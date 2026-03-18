תחזית אסטרולוגית שבועית 20-26.3.2026

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן המלווה בחוסר שקט. השגרה והעומס מותירים אתכם בתחושת תשישות ומתחים את הסבלנות שלכם עד הקצה. הרצון שלכם לריגושים ולבילויים פשוט נבלע תחת הלחצים היומיומיים ולא פלא שאתם מרגישם מתוסכלים. פרק זמן לא קל אבל אתם תצליחו להשתחרר מהרגשות השליליים אם תמצאו זמן למנוחה וליציאה לבילוי. הפנימו מסר האומר כי לעולם אל תכפו על עצמכם נזירות והתנזרות: כל דיכוי הוא בבחינת חטא.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן המאופיין בחוסר בהירות. למעשה, כל סוף השבוע הולך להיות בסימן חוסר וודאות. המסרים שאתם מקבלים ומעבירים אינם ברורים מספיק ולכן גם קשה לכם להחליט מה אתם רוצים לעשות. מצד אחד אתם מחפשים את השלווה. מצד שני, אתם חשים חוסר שקט פנימי. הרעיון הוא לנסות לחבר בין שני הצרכים המנוגדים האלה ולהרגיש הכי טוב שאפשר. צפויה שמחה גדולה במשפחה. נראה כי אנשים צעירים מסבים לכם אושר.

ראשון עד שלישי: אופטימיות מוגזמת ומוקדמת מפנה את מקומה לאכזבה. החלטות פזיזות שהביאו אתכם לפעול בצורה שגויה, גורמות לכם למבוכה. יש לכם כמה רעיונות איך לצאת מהפלונטר שנוצר. לפני שאתם שוב פועלים, חישבו ושיקלו היטב מה הכי כדאי לכם לעשות. אל תושפעו מדעות של אחרים. רק אתם יודעים את כל הפרטים הרלוונטיים. פיתוי גדול ניצב בדרככם. מצד שני, ייתכן שהוא בא לכם בדיוק בזמן.

רביעי עד שבת: אדם נמרץ ובעל תושייה נכנס לחיים שלכם וגורם לכם להאיץ את הקצב. יתכן שאתם עומדים על סף פרק חדש. מצד שני, אולי יש כאן 'מלכודת' שרק נראית טוב אולם לא באמת מתאימה לכם. עליכם להתרשם פחות מהקצב והמילים היפות אלא להתייחס רק לתוצאות. אין קיצורי דרך. טיפ: אל תתפתו לבזבז כספים. הפנימו מסר האומר כי אם מלכתחילה אתם נוקטים גישה ביקורתית ושופטת, אתם עלולים להחמיץ את יופיו של מסע החיים.

ראשון עד שלישי: בעיות ישנות צפות ועולות על פני השטח. אדם יפה נפש מציע לכם עזרה. אל תהססו אולם כדאי שתבררו, לפני הכול, מה הציפיות מכם. ידיד קרוב אותו אתם משתפים ברגשות שלכם, ייתן לכם עצה מצוינת. עכשיו, מגיע הזמן ליישם את מה שאתם כבר יודעים. נסו לראות את היתרונות במצב הקיים ובמה שיש לכם. נסיעה חשובה באופק. קיימת אפשרות לשלב בין עסקים לבין תענוגות.

רביעי עד שבת: תעלול או מתיחה של מישהו שחושב שיש לו חוש הומור מפותח ומקורי, עלולים להעמיד אתכם במצב לא נעים. היכולת שלכם לתפקד תחת לחץ תסייע לכם לצאת מהמצב המביך שנוצר. חכו לשעת כושר מתוכננת ומתוזמנת היטב- כדי לסגור חשבון. אל תתפתו לנצל את ההזדמנות הראשונה שנראית לכם כמתאימה. הפנימו מסר האומר כי איש אינו רשאי להכתיב לכם כיצד לממש את חייכם: התרחקו מאנשים שאינם מבינים זאת. מכל מקום, אל תחייכו אליהם.

ראשון עד שלישי: היחסים החברתיים שלכם בסימן עליה. אתם מצליחים לעגל פינות ולא להתייחס בכבדות מיותרת למה שקורה מסביב. נראה כי פרק זמן טוב עובר עליכם ואתם מצליחים להתגבר על המועקה שחשתם לאחרונה. התנהלות המאופיינת באפיונים של מנהיגות ותעוזה גורמת לממונים עליכם לעצב דעה מעודכנת ושונה עליכם ממה שהיה בעבר. הפנימו מסר האומר כי המציאות כבר נמצאת, אינך חייבים לצאת להשיגה: אם תתנערו ותיפטרו מחלומותיכם, תוכלו לעוף עד קצווי שמיים.

רביעי עד שבת: אין לכם יותר מידי סבלנות לאנשים אחרים. ההתנהלות שלכם ספונטאנית ומשתנה לעיתים קרובות, מה שגורם לבלבול אצל מי שקרוב אליכם. בא לכם להשתולל וטוב שהסוף שבוע מגיע ומאפשר לכם להגשים רצונות אלה. אל תאבדו את הראש. חשוב לוודא שמיד כאשר תתבקשו לחזור לשגרה ולעבודה, יהיה לכם זמן להתאושש ולהתאזן. מידה גדושה של גמישות תביא לתוצאות מצוינות. בתחום הקריירה צפויה הפתעה בזכות כישרון הדיבור שלכם וחביבותכם הטבעית.

ראשון עד שלישי: יש לכם הזדמנות לשדרג קשרים ישנים. הציפיות שלכם מתמלאות בכל מה שנוגע לתחום החברתי והאישי. בסך הכול- באמת פרק זמן מוצלח. אתם מרגישים אהובים ומתפנקים בתוך המציאות החדשה שנוצרה. שיפור תנאי המגורים שלכם הוא נושא נוסף שמעסיק אתכם בימים אלה. יש מי שמסייע להגשים את מה שנראה עד לאחרונה בפנטזיה. יש לעשות שימוש בכוחות ריפוי שלא מהעולם הזה. האם שקלתם לרכוש ידע באפיקי רפואה וריפוי?

רביעי עד שבת: אתם משקיעים המון ועושים הרבה מאוד, אבל ייתכן כי חלק מהפרויקטים לא יעלה יפה. אז מה? הרפו מהרצון לשליטה מוחלטת בכול מה שקורה סביב. ממילא זאת משימה בלתי אפשרית שסיכוייה להתגשם- מועטים. טיפ: מותר לעגל פינות. העיקר שאתם שומרים על יושר אישי מבחינה מקצועית. הפנימו מסר האומר כי אל לכם לחשוש מפני האהבה רק משום שהיא מכילה בתוכה את זרע הפרידה: כל יש אנרגטי מכיל בתוכו את רגע הסיום שלו.

ראשון עד שלישי: אתם מנסים לוותר על הצורך שלכם בנהנתנות שגורם לכם להיות מעורבים בקשרים עם אנשים שלא ממש מתאימים לכם. בדרך הזאת, מפח הנפש הוא בלתי נמנע וזאת רק שאלה של זמן. עליכם לתרגל שליטה ולהימנע מפעולות שגורמות לכם מאוחר יותר קושי אמיתי להסתכל על עצמכם במראה. פרק זמן עמוס מזל יותר משכל. אין צורך להתחכם כאשר המזל דופק בדלת.

רביעי עד שבת: מצב הרוח מלנכולי במקצת. עם זאת, מפגש שקבעתם לפרק זמן זה הופך לחוויה מיוחדת במינה ומעניק לכם השראה להמשך הסוף שבוע. ההבנה העמוקה והאינטליגנציה שלכם הופכות למוקד משיכה לאנשים שרואים את הפוטנציאל שלכם ועומדים להציע לכם הצעה שלא תוכלו לסרב לה. יתכן שתצטרכו לוותר על חלק ממה שאתם עושים היו לטובת פעילות רווחית יותר. לכו על זה. הפנימו מסר האומר המשיכו לצבור נכסים אך הימנעו מלהזדהות עימם: צבירה מביאה עימה פחד ביחס ישר לגודל הנכסים.

ראשון עד שלישי: ביטוי רגשות באופן זורם ופתוח יעשה לכם 'טוב על הלב'. אנרגיה רבה מבוזבזת אצלכם על הסתרת רגשות, שליליים בעיקרם, כדי לפייס את דעתם של אנשים אחרים עליכם. שום דבר לא יקרה אם תגידו 'לא' ותעשו בדיוק את מה שבא לכם. נסו ותיווכחו. מתנה יוקרתית בדרך אליכם או ייתכן שתצטרכו להיות נחמדים אל מישהו שאינכם מחבבים.

רביעי עד שבת: אתם מנסים לנקוט בעמדה נחרצת ולהוכיח את היכולות שלכם. להראות לכול מי שנדמה לכם שזלזל בכוחות שלכם בעבר- שיש לכם ראיה כוללת מצד אחד ומפורטת מצד שני, של הדרך לעתיד שלכם. אל תחששו להביע את הדעות הבלתי מתפשרות שלכם בקול רם. אל תמתינו יותר מידי לפני שיהיה מאוחר מידי. הפנימו מסר האומר כי אלוהים אינו שוכן במקום כלשהו רחוק מן העולם: אלוהים שוכן קרוב-קרוב, ממש כאן ועכשיו. חושו והרגישו אותו.

ראשון עד שלישי: חיי החברה שלכם עומדים בראש סולם העדיפויות. המעמד החברתי שלכם עולה. נראה שבתכל'ס, אתם לא מוכנים להשקיע יותר מידי במערכות יחסים אינטימיות. יתכן שהצורך בתלות יוצא כלפי חוץ ומהווה 'עקב אכילס' שמטרפד כרגע את השאיפה לזוגיות קבועה. אדם המקנא לכם עלול לעמוד בדרככם. מצד שני, היו זהירים בכבודו. צפויות בשורות מרנינות לצעירים במשפחה.

רביעי עד שבת: הפגנת כוחות של הסובבים אתכם, ותחושה של קשיחות שלא במקומה, גורמות לכם לחוש עוגמת נפש משמעותית. יש לכם נטייה להיפגע מהר מידי ולהקצין את הדברים לכיוון של 'שברו את הכלים ולא משחקים'. באמת שלא צריך לעשות דרמה מכול דבר. אפשר לדבר וללבן את הנושאים השנויים במחלקות בלי להיכנס למשברים 'כלל עולמיים'. הפנימו מסר האומר כי אם אתם מודעים לעובדה שהאגו שלכם עלול להיות המלכודת הגדולה מכולן, הרי שאתם כבר עתה במצב מודעות גבוה.

ראשון עד שלישי: עניינים שקשורים לסידור וארגון מחודש של הבית גוזלים מכם שעות ארוכות. יש לכם הרגשה שיש הרבה אנשים שעוזרים לכם במשימה החשובה הזאת. אתם לא לבד, כפי שהורגלתם לחשוב בעבר. תחושה זאת גורמת לכם להרגיש במצב רוח מרומם ובתחושת אופטימיות לגבי העתיד. יש לכם הזדמנות של ממש לפתוח דף חדש ביחסים המורכבים שיש לכם עם בן משפחה. שאפתנות מציבה אתכם בראש הפירמידה. היקום מסוקרן באשר ליכולת המנהיגות שלכם.

רביעי עד שבת: אפשרות לשותפות חדשה עולה על הפרק. אל תמהרו להתחייב למרות שכדאי לשקול בחיוב הצעות שמגיעות אליכם. למרות שאין לכם זמן להיסוסים ולדחיות אינסופיות, אל תיכנעו ללחצים אלא קבעו מועד שנראה לכם הגיוני, מספק ומתאים לקבלת החלטות בעלות משקל. הפנימו מסר האומר כי אם תחדרו עמוק אל נפתוליו של התחום הרגיש והאינטימי, תצמח מתוככם אהבה באופן טבעי. צפויות בשורות טובות המגיעות אליכם מעבר הים.

ראשון עד שלישי: המסר העיקרי לפרק זמן זה הוא הצורך להמשיך ולגלות גמישות בהתאם לשינויים המתרחשים בשטח. הנסיבות קצת מלחיצות ואתם עלולים להרגיש מאוימים אבל למעשה, יש לכם הזדמנות להרחיב אופקים ולהיווכח שיש יותר מאפשרות אחת. היכולות האינטלקטואליות שלכם בשיאן. זה הזמן המתאים לתת הרצאה או להשמיע לאחרים את הדעות שלכם. יש לפקוח עין על אדם צבוע ומתחסד. עם מעט סבלנות תוכלו לחשוף את מזימותיו.

רביעי עד שבת: הכמיהה לריגושים בתחומים אינטימיים עלולה להביא אתכם למצב של 'שבירת הכלים' שלא במקום ובזמן הנכון. אתם עלולים למצוא את עצמכם מתנהגים באובססיביות שאינה במקומה. סיכויי ההצלחה אינם גבוהים כי הבחירות שלכם מושפעות בעיקר משיקולים אמוציונאליים ולא רציונאליים.

ראשון עד שלישי: הסקרנות האינסופית וכישרון השיחה הבלתי נלאה שלכם מושך אליכם אנשים בעלי השפעה. נסו לרדת לעומק ולהרשים את הסובבים אתכם גם ביכולות האינטלקטואליות ולא רק ברושם חיצוני, גם אם הוא כובש ומרתק. הקפידו להשאיר קצת אנרגיות גם לתחום הביתי והזוגי. אל תוותרו על כמה רגעי איכות ויופי בסוף פרק הזמן הזה. הפנימו מסר האומר כי הגות ומדיטציה ישיגו את מטרתן אך ורק אם תהינה ספונטאניות: אין כל תועלת בהגות שאינה ספונטאנית.

רביעי עד שבת: הדומיננטיות שלכם מביאה אתכם למקומות איכותיים בהם נדרשת תכונת המנהיגות. אף אחד לא יכול לפתור לכם את הבעיות שבאות כעסקת חבילה עם האחריות המתבקשת מהתפקיד. השינויים הבלתי פוסקים והאתגרים שעימם עליכם להתמודד, עשויים להשאיר אתכם בסוף השבוע- מותשים. קחו פסק זמן. אתם צפויים לתפוס מקום מרכזי בחיי החברה. זה הזמן לגלות נדיבות גם כלפי מתחריכם.

ראשון עד שלישי: נראה כי עניינים רומנטיים תופסים את מלוא תשומת ליבכם. למרות היציבות בתחום, אתם מנסים לשפר כל הזמן ולעיתים מוצאים את עצמכם יוצרים בעיות במקומות שהן לא קיימות. יתכן כי אתם פועלים מתוך יצר הרס עצמי. אל תוותרו לעצמכם ותבחנו מה קורה בשטח. לא כדאי להחמיץ הזדמנות ראויה בגלל מצבי רוח חולפים. הזדמנויות חדשות מבשרות על חברים חדשים. מצד שני, אל תזניחו את אלה הוותיקים.

רביעי עד שבת: אתם מתנסים במספר תחומים חדשים, מבטאים את יכולת החשיבה המהירה שלכם, ומגלים לאט לאט מה באמת מתאים לכם. הגיוון מאפשר לכם להשתחרר מתחושת השגרה הלוחצת והשנואה עליכם כול כך. כך אתם מצליחים לשמור על מצב קבוע של עניין מתמשך, במה שאתם עושים. בקיצור, יופי של פרק זמן. הפנימו מסר האומר כי האושר יבוא אליכם בעיתוי בו תוכלו לומר לאחר כי אתם מקשיבים לכל מילה היוצאת מפיו, אך אינכם מושפעים ולו ממילה אחת.