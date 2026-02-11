חיפוש

אמנות ההקשבה: כשהחיים והיצירה נפגשים בגולן

מאחורי התערוכה "אמנות ההקשבה", המוצגת בימים אלו באולם "אורן", במתחם "צנובר", עומד מפגש אנושי מרגש של הורים למשפחות מיוחדות בגולן ואמנים

מאחורי התערוכה "אמנות ההקשבה", המוצגת בימים אלו באולם "אורן", במתחם "צנובר", עומד תהליך עמוק של זמן, פתיחות והסכמה להאט. אבל יותר מכול, עומד מאחוריה מפגש אנושי מרגש של הורים למשפחות מיוחדות בגולן ואמנים שונים, שבחרו להפוך את המורכבות היום-יומית לשפה של יצירה.

במשך חודשיים, המשתתפות והמשתתפים יצאו למסע משותף שנולד מתוך חוויות אישיות וקולות פנימיים.

התהליך כלל סדרת מפגשים בסטודיו של אמני ואמניות הגולן, שפתחו את דלתם וליבם:

  • שחר נדב (קשת): צלילי המוזיקה.
  • איציק גרנשטיין (אניעם): דרך העדשה והצילום.
  • אריק כלפון (אליעד): עבודת ההדפס.
  • מיכל בלנק (אליעד): שפת המחול והתנועה.
  • אור קפלן (משעל): קסם המלאכות הקדומות.

בלב התהליך, פעל מרחב של כתיבה אינטואיטיבית ונוכחות, בהנחיית סלי אשור. שם, בין מילה לחומר, נולדו העבודות שמוצגות כעת – יצירות שמבקשות לא רק להיראות, אלא להיות מורגשות.

כל סטודיו הפך למרחב יצירתי. לא רק למידת טכניקה, אלא פגישה עם דרך חיים והאפשרות ליצור מתוך חיבור עמוק לַעצמי ולסביבה.

התערוכה נותנת זרקור עוצמתי לסוגיית החיים לצד צרכים מיוחדים. היצירות והמילים שנכתבו הן עדות חיה למסע של המשפחות; הן מחברות בין אמנות חזותית לכתיבה יוצרת ומשאירות סימן שמהדהד הרבה אחרי שיוצאים מהגלריה.

הפרויקט הוא חלק מעשייה רחבה של מחלקת משפחה בקהילה ומחלקת האמנויות בגולן, השואפות לחזק את היצירה המקומית ולהעמיק את המפגש בין קהילה, מקום ואמנות חיה.

אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לשוטט, לקרוא ולהתבונן מקרוב. התערוכה פתוחה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00 | אולם "אורן", "צנובר". נעילה: יוני, 2026

