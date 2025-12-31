אחדות בלי טשטוש

בסוף ימיו, יעקב אבינו מבקש את האחדות, אבל מברך כל שבט בנפרד. פרשת "ויחי" והאומץ להיות יחד מבלי להיעלם

אם יעקב מבקש אחדות ברגעיו האחרונים, מדוע הוא מברך כל שבט אחרת? שאלה זו לא נוגעת רק לאבות האומה, אלא לכל אדם שנושא אחריות – הורה, מנהיג, מנהל, או רב – ושמבקש לאחד אנשים שונים, מבלי למחוק את מי שהם.

פרשת "ויחי" נפתחת במילים שנשמעות פשוטות, כמעט טכניות – "ויחי יעקב בארץ מצרים". אבל חז"ל כבר העירו שדווקא כאן, בפרשה שעוסקת בפרידה ובמוות, נאמר לשון חיים. רש"י מביא את המדרש הידוע, שדווקא השנים הללו היו שנים של חיים פנימיים, שנים של שלמות. לא בגלל נוחות, אלא בגלל בהירות. יעקב יודע שהסיפור האישי שלו מסתיים ומה שנותר כעת הוא האחריות למה שיישאר אחריו.

כשמנהיג עומד ברגע כזה, הוא לא מדבר בסיסמאות ולא מחפש להרגיע את הרגע. הוא בוחר לומר אמת – גם אם היא מורכבת, גם אם היא לא שווה לכולם ובעיקר אם היא נוגעת למה שכל אחד צריך לשמוע ולא למה שנעים לשמוע.

יעקב אוסף את בניו ואומר: "האספו ואגידה לכם". לפי הרמב"ן, עצם הכינוס הוא חלק מהמסר. לפני תוכן, לפני ברכה, לפני עתיד – צריך התכנסות. קרבה. נוכחות משותפת. אבל מיד לאחר מכן, מתברר שההתכנסות הזו איננה מבטלת את ההבדלים, אלא דווקא מאפשרת להם להופיע במלואם.

מפת אופי

הברכות שיעקב מברך את בניו אינן אחידות. הן חדות, שונות ולעתים, אף קשות. ראובן שומע על פזיזות. שמעון ולוי ננזפים על קנאות. יהודה מקבל אחריות של הנהגה. יוסף נישא מעל אחיו בברכה רחבה ועמוקה. זו לא רשימת מחמאות, אלא מפת אופי. יעקב אינו מנסה לייצר שוויון מדומה, אלא נאמנות למציאות.

כאן נוגעים אנו בלב העניין: יש אחדות שמבקשת למחוק הבדלים ויש אחדות שמסוגלת להכיל אותם.

ה"כלי יקר" מסביר שיותר מכול, יעקב פחד מפירוד, אבל לא פחות מכך, פחד משקר. אחדות שמבוססת על טשטוש זהויות אינה מחזיקה מעמד, משום שהיא דורשת מאנשים לוותר על מי שהם. יעקב מבין שעַם יכול להיבנות רק כאשר כל שבט מביא את קולו הייחודי, את כוחו וגם את חולשותיו, אל תוך הסיפור המשותף.

החסידות העמיקה את הרעיון הזה בדיוק מאותה נקודה שיעקב עמד בה – המתח שבין אמת אישית לאחריות כללית, בין קול ייחודי לבין סיפור משותף. מסופר על האדמו"ר מקוצק ששאלו אותו פעם – מדוע יש כל כך הרבה מחלוקות בין צדיקים. הוא השיב: אם כולם היו חושבים אותו דבר, סימן שאף אחד לא באמת חושב. האחדות איננה אחידות מחשבתית, אלא נאמנות לאמת מתוך אחריות לכלל.

וזה מביא אותנו אל ההווה.

דווקא בגלל השוני

השבוע זכינו בעיר קצרין לרגע של התרגשות והתחלה – הכתרת רב לעיר. רגע שמטבעו מייצר תחושת יחד, תקווה, חיבור. אבל פרשת "ויחי" לוחשת לנו באוזן שדווקא אחרי הטקס, מתחילה העבודה האמיתית. עיר איננה קהילה אחת. עיר היא מארג אנושי מורכב – דתיים, מסורתיים, חילונים, ותיקים ועולים, צעירים ומבוגרים. ניסיון ליישר את כולם לאותה תבנית אולי נשמע מאחד, אבל בפועל הוא מרוקן את האחדות מתוכן.

רב עיר, כמו יעקב בשעתו, איננו נמדד ביכולת לומר את אותם הדברים לכולם, אלא ביכולת להחזיק מרחב משותף, שבו השונות אינה איום אלא נכס. רב אחד – כן. כיוון ערכי משותף – כן. אבל שפה אחת, סגנון אחד, דרך אחת לכולם – זו לא הנהגה, זו בריחה ממורכבות.

רבי צדוק הכהן מלובלין כתב שאחדות אמיתית נוצרת כאשר כל חלק מבין שהוא נחוץ, לא למרות היותו שונה, אלא דווקא בגלל השוני. כשאדם מרגיש שמקומו בסיפור אינו מותנה בוויתור על זהותו, אז נוצר חיבור עמוק באמת.

בסוף הפרשה נאמר: "איש כברכתו בירך אותם" – משפט קצר שטומן בתוכו תפיסה שלמה של הנהגה וקהילה. לא ברכה כללית, אלא מותאמת. מדויקת. מחייבת. יעקב מלמד אותנו שאחדות שאינה מבדילה – איננה מחזיקה. אבל אחדות שמכירה, שמדייקת, שמכבדת את המורכבות – היא זו שבונה עם והיא זו שבונה עיר.

אולי זו הברכה שאנחנו צריכים לאחל לעצמנו – לא שנהיה אותו דבר, אלא שנהיה שותפים. לא שנדבר בקול אחד, אלא שנדע להקשיב. לא שנחפש טשטוש, אלא אחריות משותפת.

כי אחדות בלי טשטוש היא לא רגש רגעי, אלא בחירה יום-יומית, בוגרת ואמיצה.

שבת שלום