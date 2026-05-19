ביכורים

הלכתנו לשמוע חזרה של להקה צעירה. ארבעה חברים מנגנים יחד בקיבוץ גשור בגולן, בהרמוניה מתוקה ומחוספסת שלא מאפשרת להתעלם

שלומי לב אחד, סולן הלהקה והגיטריסט, עומד במרכז הסיפור הזה. הוא הגיע לרמת הגולן לפני כמה שנים ונשאר. אור יגר הגיע לגולן לפני שנה וחצי כמהנדס חשמל. איתי זקש הוא בן הגולן ומוזיקאי ותיק. מאחורי התופים יושב נעם גלעד. בן הגולן.

הצלילים ממלאים את החדר ורק ריח הערק מצליח להתחרות בהם. קשה להגדיר בדיוק מה הם עושים. זה רוק אנד רול, בלי ספק. אבל יש שם עוד משהו. שכבה נוספת. משהו מיסטי, כמעט טקסי. אלבום הראשון בדרך – "הספירות".

איך הם מגדירים את המוזיקה שלהם? "אנחנו עושים רוק קבלי".