר פעם מוכיחה כי בירת הגולן מהווה עוגן אסטרטגי ולאומי. קצרין ממשיכה להתפתח, אנחנו מנהלים שגרת חירום מוקפדת, אך לא עוצרים לרגע את הפיתוח וההתעצמות. המוכנות שלנו לחירום היא מה שמאפשר לנו להמשיך ליזום ולצמוח גם כעת בעתות מורכבות".