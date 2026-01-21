חיפוש

אל הנרקיס המצוי

ברשות ניקוז ונחלים כנרת, ממליצים על טיול חורף אל פריחת הנרקיס המצוי, בשמורת "אחו נוב", דרום רמת הגולן

בתמונה: פריחת הנרקיס המצוי באחו נוב. צילום: פיה אגמון שמרר

הגשמים האחרונים בגולן הותירו נופים ירוקים ופסטורליים, עליהם משקיף החרמון המושלג. זהו זמן מצוין לצאת לטבע וליהנות גם משלל הפריחות בשיא תפארתן.

ברשות ניקוז ונחלים כנרת, ממליצים על טיול חורף בדרום הגולן, ליהנות מפריחת הנרקיס המצוי (Common Narcissus) בשמורת הטבע "אחו נוב", הממוקמת בין נוב לחיספין. שטח השמורה משתרע על פני כ-763 דונמים ומהווה בית גידול ליותר מ-400 מיני פרחים וצמחים.

מקור שמו של פרח הנרקיס מיוונית narkissos (נרקיסוס) לקוח מהאגדה על עלם חמודות, שהתאהב בדמותו שנשקפה אליו מהמים, הוא הביט בה ללא הרף, לא אכל ולא שתה, עד שלבסוף מת. מסיפור זה, נולד המושג נרקסיזם, המתאר אנשים המאוהבים בעצמם עד כלות.

הנרקיס, המופיע בשיר השירים בשמו המקראי "שושנת העמקים", הנו צמח נדיר ומוגן ואסור לקטוף אותו. לנרקיס – בצל גדול ועלים דמויי סרגל. הפרחים הערוכים בתפרחת, מורכבים משישה עלי כותרת לבנים המקיפים כותרת עגולה וצהובה, הנראית כמעין כתר. לפרח שישה אבקנים ועלי עם שחלה תחתית. הנרקיס מכונה "מלך הביצה", אוהב קרקעות כבדות וספוגות מים ולכן נפוץ במיוחד ב"אחו נוב", המשופע במים בעונת החורף.

מידע למטיילים:

איך מגיעים? נוסעים על כביש 98 וממשיכים אחרי צומת אפיק, כ-10.4 ק"מ. פונים שמאלה לכיוון היישוב חיספין, נוסעים כ-200 מטר ופונים שמאלה למגרש החנייה בשמורה.

בוויז: "שמורת אירוס הביצות נוב".

מסלול ההליכה: מהכניסה לשמורה, צועדים בשביל מסומן. כ-400 מטרים מהכניסה, נגלים שטחים מרהיבים של פריחה. ניתן להמשיך בשביל אבני בזלת, הפונה ימינה ומערבה למספר דקות, שם נמצא שטח פורח נוסף. לאורך השביל, מוצבים שלטי הסבר על הצמחים והפרחים השונים. המסלול מסתיים בכביש הגישה למושב חיספין. משם, פונים ימינה להליכה קצרה של כ-4 דקות בחזרה לחנייה. בשמורה קיים גם שטח המונגש לעגלות ילדים ואנשים עם מוגבלויות.

  • סוג המסלול: מעגלי, באורך כ-1.3 ק"מ
  • משך הטיול: כשעה
  • עונה מומלצת: חורף, אביב
  • ציוד מומלץ: נעליים גבוהות מתאימות, למקרה שהשטח בוצי
  • הכניסה ללא תשלום וללא הגבלת שעות

חשוב לזכור: "אחו נוב" הוא שמורת טבע מוגנת. אסור לקטוף פרחים, או כל צומח אחר.

למידע נוסף על טיולים והמלצות: https://kineret.org.il

  • קחני אל המעברה

    קואליציה של עסקני קיפוח מזרחיים, מקצוענים בפוליטיקה ובשירה, התכנסה כדי לתקוף ולהשמיץ את קברניטי מדינת…

  • אל ראש התורן

    השתלמות מטפסי תרנים התקיימה השבוע באתר החרמון, כחלק מההיערכות הקפדנית לקראת החורף המתקרב באתר החרמון,…

  • טיול לשבת: נרקיסים באחו נוב

    שמורת הטבע אחו נוב, או בשמה הרשמי "אירוס ביצות נוב" שוכנת בדרום הגולן בין היישובים…

