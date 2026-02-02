תחזית אסטרולוגית שבועית 6-12.3.2026

ראשון עד שלישי: אתם מבלים את מרבית הזמן במחשבות. אולי עדיף להפסיק להתפלסף, לא לחפש תירוצים ולא לעגל פינות. מילים לחוד ומעשים לחוד. יש לבחון את המציאות כפי שהיא באמת. אתם מתקשים לקבל את העובדות כפי שהן. אם תתגברו על הקשיים האישיים שלכם צפויה לכם הפתעה נעימה. אל תופתעו אם יהיו מי שלא יחבבו את סגנון התנהגותכם הייחודי אבל לכם מומלץ להמשיך בדרככם כאילו כלום.

רביעי עד שבת: יש לכם רצון לבדוק עד כמה אתם מושכים ומה ואת מי אתם יכולים להשיג. לעיתים נראה שאין כמעט גבול לרצון שלכם להתבלט, להשפיע ולהכניע, כאילו שהחיים הם מעין משחק. למרות שבתוך תוככם אתם רוצים באינטימיות ממשית ולהתקרב – באמת לא קל לכם להסתפק בקיים. דמויות רבות עוצמה משפיעות עתה על חייכם. מכל מקום, זהו פרק זמן של התעוררות וגם זה משהו.

ראשון עד שלישי: תצטרכו להתרגל לעובדה שרק מתי-מעט יצליחו להבין את הראש שלכם, וזה אומר שצפויים לכם לא מעט קצרים בתקשורת הבין אישית. מצב הרוח שלכם אינו ברומו של עולם, במיוחד כשמדובר בתחום האישי. קורים דברים שאתם לא יודעים לפרש אותם ובסופו של דבר אתם מרגישים מבוכה ובדידות. נסו לראות את המצב מנקודת מבט של אחרים. במידה ותצליחו להשתחרר מהכבדות שתקפה אתכם תגלו שהמצב לא כל כך גרוע ואף עומד להשתפר בקרוב!

רביעי עד שבת: נראה כי השאיפה שלכם היא להחזיר את המצב לקדמותו. ייתכן שהצלחתם להרגיז מישהו קרוב אליכם ועכשיו אתם מתחרטים על כל העניין. אין קיצורי דרך אלא לדבר על זה באופן הישיר והכנה ביותר. האינטליגנציה הרגשית והקסם האישי יעזרו לכם להתמודד. דרוש פסק-זמן ושיקול דעת. ייתכן שמדובר במצב רומנטי שאתם מבקשים לבחון מחדש.

ראשון עד שלישי: התחייבויות חברתיות גוזלות מכם את מרבית הזמן הפנוי. אתם נהנים להסתובב כל הזמן עם חברים והעיקר לא לחשוב יותר מידי על מה שקורה לכם בתוך הנשמה. אתם בתהליך של היפתחות לשלב חדש ומבטיח בחיים. לפתוח את הלב ולזרום. יהיה בסדר! גורמים שמעבר לים משפיעים עליכם. ייתכן שמדובר בקריירה הקשורה בחו"ל או באהוב לב השוהה במרחקים.

רביעי עד שבת: אתם מקובלים ואהובים הודות לאווירה ההרמונית שאתם משרים על הסובבים אתכם אך מישהו מבין החברים הטובים עלול לאכזב אתכם. ייתכן מצב בו יהיה עליכם לשקול אם כדאי להמשיך בקשר עם אנשים שלא תורמים למערכת היחסים הקיימת. אתם עומדים לבלות את הזמן בהתלבטויות וזה עלול לגרום לכם לעוגמת נפש. מצד שני, יש לכם הזדמנות לנצל את הזמן בצורה חיובית: סדרו את הבית!

ראשון עד שלישי: אתם עומדים בפני פרק זמן גדוש פעילויות חברתיות. יהיה מי שינסה לגרור אתכם הלאה, לעוד ועוד בילויים. למרות שאתם טיפוסים שמעדיפים בדרך כלל להיות בחוץ מאשר בין ארבע קירות, יש לכם גם צרכים אחרים. לקראת יום שלישי תרגישו צורך יוצא דופן להיות בבית, בשקט. אל תנסו למשוך את המומנטום יותר מידי. מי שרוצה לכבוש אתכם יצטרך ללמוד לסגל לעצמו הוד והדר מלכותי.

רביעי עד שבת: יש לכם הזדמנות להשתתף באירוע חברתי גדול. כדאי לצאת מהבית לבלות ולא להסתגר בין ארבע קירות למרות שמצב הרוח אינו ברומו של עולם. מומלץ לקבל כל הזמנה שתגיע בימים אלה. דווקא הזוגיות מהווה מקור לנחת רוח אם כי לא יזיק לכם להשקיע קצת יותר. בני הזוג שלכם זקוקים לחיזוקים. צפויות בשורות טובות הקשורות לצעירים במשפחה.

ראשון עד שלישי: יש לכם הרבה מזל בזוגיות אך המילים שלכם עלולות לפגוע ולפצוע אם לא תיזהרו. שימרו על הגחלת ועל המערכת העדינה שבניתם במשך זמן רב. למי שנמצא בתחילת קשר או בגישושים ראשונים- לא ללחוץ יותר מידי. תנו לזמן לעשות את שלו. בעדינות בבקשה! הרקיע מבשר על מצבים שופעי אושר. במקביל הוא רומז על היכרויות עם אנשים גלויי-לב, כנים וישרים.

רביעי עד שבת: אתם מלאים ביטחון וציפייה לדברים טובים שיתרחשו. אתם שופעי אנרגיה וחוש הומור. גישה חיובית, מעין זאת, תשתלם ותניב פירות. פרק זמן מתאים לבילויים יצירתיים בחיק המשפחה. מי שלא נמצא בקשר- עיתוי מתאים במיוחד לצאת למקומות ציבוריים. צפויים מפגשים מעניינים במיוחד. הטמפרמנט שלכם בימים אלה מוביל אתכם למחוזות הרפתקניים ולא צפויים, וזאת גם אם יהיו כאלה שיעקמו את האף.

ראשון עד שלישי: הקשר האישי מעיק עליכם כאילו אין שום דבר משותף ביניכם לבין הצד השני. מה שהכי מרגיז הוא שאתם מרגישים שעושים עליכם מניפולציות. נראה שהדרך הטובה ביותר להימנע מקונפליקט, היא להכריז על הפסקה. הפתרון האידיאלי הוא שכל אחד ייקח לעצמו חופש של כמה שעות. מי שלא נמצא בקשר זוגי- זה לא הזמן להיכרויות חדשות, חכו עוד כמה ימים. אל תחושו נקיפות מצפון אם יאשימו אתכם שלעיתים תכופות את מעדיפים את ההישגים הקרייריסטיים שלכם על פני היחסים שבינו לבינה.

רביעי עד שבת: כדאי להתעלות מעל רגשות קטנוניות שרוחשים מתחת לפני השטח והופכים אתכם לעצבניים. אל תעסקו בפנקסנות. גלו נדיבות ונסו לראות את כל מה שקורה באור חיובי. זה בהחלט אפשרי אם תפסיקו להאשים את עצמכם ואת כל העולם. לרחם על עצמכם לא עוזר לאף אחד. צפויה לכם הצלחה הודות לעוצמתכם האישית. כל האפשרויות פתוחות בפניכם, בין אם מדובר בהתלבטות רומנטית – ובין אם בהתלבטות מתחום הקריירה.

ראשון עד שלישי: הרגישות הלא צפויה שקפצה עליכם מעוררת ומביאה אל פני השטח נושאים ישנים וכאובים. חבר טוב שסמכתם עליו בעבר מוכיח שוב את נאמנותו וטורח להגיע לביקור ולייעץ לכם. תחושת הבדידות שהרגשתם בשבוע שחלף פשוט נעלמת. הקטע הוא לא להישאר לבד. אפשר וכדאי גם לוותר על רגשות המרירות. אף אחד לא עושה לכם שום דבר בכוונה רעה.

רביעי עד שבת: אתם מגלים שאנשים יכולים להיות קשוחים במידה והדברים אינם מתנהלים בדיוק לפי הציפיות שלהם. זה גורם לכם להתעקש ולעמוד על שלכם. צפוי קושי בתחום הזוגי בגלל חוסר פירגון ומעט מידי הבנה והתחשבות. לקראת יום חמישי, האווירה משתפרת הודות לביקור שמפתיע אתכם לחלוטין. סגנון האהבה שלכם הוא כה נסחף וכה רומנטי, עד שלעיתים נדמה שהעצמי שלכם בסכנה.

ראשון עד שלישי: פרק זמן נפלא. אתם מרגישים במיטבכם. רוח שטות נכנסת בכם ובא לכם להשתובב ולהשתולל. בהחלט שווה את המחיר, גם אם יהיה מי שיחשוב שאתם מתנהגים בילדותיות. צאו לבלות בלונה פארק או בפארק שעשועים. היפתחו לילד הפנימי שבכם. צפויה לכם חוויה מענגת במיוחד, כמו גם הצלחה חומרית הודות לגורמים מבחוץ. זהו פרק חלומי המשפיע מטובו על כל תחומי החיים.

רביעי עד שבת: צפוי לכם פרק זמן שקט שמגיע בדיוק בזמן הנכון. זאת מכיוון שאתם ממש זקוקים למנוחה. בתחום הזוגי קיימת רגיעה. רבים מכם נמצאים במערכת יחסים יציבה ונהנים מחיזורים ופינוקים מבן המין השני. לפנויים- כדאי לזרום עם אירוע חברתי משמעותי אליו תוזמנו, למרות שלא ממש מתחשק לכם לעזוב את הבית. מצב הרוח צפוי להשתפר.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן נעים שמתאפיין בזרימה של אנרגיות חיוביות והרמוניות. אתם צפויים לרוות נחת בתחום המשפחתי. תקשורת ישירה עם בני הבית תגרום לכם לתחושה של הצלחה והישגיות. בתחום הרומנטי- התפתחויות חדשות. זאת במידה ותחליטו אם אתם נשארים בקשר קיים או מנסים ליזום משהו חדש. ההתלבטות מיותרת, אז נכון שלפעמים אתם מגלים גישה רכושנית במקצת כלפי בני הזוג, אבל לא נראה שיש להם טענות בעניין.

רביעי עד שבת: נראה כי בן הזוג מצליח להרגיז אתכם. התרומה שלכם לעניין לא מסתכמת בשתיקה ובחוסר החלטיות. גם מילים רבות מידי לא יפתרו את הבעיה. מה דעתכם על משהו באמצע שייתן לצד השני הרגשה של שיתוף ? על מנת לא להרוס את כל פרק הזמן הזה שבעצם יש לו פוטנציאל להיות נפלא – יש לשמור על פרופיל נמוך ולהתייחס עובדתית ובצורה ישירה לנאמר.

ראשון עד שלישי: אתם שואלים את עצמכם מה ניתן לעשות כדי לשפר את חיי החברה שלכם. התשובה הרבה יותר פשוטה ממה שנדמה לכם. אתם עסוקים יותר במחשבות מאשר בעשייה. גשו לטלפון ותתחילו לצלצל. חשוב להשקיע קצת יותר מאמץ מכפי שאתם רגילים. במידה ותתקלו בסירוב כדאי לבדוק מה קורה בשטח. תהיו מוכנים לקבל גם תשובות לא הכי נעימות.

רביעי עד שבת: צפוי פרק זמן זורם וחביב. אתם מרגישים טוב בגלל תחושת המרחב שיש לכם שאינה עומדת בסתירה לתחום האישי. אתם מרגישים אהובים ומחוזרים, אך בכל מקרה לא כדאי לכם להניח לקרובי משפחה להתערב בענייניכם האישיים ובוודאי שלא להשפיע עליהם. מי שנמצא במערכת יחסים מוזמן ליהנות מהמצב. הכול נהדר אך כדאי לצאת לבילויים מחוץ לבית ולא להיכנע לשגרה.

ראשון עד שלישי: מערכת היחסים לא נוחה לכם כרגע אבל אתם לא יודעים איך לקחת פסק זמן בלי להרוס יותר מידי. תיתכן תחושה של חוסר שליטה. מישהו שבשמו מופיעה האות מ' ייתן לכם עצה טובה. צריך רק ליישם. למי שלא נמצא בקשר מומלץ לחפש בני זוג ממזל קשת. נסו לעמוד בפיתוי לרומן מזדמן. צפויה התלבטות בין ההיגיון לבין הרגש. מדובר בהתלבטות בין דבר-מה יציב וקבוע, לבין מצב בעל אופי הרפתקני.

רביעי עד שבת: יש לכם הרגשה שאף אחד לא ממש מקשיב לכם ושלכולם יש רק דרישות מכם. ההרגשה הזאת הינה סובייקטיבית לחלוטין. ייתכן שאתם נהנים – לפחות במידה מסוימת – לשחק את ה-'קורבן'. במידה ובאמת נמאס לכם- קחו לעצמכם פסק זמן, הציבו גבולות ופשוט תתרגלו איך לומר: לא. תתפלאו לגלות שהעולם ימשיך להסתובב. הפנויים [וגם התפוסים, פה ושם] יגלו שבתחום הרומנטי אתם מעדיפים את החופש האישי שלכם על פני כל דבר אחר.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן ממוקד בנסיעות ופגישות. כשאתם מחליטים לטפח את התחום החברתי, שום דבר לא יכול לעצור בעדכם. המשיכו להיות מקסימים כמו שאתם יודעים להיות, אך שמרו על איזון נכון בין דברנות והקשבה. פגישה עם מישהו שנראה לכם מרתק עלולה להיות מסוכנת ולכן אל תתחייבו לשום דבר לפני שיש לכם עוד מידע. אל תופתעו אם יהיו רבים שיקנאו בכם הודות לכוח המשיכה שיש לכם כלפי בני המין השני.

רביעי עד שבת: לא מעט הפתעות צפויות בימים אלה. בין היתר, שיחת טלפון הזויה או כזו שמגיעה מחבר שגר רחוק. אי אפשר להתחבר לכל אחד ולכן מוטב שתתגברו על הצורך הכפייתי משהו, להיות מוקפים באנשים ללא כל בררנות. התפתחות חיובית אפשרית במישור הרומנטי אם תדעו לשחק אותה בצורה הנכונה. צפוי לכם קטע מיסטי העוסק בדברים שהשתיקה יפה להם. ייתכן שהרקיע רומז על פרשייה הסמויה מן העין.