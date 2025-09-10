חיפוש

אוזן קשבת

עורכת הדין שהיא גם אוזן קשבת – על השליחות, החזון והדרך של עו"ד דיקלה אמסלם ים

כשהיא בחרה ללמוד משפטים, דיקלה אמסלם לא חיפשה רק מקצוע – היא חיפשה שליחות. היום, שנים אחר כך, היא מובילה משרד עצמאי, המתמקד בין היתר בדיני משפחה, חוזים, נזיקין ומיצוי זכויות ומשלבת בעבודתה ידע משפטי רחב, לצד רגישות אנושית עמוקה.

"עורך דין בתחום דיני משפחה הוא לא רק איש חוק", היא מספרת, "אלא לעתים גם פסיכולוג, מתווך וכתף תומכת. אדם שמגיע להליך גירושין, במיוחד כשילדים מעורבים בתמונה, חווה את אחד המשברים הקשים ביותר בחייו. אני רואה בכך שליחות – ללוות אותו בתקופה הזו, לא רק בהיבט המשפטי היבש, אלא גם מתוך הקשבה אמיתית לצרכים ולתחושות."

מעבר לעשייה המקצועית, דיקלה ידועה גם בפעילותה החברתית הענפה שלה. היא מתנדבת בעמותת "עמך" כבר למעלה מעשור ובמסגרת זו, היא מסייעת לניצולי שואה במגוון רחב של תחומים. כמו כן, היא עוסקת בניהול פעילות התנדבותית בעמותת "יד לשוכר", שם היא מסייעת לשוכרים ובעלי דירות במימוש זכויותיהם. בנוסף, היא פועלת למען זכויות נשים בכל הנוגע לתקופת ההיריון והלידה – לפני, אחרי ותוך כדי – במיוחד בכל הקשור לזכויות במקום העבודה שלהן ומול הביטוח הלאומי.

ידע טכנולוגי-משפטי

החזון של דיקלה אמסלם ברור: להנגיש את עולם המשפט, להילחם על זכויותיהם של מי שאין להם קול ולהפוך את המקצוע לכלי של תיקון חברתי אמתי.

מעבר לכך, עו"ד אמסלם ים מנהלת קהילה משפט ובינה מלאכותית, כאשר היא פועלת רבות בנושא של הנגשת ידע טכנולוגי-משפטי פרקטי ליזמים ולקהל הרחב. בין היתר, עו"ד דיקלה אמסלם ים מכהנת כיו"ר משותף בוועדת דיני משפחה, במחוז חיפה של לשכת עורכי הדין בישראל.

טיפ משפטי קטן שהיא מבקשת להעביר לקוראים :"לעולם אל תמהרו לחתום על מסמך – בין אם זה חוזה שכירות, הסכם ממון, הסדר גירושין או הסכם עבודה – לפני שעורך דין המתמחה בתחום בדק אותו. זה אולי נראה כמו עניין טכני פעוט וקטן, אבל לעתים שורה או מילה אחת יכולות לשנות את כל התמונה".

בראייה לעתיד

דיקלה רואה את עולם המשפט של היום כעולם שהולך ונהיה חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו.

"העולם שלנו הפך והופך להיות יותר ויותר משפטי", היא מסבירה. "כמעט כל פעולה בחיים היום-יומיים שלנו היא בעלת גוון משפטי. מהסכם שכירות של דירת מגורים ועד הסכם ממון והליך גירושין – הכול היום מחייב תיעוד ושמירה של מסמכים ואסמכתאות. כמו הצעירים שמעלים סטורי ואומרים 'מה שלא תועד – כביכול לא קרה', כך גם בעולם המשפט: מה שלא כתוב, מתועד ומגובה במסמך – לא קיים בעיני בית המשפט."

לכן, חשוב מאוד, היא אומרת, שאנשים יפעלו ליישם זאת וידעו לשמור על מסמכים וראיות, בין אם זה תיעוד רפואי אחרי תאונת דרכים, בין אם זה במסגרת סכסוך משפחתי כלשהו וכיו"ב = יש לשמור הכול בצורה מסודרת, שתגן עליהם בעת הצורך.

