תחזית אסטרולוגית שבועית 27.3-2.4.2026

ראשון עד שלישי: בפרק זמן זה צפויות לכם הפתעות ממספר כיוונים, וכולן קשורות לחג הממשמש ובא. אתם מרגישים טוב ויהיה לכם שבוע פורה גם בעבודה. הערבים מתאימים במיוחד ליציאה לבילויים. לאלה מכם שלא נמצאים בקשר, יש סיכוי להתחלה של רומן שיתפתח במהירות אך גם עלול להסתיים בפתאומיות אם תתקדמו בפזיזות. נראה כי אתם מצליחים להרשים את מי שצריך. זה הזמן לתרגם את הישגיכם למונחים של גמול ושכר.

רביעי עד שבת: אתם קוטפים את פירותיה של השקעה נמרצת בעבודתכם. אדם המושך בחוטים מעדיף אתכם על פני מתחריכם. צפויה תופעה קוסמית המעודדת התנהגות הרפתקנית. תחושות וקולות פנימיים סותרים גורמים לכם לחוש בחוזקה של ההתלבטות הפנימית. בני משפחה מנסים להשפיע עליכם בכיוון של בילוי משותף אולם אתם מסרבים בכול תוקף גם כאשר מופעלות עליכם מניפולציות רגשיות. אתם פועלים בצורה נכונה, אפילו שלעיתים יש לכם נקיפות מצפון.

ראשון עד שלישי: אתם צפויים לפרק זמן טוב אשר עובר עליכם בכיף ואשר איכשהו מתקשר עם אווירת החג שמרטיט באופק. אתם יצירתיים באופן מיוחד והתוצאות בעבודה מעוררת תגובות אוהדות מהסביבה. רגשות חיוביים ישפיעו גם על התנהגותכם בבית וכן בתחום החברתי. הצורך שלכם לצאת ולבלות עם חברים מתגבר. צפויות תוצאות חיוביות ועליית מדרגה במעמדכם החברתי. אתם מצליחים לתמרן בין אנשים שהחליטו להתקוטט אלה עם אלה. לא כדאי שתכניסו את ראשכם לסיפור הזה.

רביעי עד שבת: הגיע הזמן שתיכנסו להילוך גבוה ותפעילו את המוח המבריק שלכם לכיוונים הרצויים. זה באמת מה שיעזור לכם בחיים. לעודד פתיחות ולבדוק מה קורה כשאתם נוקטים בפעולות יוצאות דופן לחלוטין. לפתוח את העיניים ולא לפספס שום הזדמנות! מישהו מספר לכם עד כמה חשובים לו היחסים איתכם. הגיע הזמן להעניק משמעות מעשית לדבריו. פגישה שתליתם בה תקוות עלולה להידרדר אל סוגיות שוליות. נסו להתמקד בעיקר מבלי לגלוש אל נקודות מחלוקת.

ראשון עד שלישי: זהו פרק זמן שעושה לכם טוב, הרבה הודות לאווירה החגיגית השורה סביבכם. אתם נהנים ממה שקורה ולא רוצים שהדברים ישתנו. למרות שיש לכם לבטים, בעיקר בתחום העבודה, אין לכם עדיין את הבשלות אפילו לחשוב על שינוי אפשרי. בתחום הזוגי יש התפתחות חיובית. אתם נהנים מאינטימיות ותחושת קירבה. טפחו את הקשר במידה ואתם רוצים בהמשכיות. בן/ת הזוג זקוקים לחיזוקים.

רביעי עד שבת: יציאה ממצבים של חוסר וודאות והחלטות חכמות, משפרות את מצב הרוח, למרות שעכשיו כבר ברור לכם שעומס המשימות שלקחתם על עצמכם לא יהיה קל, לא לכם ולא לאחרים, במיוחד אם תקפידו על שאיפה לשלמות, כמו שאתם נוטים לעשות במקרים רבים. אין טעם לנסות ולברוח מהמציאות. שבו על תוכנית פעולה מדויקת. זה יעזור להורדת מפלס המתח.

ראשון עד שלישי: עובר עליכם פרק זמן מלהיב ביותר וחגיגי משהו, אולם משום מה, אתם חשים ירידה באנרגיות שלכם, במיוחד לאחר שעות הצהריים. בשעות אלה הימנעו מעימותים! חוש הצדק המפותח שלכם אינו מניח לכם ולו לרגע ואתם מוצאים את עצמכם מתרעמים על כל מיני אירועים שקורים סביב. אין טעם להאשים את החברים הקרובים. טיפ לפרק זמן זה: נסו להיות יותר קלילים.

רביעי עד שבת: סובלנות וסבלנות הן מילות המפתח לבעיות שלכם. אולי אתם לא ממש מודעים אך יש לכם צורך חזק ביותר לשנות משהו בסיסי בצורת החיים הנוכחית. הגיע הזמן לפתוח את הנושא עם בני המשפחה. למרות שזה לא הרגע האידיאלי לפעולה, יש להתחיל לחשוב ברצינות על שינוי אווירה או אפילו מעבר לאזור מגורים אחר. אתם מסייעים לאדם חביב בעזרת משהו שהכנתם במו ידיכם. תחושת הסיפוק שפוקדת אתכם, שווה את הכול.

ראשון עד שלישי: כל הדרכים פתוחות למי שרוצה לשנות את המצב בתחום הרומנטי ואיכשהו הדברים מתגלגלים אל פתחו של החג הממשמש ובא. אל תנסו להאיץ בתהליכים הדורשים זמן וקצב מסוים. יגיע מידע קריטי בקשר לאדם בו אתם מגלים עניין שיכול להשפיע על החלטתכם. הטיפ לפרק זמן זה: כבדהו וחשדהו! העוצמות הפנימיות שלכם נמצאות בתהליך של צבירת תאוצה. נצלו את המצב גם בתחום העבודה.

רביעי עד שבת: הגיע הזמן לשבור כמה מיתוסים שכבר לא עובדים בשבילכם. לא חייבים להישאר כול כך מקובעים. זה הפך מזמן למגבלה לביטוי עצמי. פרגנו לעצמכם. תנו הזדמנות והקדישו זמן ומחשבה. המטרות בהחלט ראויות, בעיקר אם שינוי הרגלים יבטיח איכות חיים גבוהה יותר. רעיונות עסקיים עשויים לצוץ בעיצומו של אירוע חברתי. אל תהססו לדבר על אודות הדברים שמציקים לכם.

ראשון עד שלישי: הכסף פשוט בורח לכם בין האצבעות, לא רק הודות לחג הממשמש ובא אלא גם סתם יצר בזבוז. הוצאות בלתי צפויות מגיעות מכל הכיוונים וגם על בילויים אתם לא רוצים לוותר. רשמו את הכול ! כדאי לתכנן דרך פעולה והתייעלות כדי לא להיקלע לקשיים. למרות שזה אינו פרק זמן קל, תצליחו לעבור אותו בשלום. אל דאגה! לא צפויות לכם בעיות של ממש.

רביעי עד שבת: אתם בהחלט מצליחים להתעלות מעל שיקולים כלכליים שבעבר הכתיבו לכם יותר מידי. הפעם נראה כי החלטתם לנקוט בטקטיקה שונה מהרגיל כדי לא לעבור גרסה נוספת של 'אותו הדבר'. סך הכול, פרק זמן נעים וחגיגי אותו אתם מעבירים חלקית בעבודה (או במחשבות על מטלות שלא בוצעו) וחלקית עם מישהו שמחפש בצורה נואשת את חברתכם. שימו לב לאדם שלא ממש משקר לכם, אך גם לא אומר את כל האמת. נראה כי הוא מצפה שתדובבו אותו.

ראשון עד שלישי: יש לכם רגשות מעורבים בקשר למישהו שמבקש מכם לעשות משהו מוזר שאיכשהו מתקשר עם החג שיחול בסוף השבוע. הפעם כדאי מאוד להישמע לאינטואיציה שלכם מכיוון שכלל לא בטוח שאותו אדם אינו מנסה לתמרן אתכם למצב שאין ממנו חזרה. מצד שני, אל תסכימו לכל צעד של שיתוף פעולה ללא חתימה על הסכם. דמות מבוגרת ובהירת מראה, תציע לכם הצעה שתתקשו לסרב לה.

רביעי עד שבת: תופעה קוסמית מובילה אתכם לחטט בנבכי העבר ולדון בעניינים השייכים להיסטוריה. פגישה עם אנשי עסקים תעלה אל פני השטח נושא כלכלי מעניין. הגיע הזמן שתבינו שהעיקר זה המימוש. אל תתפתו ללכת על המהות בלי פירוט מעמיק של "איך". הקריירה שלכם בנקודת תפנית. קחו את הכיוון הכי טוב עבורכם בלי להיות מושפעים מאנשים בעלי כושר שכנוע שאין לו כיסוי. תחביב מרתק עומד ללכוד את תשומת ליבכם. תחילת הדברים נעוצה ברעיון של קרוב משפחה.

ראשון עד שלישי: למרות שכולם סביבכם טרודים בהכנות לחג, אתם צפויים להתברבר סביב דברים הקשורים לעבודה. משום מה אתם מתוסכלים מכיוון שיש לכם תחושה שאתם פועלים בחלל ריק ללא הערכה מצד הממונים עליכם. מפגש מקרי מעלה אפשרות של שיתוף פעולה עסקי. לאדם שבשמו מופיעה האות ח', יש כוונות טובות אבל הוא חם מזג ועלול לשנות את דעתו ברגע האחרון. אל תפתחו ציפיות.

רביעי עד שבת: התוכניות שלכם לפרק זמן זה עלולות להשתבש בגלל שיקולים לא ענייניים שמונעים מכם לבצע את מה שאתם רוצים באמת. במקום להציל את כל העולם, עדיף, אולי, להתמקד במשפחה הפרטית שלכם ובחיים הזוגיים שבהחלט דורשים תשומת לב. אין גבול למידת הסבלנות שיש לכם. רק חבל ואפילו מפליא שזה בא לידי ביטוי במקומות מוזרים למדי. ביקור מפתיע מעורר בכם זיכרונות רדומים. נראה כי נתיב הגורל מוביל אתכם אל מצב בו חפצתם.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן מתאים במיוחד כדי לקחת בו פסק זמן ולהתפנות להכנות לקראת החג שיוחג או-טו-טו. אין טעם להמשיך לרוץ כאשר המטרה נעלמת מהעין. רגשות של בלבול ותחושות שאין לכם שליטה על החיים, מטרידים מאוד. את תחושת התסכול אפשר להחליף בהרגשה של בטחון וחשיבה חיובית. כדאי להחליף מילים עם אדם מנוסה. ביום שלישי יחול שיפור במצב הרוח עקב הודעה משמחת.

רביעי עד שבת: אתם הולכים לבצע צעד רב משקל רק על סמך רגשנות. אולי כדאי שתקדישו לכל העניין מחשבה נוספת ותפעילו גם שיקולים קצת יותר אובייקטיביים. אם קשה לכם לעשות זאת לבד, וזה למעשה לא מפליא, נסו לפנות לחברים קרובים ולהציע סיעור מוחות וחשיבה קולקטיבית כדי להגיע להחלטה שקולה יותר. בהשפעת אדם חכם אתם תופסים סופשבוע קליל ומאושר. נראה כי החגיגה תשפיע לטובה דווקא על ההרפתקנים שביניכם.

ראשון עד שלישי: נראה כי לקראת החג שבאופק אתם חשים חוסר שקט ותרעומת. תחושה זאת מחלחלת לכמה כיוונים ועלולה להתפרש לא נכון על ידי אנשים קרובים לכם. נסו להתמקד ולבדוק מה באמת מציק לכם. נסו להשתחרר ממשקעי העבר. הקפידו על שנת לילה ארוכה מספיק שתיתן לכם שהות להתאושש. מישהו רוצה להתפייס איתכם אך מתקשה לרדת מן העץ שעליו טיפס. לא ייפול מכבודכם אם תגישו לו סולם.

רביעי עד שבת: הניסיון לפרוץ לעצמכם דרך בכוחניות, אינו עולה יפה ואתם נוכחים בפעם המי יודע כמה שצריך לעיתים לפעול מתוך הקשבה לזולת וביתר עדינות. אל תשכחו שמולכם ניצבים אנשים לא פחות נבונים מכם. אל תזלזלו באינטליגנציה של אחרים ובוודאי לא בצרכים שלהם. חפשו נתיב ביניים שיספק את כל הצדדים במידה חלקית לפחות. צפויים להתגלגל אירועים שמחזירים לכם את האמון בנפש האנושית. פשוט אנשים טובים באמצע הדרך.

ראשון עד שלישי: כולם סביבכם שמחים ועולצים הודות לאווירה החגיגית, אבל אתם שוב לחוצים ומרגישים שהעול המוטל עליכם רב מידי. התלונות שאתם מפריחים לחלל העולם אינן משיגות את מטרתן. יש לפנות ישירות אל מי שכלפיו אתם מרגישים תסכול מצטבר ולדון בדברים לגופו של עניין. בעבודה עלול להתפתח עימות עם מישהו מהממונים עליכם. גלו ערנות ואל תתנו למצב להתדרדר יותר מידי.

רביעי עד שבת: האנרגיות הקוסמיות צופנות סופשבוע של חיוכים וצחוק. כדאי גם למדוכדכים שביניכם לזרום עם בשורת הכוכבים. מפגש חברתי מוליד סיטואציה בה אתם יכולים להתבטא במלוא עוצמתכם. אתם נותנים דרור ליצרים שלכם. האמת היא שחבל שאתם מרשים לעצמכם לעשות זאת לעיתים יותר מידי רחוקות. הניחו את השכלתנות בצד ותזרמו עם החוויות שהחיים מזמנים לכם בנדיבות מרשימה.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן מתאים לסידור הבית לקראת החג שיוחג בסוף השבוע, האנרגיות שלכם מעט תקועות ? ניקוי, סידור והשלכת חפצים ישנים, יעזרו מאוד לרענן את ההרגשה הכללית. מפגש עסקי עם אדם מרתק ומרשים במיוחד, יותיר עליכם רושם עז. למרות זאת, כדאי לגלות זהירות. יש לכם רצון להתקדם ולהשפיע והסיכוי שתצליחו –גבוה. מישהו עושה קולות של קשוח, אך הוא עשוי להתרכך ברגע בו תציגו את עמדתכם. אין לכם מפני מה לחשוש.

רביעי עד שבת: חבל לבזבז פרק זמן חגיגי שכזה על דברים שוליים. אתם מוצפים רגשות חרטה על משהו שקרה בעבר ועסוקים בספקולציות על אודות מה ניתן היה לעשות אחרת. המחשבות לא נותנות לכם מנוח ואתם מוצאים את עצמכם מותשים למדי. חבל על בזבוז משווע של אנרגיה. הכיוון צריך להיות חד סטרי בלבד- קדימה. מה שנשאר לכם לעשות זה לעבוד על עצמכם ולשחרר את העבר. חג שמח.