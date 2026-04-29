בירת הגולן בגבוה

קצרין מצטרפת לנבחרת המועצות המצטיינות של משרד הפנים: לראשונה בתולדותיה, נכללה המועצה המקומית קצרין במדד בקרת ההון האנושי וזכתה לציון "גבוה"

קצרין רושמת הישג משמעותי נוסף, הפעם בשדרת הניהול של השלטון המקומי: לראשונה בתולדותיה, נכללה המועצה במדד בקרת ההון האנושי של משרד הפנים לשנת 2025 וזכתה לציון המרשים 90, המוגדר כציון "גבוה". הנתון הזה הוא הרבה מעבר למספר על דף ומהווה תעודת הערכה רשמית לסטנדרטים הניהוליים שמובילה המועצה בשנה האחרונה.

המשמעות האופרטיבית של הציון היא "ביזור סמכויות" מצד משרדי הפנים והאוצר. המשמעות: קצרין מקבלת את המושכות לנהל באופן עצמאי סמכויות רחבות בתחומי השכר, החוזים וההון האנושי, ללא צורך באישור פרטני מהממשלה על כל צעד טכני. זהו מהלך שמעיד על אמון מלא בשמירה של המועצה על כללי המנהל התקין וביעילות הארגונית שלה.

הבסיס לצמיחה

ראש המועצה, יהודה דואה, רואה בהישג הזה נדבך קריטי בתנופת הפיתוח הכללית של העיר: "קצרין נמצאת בתנופת פיתוח אדירה והבסיס להצלחה שלנו הוא ניהול איכותי, שקוף ומקצועי. הכניסה למדד בציון גבוה היא הישג משמעותי. המועצה מתנהלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר בישראל. קיבלנו את החופש הניהולי להמשיך ולהזניק את קצרין קדימה, מתוך אחריות גדולה לביסוסה גם ביעילות ובמצוינות ארגונית."

גיוס איכותי ושירות משופר לתושב

מאחורי הקלעים של ההישג עומדת עבודה מאומצת לטיוב תהליכי העבודה בתוך המועצה. סמנכ"ל המועצה, תומר ביטון, מסביר כי ביזור הסמכויות הוא כלי עבודה עוצמתי: "ההישג הזה הוא תולדה של עבודה מאומצת לטיוב תהליכי העבודה בתוך המועצה. ביזור הסמכויות שקיבלנו יאפשר לנו לגייס כוח אדם איכותי בצורה מהירה וממוקדת יותר, לתת מענה גמיש לצרכי הארגון ולשפר משמעותית את השירות לתושב. אנחנו נמשיך לפעול במקצועיות, תחת כללי המנהל התקין, כדי להבטיח שההון האנושי של המועצה יהיה הטוב והיעיל ביותר. ברצוני להודות לדני ספיר, מנהל הון אנושי במועצה, על עבודה משותפת ענפה ומשמעותית."

