תחזית אסטרולוגית שבועית 31.7-6.8.2026

ראשון עד שלישי: בימים אלה אתם מגלים רגישות גבוהה, כמו גם יכולות חדשות וגמישות רבה. מצב הרוח שקט ורגוע מה שמאפשר לכם להגיב בצורה שונה מהרגיל כלפי הסובבים אתכם. תחושת הביטחון בעתיד הנראה לעין מתבססת על מספר רב של נתונים חדשים שמגיעים אליכם. המצב אומנם לא פשוט, אבל בדרך זו צפויה לכם הצלחה משמעותית. צפויות שמחות בסגנון של אורח מביא אורח. תתפלאו, אבל דווקא סביב הבילויים צפויים לצוץ רעיונות עסקיים.

רביעי עד שבת: המצב הרגשי שלכם מושפע מגורמים חיצוניים רבים מדי. אין מספיק מילים כדי להסביר את הצורך הדחוף שיש לכם באהבה. הישועה לא תגיע מהמקומות שאתם מחפשים בהם. יש ליישם ולהפנים את חשיבות המושגים: אהבה עצמית וטיפוח האגו. אתם מחוזרים ונראים נפלא אולם המכשול העיקרי הוא הרצון שלכם לקבל את הבלתי מושג. נסו ליהנות מחברת אלה שרוצים בכם. הרקיע רומז על דמות מסתורית הממשיכה לסוכך עליכם, גם אם במציאות היא אינה ניצבת לצידכם. משהו מעין הגנה מרחוק.

ראשון עד שלישי: למרות העייפות הנפשית המתמשכת, האופטימיות מנצחת ואתם נחושים בדעתכם לשפר את המצב הנתון. ההשפעה על חיי היומיום שלכם לא ניכרת עדיין אבל שינויים יחולו בקרוב. אתם מצליחים להתמודד גם עם לחצים במישור החומרי. אל תמהרו להכניס אל עבודתכם חידושים לוהטים מדי. טרם נסתם הגולל על טכניקות ישנות שהוכיחו את עצמן. אם מדובר בטכנולוגיה חדשנית, אל תסכימו לתפקד על תקן של שפני-ניסיון.

רביעי עד שבת: העומס שמוטל עליכם כבד, לפחות מבחינת ההרגשה האישית. אתם עלולים לפתח תסכולים. יש לכם הזדמנות וצורך לטפל ולנטרל את הנושא הזה שמפריע לכל סוגי הפעילויות. נסו להפחית את ההתחייבויות החברתיות או לצמצם שעות עבודה. בשום פנים ואופן אל תגרמו לבני המשפחה לשלם את המחיר. חפצים ישנים שצברו אבק, עשויים לחדש את עלומיהם. אתם נהנים מעתיקות העוברות במשפחה מדור אל דור.

ראשון עד שלישי: יצר הנדודים מתעורר ואתם מתחילים לחפש יעד לנסיעה לאחר תקופה ממושכת של יובש רוחני ונפשי. גל של אנרגיה מרעננת ושובבה מפיח רוח חיים בשגרה הלוחצת ומצליח לעשות לכם את זה. תצטרכו להפעיל אמצעי שכנוע מעודנים ומתוחכמים על מנת להשפיע על בני הזוג להסכים לרעיונות המקוריים שלכם ועוד לתת לכם את ברכת הדרך

רביעי עד שבת: זה פרק זמן שופע הפתעות וחידושים. אתם תגיעו למקומות שלא תכננתם. מצב הרוח שלכם בשיאו ובימים אלה תיהנו מאנרגיה מעולה שתוביל אל פעילויות מגוונות הצופנות גירוי אינטלקטואלי. האווירה בבית נעימה ובני המשפחה משתפים פעולה אפילו תומכים. שיפור במצב חשבון הבנק משפר את ההרגשה אף הוא. הקוסמוס מעודד אתכם להתנדב לפעילות אלטרואיסטית למען הזולת, ובכך לזכות בברכת שמיים.

ראשון עד שלישי: אל תיקחו ללב אם תיתקלו בלא מעט תקלות ועיכובים בעבודה. לפני שאתם שולפים המלצות ישנות, כדאי שתתאמו את צעדיכם עם הממליצים. אל תותירו דברים ביד המקרה. אתם יודעים כי אנשים משנים את דעתם. לעומת כל אלה צפוי שיפור בתחום הרומנטי. רק חבל שאין התאמה בין שני התחומים. רגישות יתר גורמת לכם להיות במצב של מתח מתמשך. ביקור בספא יעשה לכם טוב על הנשמה. אל תחסכו בהוצאות. בריאות הנפש והרוח שלכם שווה את זה ובגדול.

רביעי עד שבת: האנרגיה שלכם במצב של עליה. נצלו את ההזדמנות כדי לפעול אך הימנעו מצעדים פזיזים במסגרת גל של התפרצות היצרים. כדאי לעשות מאמץ להתאפק ולא לתת לאימפולסיביות לסחוף אתכם למעשים שאתם עלולים להצטער עליהם מאוחר יותר. אל תאבדו שליטה ולכו על הכיוונים החיוביים של עשייה ופעילות. מישהו שרוצה לשמח אתכם, מעניק לכם חפץ שחשקתם בו. הוא הקשיב כששוחחתם על כך ומיהר להשביע את רצונכם.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן אשר התכונות האופייניות שלו הן יוזמה ואסרטיביות. נראה כי הקצב המהיר בו מתרחשים הדברים, לא ממש מתאים מאוד לאופי שלכם אך אתם לא מתעכבים לחשוב יותר מידי אלא מגיבים מהבטן. קל לכם להפעיל את הקסם האישי המפורסם שלכם על מי שהנחתם עליו את עיניכם. יחד עם זאת, אל תחתמו על מסמכים שדורשים בדיקה נוספת.

רביעי עד שבת: אתם זורמים ולמרות שלא הכול מתרחש בדיוק לפי התוכניות המקוריות, יש לכם את היכולת להכיל את הפערים בין הרצוי למצוי. התמימות שלכם עלולה להוות מקור לבעיות, במיוחד בקשר זוגי. קחו בחשבון שלא הכול הוא באמת כפי שהוא נראה כלפי חוץ. יש אנשים שמקנאים בכם. עמדו על המשמר. הרקיע רומז על עזרה משמעותית שתקבלו מאנשים שאתם אדישים לקיומם ברגעים אלה.

ראשון עד שלישי: אתם מתנהגים בדרך שאינה מתאימה למצב בו אתם שרויים. קפריזות לא יועילו אלא רק יגבירו את המתח שגם כך נמצא בסימן עליה. כדאי לקחת פסק זמן ולהחליט מה הכיוון שלכם. האם אתם באמת רוצים ללכת עם זה עד הסוף או שזה 'שיגעון חולף'? אתם פועלים שלא מתוך מחשבה שקולה. זה עלול לעלות לכם ביוקר. עיסוק ספורטיבי עשוי ללכוד את תשומת ליבכם וטוב שכך. אדם שהתחיל לעסוק בו עורך לכם היכרות עם הנושא.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן שמתחיל ברגל ימין. ההרגשה הכללית טובה ואתם מצליחים לבצע את המטלות שלכם בקלילות, ביעילות ובמרץ. אתם מרגישים שיש לכם כוח לכבוש את העולם. בתחום הרומנטי צפויה הפתעה. רושם שיש לכם בנוגע למישהו שאתם מכירים מזה זמן מה, ישתנה. אותו אדם ייראה לכם בצורה חדשה. יכול להיווצר פוטנציאל לקשר. שווה בדיקה. היקום צופן הכרה וכבוד מצד גורמים רמי מעלה, כמו גם הישגים בעולם האקדמיה.

ראשון עד שלישי: אתם בעיצומו של תהליך קבלת החלטות. הקפידו על הפרטים הקטנים בכל מה שקשור לעניינים פורמאליים. אתם מתכננים להירשם ללימודים ? אל תחכו ! עשו זאת עוד השבוע. במקביל נראה כי אתם מחפשים מקורות חדשים להתרגש ולהתפעל. מה שחסר לכם זה בעיקר מוטיבציה וכיוון, אך נראה כי בכל זאת תבצעו את המשימות שלקחתם על עצמכם.

רביעי עד שבת: אתם מרגישים בתסבוכת ופונים לחברים קרובים לקבל עזרה. בקרוב תרגישו שמרוב עצות אתם כבר מבולבלים לגמרי ולא יודעים מה לעשות. הרעיון הכללי קובע כי לאחר שהנחתם לכל המומחים לדבר, כדאי לכם להתיישב בשקט ולקבל החלטות המבוססות על רצונכם הפנימי האמיתי. התניות מרגיזות חוצצות ביניכם לבין תפקיד איכותי (מישהו מציב בפניכם תנאים). תוכלו לעקוף את המכשול בעזרת מיומנות שלא ייחסתם לה חשיבות.

ראשון עד שלישי: אופי הרפתקני בשילוב עם נטייה להמר וללכת על כל הקופה, עלול לסבך אתכם. לקחתם על עצמכם התחייבויות גדולות מידי ועכשיו אתם משלמים מחיר נפשי מסוים. אתם עובדים קשה מידי אך לא מקבלים יותר מידי מחמאות. כתוצאה מכך, השאיפה שלכם להיות במרכז העניינים ולקצור תשואות, גורמת לכם לתסכול מצטבר. הרקיע מבשר על מזל בלתי צפוי, במקום שאינכם משערים את קיומו ובחברת אדם שעשוי להפתיע אתכם.

רביעי עד שבת: אתם עסוקים מעל הראש בתכנונים לעתיד הקרוב והרחוק. נתקפתם בבולמוס של ממש כאילו מישהו מכריח אתכם לשבת, לחקור ולהחליט. זה לא העיתוי הכי מתאים להחלטות, אם כי לא יזיק לכם לאסוף חומר ולצבור מידע על מנת להקל על עצמכם בעתיד. שינוי צפוי בתחום הקריירה לכיוון שלא עלה על דעתכם קודם לכן. עליכם למקד את תשומת ליבכם בכישורים וביכולות שאתם מקלים בהם ראש. מדובר בכישורים וביכולות.

ראשון עד שלישי: צפויים לכם לא מעט אתגרים שתצטרכו להתמודד איתם. למישהו במשפחה צפויות בעיות רגשיות. עניין זה עלול לשבש את לוח הזמנים שלכם. הקוסמוס רומז על הצלחה בהשקעות הקשורות בעולם החי והצומח, כמו גם בעסקים הקשורים במדינות רחוקות. תחום חדש נכנס אל חייכם ומשלב הנאה עם כסף. הנאתכם ממנו כה גדולה עד שהיא משכיחה מכם דאגה שהעיקה. אתם חייבים לעצמכם אפיק המאפשר לכם לפרוק תסכולים.

רביעי עד שבת: אל תיקחו שום סיכון ואל תקבלו החלטות פזיזות, בעיקר אם הדברים קשורים בהוצאה כספית גדולה. אתם מבלים יותר מידי זמן בלטחון את עצמכם וכדאי מאוד לקחת פסק זמן למנוחה. נסיעה משמעותית היא נושא שמעסיק אתכם מאוד. אל תסגרו על שום דבר עד שתהיו בטוחים שזה הצעד הנכון. רוח היקום מעודדת אתכם להתפייס עם יריבים ומתחרים משכבר הימים. הקוסמוס מצביע על הצורך לוותר על משחקי כבוד.

ראשון עד שלישי: הפעילו את האינטואיציה החזקה שלכם על מנת לפתור את הפלונטר שנקלעתם אליו בתחום הרגשי. זה פרק זמן עם התפתחויות מפתיעות שמשאיר אתכם בתחושת לחץ וחוסר אונים. נראה כי בסופו של עניין אתם מצליחים לאסוף את עצמכם לאחר שיחת טלפון מאדם קרוב שמאיר עבורכם מספר נקודות שלא חשבתם עליהן. כדאי שתעודדו את בן הזוג, גם אם הוא מתפאר בדברים שלא ממש התרחשו על פי התסריט שהמציא. בסיפור הזה חשובה ההרמוניה ולא האמת.

רביעי עד שבת: אתם חשים אחריות רבה כלפי בני משפחה, חברים בעבודה ואנשים שתלויים בכם. הדבר גורם לכם ללחצים נפשיים. הפגיעה ביכולת שלכם לתפקד גורמת לבלבול אצל האחרים, לא פחות מכפי שאתם חשים בפנים. מומלץ לקיים שיחה ארוכה עם בני הזוג. אם הם לא הפנימו עדיין את העובדות האלה לגביכם- הרי שבהחלט הגיע הזמן. מאוויים מודחקים מייחלים לבוא על סיפוקם.

ראשון עד שלישי: העולם הפנימי שלכם סוער עדיין אולם כלפי חוץ נראה שהדברים מתחילים להיכנס לתלם. מופעלים עליכם לחצים ממספר כיוונים וגם מאנשים קרובים שאתם סומכים עליהם. הכוונות שלהם טובות אומנם אבל אתם חייבים לשים גבולות ברורים למי שמנסה לנהל לכם את החיים. אל תסכימו לשתף פעולה עם מניפולציות זולות מתוך רצון לרצות את הסביבה.

רביעי עד שבת: הצעה מעניינת מגיעה אליכם מגורם שנוי במחלוקת. התכונות המיוחסות לכם של דחיינות וחולמנות נעלמות, ואתם מגלים את הצד המעשי והיוזם שלכם במלוא עוצמתו. הצורך הפנימי העמוק שלכם להצליח, גורם לכם לפעול במהירות וביעילות. מצב הרוח בימים הקרובים יהיה מצוין וישפיע לטובה על חיי הרגש בתחום הזוגי. אתם עשויים למצוא את עצמכם בתחרות שכלל לא התכוונתם ליטול בה חלק, אך נראה כי יש לכם יתרון על פני האחרים.

ראשון עד שלישי: אתם מצליחים להרגיע את הרוחות לאחר קטעים לא פשוטים של עימותים מביכים למדי. הבעת רגשות הדדית גורמת לתחושת של קרבה ורגיעה לאחר פרק זמן סוער. צפויים שינויים גם במסגרת המשפחתית המורחבת. יש מי שמנסה להצהיר ולנקוט עמדת שליטה אבל אתכם זה לא ממש מעניין. המשיכו בקו של איפוק ושיקול דעת. יפה לכם ככה.

רביעי עד שבת: זה פרק הזמן הכי מתאים לטפל בנושאים אישיים. אחת הסיבות להרגשת התסכול והעומס, היא שאתם שמים את כולם בראש סולם העדיפויות ואחר כך מתלוננים שלא מתייחסים אליכם מספיק. טקטיקה מעין זו שמבוססת על ציפיות (שאינן מוגדרות בצורה מדויקת) מאחרים היא לא ריאלית ובעצם מהווה מתכון בטוח לכישלון. התחילו לדבר ולהגדיר מה אתם רוצים. הרקיע רומז על הגנה הנמצאת בדרך אליכם.