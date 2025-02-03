תחזית אסטרולוגית שבועית 2-8.1.2026

ראשון עד שלישי: יש אנשים שלא מתביישים לנצל את המסירות והנאמנות שלכם לצרכים אגואיסטיים. אל תהססו לומר להם את האמת בפנים, אך מצאו דרך 'רכה' יחסית לעשות זאת, במידה והדבר אפשרי. זאת כל החוכמה! עכשיו יותר מתמיד הינכם מצהירים שאתם מחפשים הגינות בכל מקום חשוב שתזכרו שזה כולל גם אתכם, גם אם למהלכים שלכם – תוצאות שאינן משביעות רצון. אנרגיה קוסמית רומזת לכך שדרושה החלטיות רבה יותר כדי לזכות בהצלחה.

רביעי עד שבת: אתם מארחים אנשים שלא ממש בא לכם לבלות בחברתם. אין לכם סבלנות או עניין מיוחד לשמוע שוב ושוב את אותם הדברים. נדמה לכם שעדיף לשתוק ולבצע מחויבויות מטעמי נימוס מאשר לסרב. אתם טועים ובגדול. מותר לכם לומר לא לאנשים שאינם מתאימים לכם ועדיף שכאשר אתם כבר מבצעים משהו תעשו זאת מכול הלב או בכלל לא. אנרגיות קוסמיות רומזות על הצורך לקחת פסק-זמן כדי לשקול מחדש את המתרחש בתחום הרגשי.

ראשון עד שלישי: שיחת טלפון מטרידה מגיעה אליכם. הגיע הזמן שתפסיקו להתעסק עם מה שאחרים חושבים עליכם ותחיו בכיף את החיים שלכם. קחו את החופש לבחור את מצב הרוח, את החברה וכמו כן את בן/ת הזוג להיות איתם. יותר מידי אנשים מרגישים שיש להם זכות להביע את דעתם על סגנון החיים שלכם. האנרגיה הקוסמית רומזת על ידידות יותר משהיא רומזת על אהבה וריגושים.

רביעי עד שבת: אתם משתתפים באירוע חברתי גדול שבו אתם פוגשים אנשים בעלי עניין משותף. זרימה חיובית של אנרגיות גורמת להצעות מעניינות להגיע אליכם גם מכיוונים לא צפויים. אתם מגלים יכולת הישרדות ועמידות גבוהה. אתם מתאוששים מעייפות גדולה במהירות, למרות שאתם עובדים קשה מכפי שאתם רגילים בדרך כלל. אנרגיה קוסמית צופה לכם הצלחה בביצוע משימה בלתי אפשרית.

ראשון עד שלישי: דחף להרפתקה מדרבן אתכם ליזום פעילות לא שגרתית, מה שמתקבל בשמחה על ידי חברים. צאו ליום כיף שיעזור לכם להתנתק מהשגרה שכל כך מפריעה לכם. הקדישו יותר זמן לעצמכם ופשוט תשכחו מכל השאר. התחמקו בכל מחיר מעימותים- הכל יכול לחכות למחר. לכו עם הרגשת החופש שלכם! האנרגיה הקוסמית יוצרת הרגשה של שלווה וסיפוק ומבטיחה פתרון אופטימי לבעיות המטרידות אתכם.

רביעי עד שבת: שיחה ארוכה עם אדם כפייתי, מגלה הרבה מאוד מידע, שלילי בחלקו, הקשור לאדם שלישי, המקורב אליכם במיוחד. אתם לא בדיוק יודעים מה כדאי לעשות בנידון והאם להעביר את האינפורמציה לטובת כל הגורמים הנוגעים בדבר. הכי טוב שתשאירו את המצב כמות שהוא ולא תנסו לעשות 'סדר' למען אנשים אחרים. אנרגיות קוסמיות חוזות מצב אופטימי, אבל עדיין צריך "לסגור" משהו כדי להצליח.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן בעל פוטנציאל חיובי. שיבוש חלק מתוכניות שרקמתם, ייתן לכם הזדמנות לעשות דברים טובים יותר ממה שתכננתם מלכתחילה. אתם נמצאים במקום הנכון, בעיתוי הנכון. תסמכו קצת יותר על עצמכם ועל הגורל שיזמן אתכם לאן שצריך. גישה אופטימית יותר תמגנט אליכם אנשים שיכולים לתרום לכם רבות, היפתחו לשפע. אנרגיה קוסמית רומזת לכם להתרכז בהתפייסות לאחר מריבה או עימות קולני.

רביעי עד שבת: אתם עסוקים מאוד במחשבות הקשורות לעתיד שלכם וכוללות מעבר למקום מגורים אחר. ברירת מחדל נתפסת בעיניכם כאפשרות הסבירה ביותר לתקופה הקרובה. צפוי מפגש עם מישהו שיש לכם איתו חשבון אישי בלתי סגור. אל תהססו להוציא את מה שיש לכם בבטן ולדבר על הדברים שמפריעים לכם. האנרגיה הקוסמית צופה לכם הקלה בכל הנוגע למכשולים המטרידים אתכם.

ראשון עד שלישי: אל תחששו להבהיר לאנשים קרובים אליכם את הרגשות האמיתיים שיש לכם כלפיהם. עושה רושם שאתם שבויים בתפיסה של נאמנות בכול מחיר, גם כאשר יש מי שפוגע בכם ולא ממש קשוב לצרכים שלכם. הגיע הזמן לעשות תהליך של ניקוי והבראה פנימיים ולהרשות לעצמכם להתבטא ב-'פול ווליום'. אנרגיה קוסמית רומזת על הצלחה הודות להתערבותו של גורם חיצוני.

רביעי עד שבת: השקפת העולם שלכם עומדת להשתנות, לפחות במידה מסוימת. אופטימיות ותקווה מציפים אתכם בגל חיובי גדול של רגש. אירוע או כינוס חברתי בו אתם משתתפים גורם לכם נחת רוח כפי שלא חשתם מזה זמן רב. נראה שהגעתם למקום בו מבינים אתכם ויש לכם הרגשה שמדברים בשפה שלכם. אנרגיה קוסמית רומזת כי משהו או מישהו, הקשורים בחו"ל – ישפיעו לטובה על מזלכם הטוב.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן אשר בו תהיה לכם הזדמנות לנוח. התאוששות מהירה צפויה לאחר עייפות מתמשכת. אתם מחפשים תשומת לב וחמימות, אך קשיים וקצרים בתחום התקשורתי עלולים לגרום למתח עם אנשים קרובים. אל תכנסו לעצבים. אפשר ליישב כל מחלוקת בצורה תרבותית, בלי לחולל 'מלחמות עולם' במידה ותדעו לנסח נכון את הדברים. צפויה אנרגיה קוסמית המייצגת בילויים ואושר, הנאה והצלחה.

רביעי עד שבת: נראה כי רגישות רבה מתעוררת בגלל נושאים כספיים שאיכשהו קשורים לעניינים מן העבר. יש מי שמנסה להוציא מכם סכומי כסף גדולים למטרות 'מוצדקות' מבחינה מסוימת. אינכם חייבים להיכנע לתכתיבים חיצוניים אלה. יתרה מזאת, אם לא תלמדו לשים גבולות, לא יהיה לעניין המניפולציה הרגשית- סוף. אנרגיה קוסמית צופה לכם התחדשות אדירה ושינוי מדהים לטובה.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן בו עליכם להתאמן ולתרגל את כישורי התקשורת כדי להקל על עצמכם. אנשים פועלים למענכם מאחורי הקלעים אך אתם אלה שצריכים לבצע. עליכם להיות ברורים ובהירים לגבי הדרישות שלכם מאנשים קרובים לכם ולא לוותר למרות ההתנגדויות הצפויות. צפויה לכם אנרגיות רוחניות הרומזת על קשר חזק למיסטיקה ולרוחניות.

רביעי עד שבת: רעיון יצירתי שצץ לכם במוח לא נותן לכם מנוח. אתם עסוקים מאוד במחשבות ובדרכים ליישום מה שנראה לכם סיפור הצלחה של ממש. אל תסמכו על אנשים שאינכם מכירים לעומק ואל תגלו פרטים חושפניים שעלולים לסכן את מעמדכם. ביום חמישי אתם אמורים להיפגש עם חברים. שמרו על פרופיל נמוך. האנרגיה הקוסמית צופה לכם מצב נפלא וחלומי של התגשמות משאלות.

ראשון עד שלישי: אין לכם זמן לדברים החשובים באמת מכיוון שקשה לכם להבדיל בין עיקר וטפל. העניין הוא לגעת בדבר האמיתי ולא לעבוד מסביב. ישנם אנשים קרובים שיכולים לעזור לכם להתמקד, רק תגידו. פתיחות וכנות יאפשרו לכם להתקדם. ביום שלישי ובעקבות השפעת כוכב יופיטר, מתחשק לכם להתפנק ולקבל מלוא חופניים תשומת לב. למה לא? אנרגיה קוסמית רומזת על שינויים ממוזלים בכל תחומי החיים.

רביעי עד שבת: הניסיון שלכם לעורר את השטח מבחינה חברתית ולארגן מסיבה, עולה יפה. היכולת שלכם לרכז סביבכם אנשים ולהלהיב אותם לכיוון הרצוי לכם- פשוט וירטואוזית ומרשימה בהחלט. חבל שאין לכם את היכולת לעשות זאת לעיתים יותר קרובות. זה היה עשוי להוביל אתכם להצלחה כלכלית. חשבתם על הסבה מקצועית? אנרגיה קוסמית צופה לכם הצלחה מהממת ורומזות שאתם תהיו אלה שינהלו את העניינים.

ראשון עד שלישי: תוכניות לבילוי משותף עם חברים עולות על שרטון. נסו סתם ליהנות ממה שיש, במקום להצטער על מה שאין. אנשים מעניינים יגיעו אליכם בלי להתאמץ יותר מידי. אל תזניחו את הבית והמשפחה למרות שאולי יש לכם משהו יותר מעניין לעשות. חפשו את הדרך לאזן בין צרכים של אחרים ובין מה שבא לכם לעשות בשביל הכיף שלכם. אנרגיה קוסמית מייצגת רצון טוב, בריאות טובה ואושר.

רביעי עד שבת: סוף השבוע מביא איתו משב רוח של רעננות. מבחינה חברתית אתם מוזמנים למספר מקומות אבל לא כל כך מצליחים להתחבר לאנשים שנמצאים שם. חברים וותיקים מאכזבים ובגדול. נראה שאתם צריכים לעבוד על שינוי משמעותי ומהותי במעגל החברתי הקרוב ביותר. אנרגיה קוסמית רומזות על משהו טכסי או רשמי, אשר ישפיע על מהלך העניינים.

ראשון עד שלישי: חיי האהבה מגיעים לשיאים חדשים. אתם מרגישים מקובלים ואהובים ללא תנאי. צפויה תחושה משכרת ומהפנטת שגורמת לכם להזניח (לפחות במידה מסוימת) את החובות שיש לכם כלפי הבית ובני משפחה. נסו לאזן בין הדברים. אי אפשר להמשיך להתעלם מכל העולם למרות שנדמה לכם שאתם מאוהבים. אנרגיה קוסמית מעודדת אתכם להגיע להבנה ולהסכים לפשרה בעניין המטריד את מנוחתכם.

רביעי עד שבת: נראה כי אתם מתעסקים בכל מה שקשור לענייני גוף ונפש. ייתכן כי אינכם חשים במיטבכם ויש לעשות משהו בקטע הזה. הקשיבו לקולות הפנימיים שתובעים מנוחה והזדמנות להחזיר אנרגיות שהתדלדלו. קשה לכם לוותר על כל התוכניות שתכננתם אבל נראה שלא תהיה לכם ברירה. תנו לעצמכם צ'אנס. האנרגיה הקוסמית רומזות על סוד עסיסי אשר ישפיע על מהלך הדברים.

ראשון עד שלישי: מה שמאפיין פרק זמן זה הוא 'שיעור בצניעות'. משום מה נדמה לכם לעיתים שאתם כל יכולים ובדרך יתכן ואתם פוגעים במי ש'מפריע' לכם להגיע בדרך הקצרה ביותר למטרה אליה אתם שואפים. אל תשכחו שבסופו של דבר, הדבר שהכי קשה לכם הוא הבדידות. הקפידו לא לאבד בדרך את החברים הטובים שעמדו לצידכם בשעות קשות- היו שם גם בשבילם. אנרגיה קוסמית מצביעה על פרויקט חדש שעשוי לדרוש מאמץ רב או השקעה גדולה של אנרגיה.

רביעי עד שבת: האינטואיציה, הראיה החדה ויכולת הניתוח שלכם מאפשרות לכם לראות דברים שאנשים אחרים מסרבים לקלוט. עימות מילולי עלול להתפתח על רקע זה. מישהו במשפחה מתכנן נסיעה רחוקה, אתם צריכים להרפות ולתת לאנשים אחרים לחיות את חייהם לפי הקריטריונים שלהם. גם חשוב שתורידו ציפיות ולא תשדרו בין המילים ביקורת שרק פוגעת. אנרגיה קוסמית מדגישה הגיון ושכל ישר, שיש להשתמש בהם לצורך פתרון הבעיות.

ראשון עד שלישי: ברור לכם שאתם רוצים להגיע להישגים במספר תחומים אבל אתם לא בטוחים כיצד לעשות זאת. המצב גורם לכם למצב רוח ירוד. יש לכם לא מעט אפשרויות לבחור מהן, אבל עליכם להקדיש עוד זמן למחשבה בעניין רציני זה. המתינו לסוף השבוע אשר יהווה הזדמנות פז לחשוב ולקבל החלטות אופרטיביות. טיפ: מותר להתפשר. אנרגיה קוסמית מצביעה על גישה ביקורתית מדי, או שאיפה לשלמות המעכבות את ההצלחה.

רביעי עד שבת: המודעות שלכם עולה והתובנות מרגיעות אתכם. אתם נהנים מאנרגיות חדשות ומרעננות. אל תקשיבו למי שמנסה לעורר בכם רגשי אשמה לא מוצדקים. כדי להעביר את המסרים שלכם לאחרים, אתם צריכים להתאמץ להיות ממוקדים ולומר דברים ברורים. אם זה הולך 'קשה', מוטב לדחות את השיחה למועד אחר. האנרגיה הקוסמית מבשרת על מזל בלתי צפוי, או אירועים מדהימים.