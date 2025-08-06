תחזית אסטרולוגית שבועית 8-14.8.2025

ראשון עד שלישי: תחושת בדידות משתלטת עליכם, למרות שאתם מוקפים חברים. גם אם לעיתים נדמה לכם שאין להאמין לאף אחד, הרי שאתם נוכחים לדעת שיש לכם הרבה סיבות להיות שמחים במצבכם החברתי. נראה שאתם פשוט עייפים מידי. לכן, קחו את הזמן בכיף. יש לכם הזדמנות לבלות ולהשתולל. ההישגים יתחילו לזרום אליכם החל מן הרגע בו תרככו את עמדתכם ותתחברו עם הפן הרגיש באישיותכם.

רביעי עד שבת: אתם נמשכים לתחומים ולמקומות קשים במיוחד. העניין שההתעסקות הזאת מעוררת לא תמיד שווה את המאמץ. שקלו פעמיים ולא רק עם הלב. צפויה להגיע הפתעה כספית. התחום החברתי קצת רדום. אחרי תקופה של עליות ומורדות כדאי לנוח ולא להתרגש יותר מידי מהמצב. אחרי שתתאוששו קצת, תוכלו לצאת מחדש לשדות האהבה. הרקיע צופה תקופה רומנטית, כמו גם אהבה טהורה וזכה.

ראשון עד שלישי: צאו מאחורי המגננות שהקמתם סביבכם. תנו צ'אנס לאדם אוהב לגרום לכם לנחת ולפנק אתכם. אם תאפשרו לעצמכם לאבד קצת את הראש, תגלו שיש לעולם הרבה מאוד מה להציע לכם, גם בתחום הרגשי. זה לא הזמן לחשוב על נושאים הקשורים לעבודה. תמחקו את התחום הזה מהתודעה עד לסופו של השבוע, לפחות. הניחו לבני הזוג את המרחב לו הם זקוקים: אפשר לאהוב מבלי לחנוק זה את זו ולהיפך.

רביעי עד שבת: מתעוררים קשרים חדשים ומעניינים. שיתוף פעולה עסקי עולה על הפרק. עליכם לסגור מעגלים לפני שתמשיכו הלאה. אכזבות כספיות מהעבר עלולות להשפיע על החלטות בהווה. יש לכם לא מעט משימות ואתגרים להתמודד איתם. חפשו מסגרת בה אתם יכולים לבטא את הכישורים המקצועיים שלכם. את הניהול תשאירו למישהו אחר. הרקיע מעודד פרשיות אהבה אשר יש עימן תכלית כלשהי, ומתריע מפני הרפתקנות לשמה.

ראשון עד שלישי: גישה קיצונית לא תביא את התוצאה לה קיוויתם. יש מי שמגיב בקיצוניות להתפתחויות אך אין סיבה לדאגה. תוכלו להסתדר מצוין גם בלי שמישהו יחלק לכם אישורים וציונים על תפקודכם. ההיפך הוא הנכון. הקפידו על שמירת עצמאות ומרחב פעולה בכל מחיר. טיפ: נטרול פחדים הכרחי להמשך הדרך. בכל הנוגע לתחום שבינו לבינה תצטרכו ללמוד כיצד ליהנות מבלי לתכנן תוכניות לטווח הרחוק.

רביעי עד שבת: ייתכן עיכוב בקיום הבטחות מצד אנשים אליהם אתם קשורים בתחום עסקי ומסחרי. פסיביות לא תקדם אתכם. מצד שני אין טעם להגיב בתוקפנות. תהיו דיפלומטיים. אתם יכולים רק להרוויח. אולי אתם מרגישם קצת מבולבלים מהמסרים הכפולים המגיעים אליכם אבל זה בדיוק הקטע. אף אחד לא עושה לכם שום דבר בכוונה רעה. טיפ: לתרגל סבלנות. הרקיע צופה מצב רב מזל אך קובע כי מישהו אחר מנהל את מהלך העניינים.

ראשון עד שלישי: תסכול שתוקף אתכם עלול לייצג חולשה שיש לה אספקטים נפשיים ורגשיים. תחושות ריחוק ובדידות שאינן אופייניות עליכם, משתלטות על האווירה. אז הנה יש לכם שלושה ימים בהם תוכלו לאסוף את עצמכם ולמלא מצברים לקראת סוף השבוע. יעוץ מאדם אובייקטיבי ושקול יסייע מאוד להחזיר את האיזון ואת שיווי המשקל. אתם צריכים לפתח את יכולת הריפוי שניחנתם בה, לתועלת הסובבים אתכם.

רביעי עד שבת: היציבות בתחום הרומנטי עלולה להתערער בגלל החלטות שגויות. שינויים מהותיים בקשר הזוגי יובילו להקצנה. אתם חולמים ומתכננים רכישה גדולה שכרוכה בהוצאה כספית גדולה במיוחד. יש לשקול צעדים מסוג זה ברצינות וביסודיות. אל תמהרו. שמרו על איזון ושיקול דעת. במידה ויש לכם בני זוג, כדאי שתתייעצו ותקבלו החלטה יחדיו. הרקיע מבשר על מזל והצלחות במקומות ובעיתויים הפחות צפויים.

ראשון עד שלישי: חיפוש עבודה חדשה או קבלת תפקיד חדש הוא נושא שעל הפרק. קצב ההתקדמות תלוי במאמץ שאתם מוכנים להשקיע בשטח ולא רק בדיבורים. אתם מצליחים ליצור קשר עם אנשים בעלי השפעה שיוכלו לכוון ולהפנות אתכם לכיוונים ראויים. יש מישהו שמפזר הבטחות ללא כיסוי. הרקיע מבשר על אנרגיה וויטאלית, כמו גם על שינוי זוהר במראה ובהופעה.

רביעי עד שבת: אתם לומדים לקח לא קל מאנשים שחשבתם שאפשר לסמוך עליהם. מצד שני, לולא האכזבה לא הייתם נקלעים למצב של שינוי הכרחי. תנו לעצמכם קצת קרדיט והמשיכו בלי פחד. בכל שינוי יש מידה מסוימת של סיכון. אם תנצלו חצי מהפוטנציאל שיש לכם, בצורה יעילה ומתוחכמת, באמת שאין שום סיבה בעולם לא להצליח. טיפ: להפסיק לדאוג ולהתמיד בעבודה. הרקיע מבשר טובות לשאפתניים שביניכם, כמו גם לאלה העוסקים בכלכלה ומנהל עסקים.

ראשון עד שלישי: אתם שוקלים לחדש קשר עם אדם שפגע בכם בעבר. הרעיון עצמו נראה לכם מופרך מיסודו, אך יש לא מעט לחצים חברתיים לשקול בחיוב. יתכן כי תחליטו, בסופו של דבר, ללכת על זה עקב הנסיבות המיוחדות שנוצרו. שיקלו יותר מפעם אחת מה הסיכויים ומה הסיכונים הטמונים מאחורי המעשה האצילי לכאורה. אם החלטתם לבצע שינוי משמעותי בחייכם, עשו זאת בהדרגה ולא בהינף יד.

רביעי עד שבת: מצב הרוח לא במיטבו. אתם מוטרדים מכך שהניסיונות לחסוך כמה שיותר מזומנים למטרה חשובה, לא עולה יפה. לפי המתוכנן, מצבכם כבר היה צריך להיות הרבה יותר טוב, אך אתם מתקשים לעמוד בהוצאות הבלתי מתוכננות שנוחתות עליכם. מן הראוי להתנתק מהמחשבות המטרידות ולנצל את סוף השבוע למנוחה. זו תקופה טובה לעבודת צוות ולשיתוף פעולה עם עמיתיכם. לעצמאיים שביניכם, מומלצות שותפויות.

ראשון עד שלישי: עליכם להשתמש קצת יותר באינטואיציה ופחות ב'הגיון'. לא תצליחו להבין את מי שלא הבנתם עד עכשיו. חוש ה'צדק' הלא ממש אבסולוטי, המפותח בהגזמה, של הסובבים אתכם, פועל בכיוונים שאתם לא רואים כלל כאופציה. נסו לזרום עם מה שקורה סביב בלי לנתח את התוצאות ואת המשמעות הנסתרת. יש לכם יכולת מדהימה לשרוד ולהתחדש, אל תחששו מפני שינויים.

רביעי עד שבת: אתם מגיעים למסקנות מרחיקות לכת. מהלך פיננסי ממושך מגיע לכלל סיום. אתם חשים הקלה ומתפנים לכיוון של חיפוש גורם חדש שירתק וירגש אתכם. התשובה נמצאת אי שם בתחום הרוחני. אתם 'יושבים על הגדר' ולא מאמינים לכל מה שאתם שומעים, אבל יש בכם חלק מיסטי שצמא למידע. מבחינתכם זה בהחלט תחום ששווה בדיקה. טיפ: לא לדחות! הרקיע צופה הרפתקאות רומנטיות העשויות להשכיח מכם את אכזבות העבר, כמו גם את תקופות השיממון.

ראשון עד שלישי: הגשמת המטרות והיעדים שלכם הופכת להיות קשה מיום ליום ובמיוחד בתחילת השבוע. דווקא עכשיו, זה הזמן שאתם רוצים לצאת לבלות ולשרוף כסף בלי הגבלה. אנשים לא ממש משתפים פעולה בגלל מגבלות אישיות לוחצות. פעילות 'דיפלומטית' מאחורי הקלעים יכולה לגרום לסיום פרק הזמן הזה בצורה מפתיעה ומוצלחת. אל תתייחסו לזוגיות שלכם כמובנת מאליה: אם רצונכם כי תאיר לכם פניה, מהרו להשקיע בה.

רביעי עד שבת: באופן מפתיע אתם מוצאים בן ברית ו'שותף' חדש בעבודה. אותו אדם יקל עליכם את המצב ויעניק לכם הרגשה של יציבות שחשובה לכם כל כך בימים אלה. התרחשויות בבית גורמות לכם לאבד את הקרקע. אתם משנים את דעתכם בעניין מסוים מהקצה אל הקצה. תנו הזדמנות נוספת למישהו מן הסובבים אתכם. הרקיע קורא לכם להתנער מפרשיות הגוזלות את זמנכם ולהתמקד בקשרים אשר יש תועלת בצדם.

ראשון עד שלישי: הנחישות לשמור על רמת פעילות גבוהה, מנחה אתכם. כבר עכשיו אתם מתכננים מה לעשות בסוף השבוע, על מנת לא להישאר 'קרחים' מכאן ומכאן. בדקו את כל האופציות, חשוב למצוא את הפשרה המתקבלת על דעת שני הצדדים. למרות שמאוד מתאים לכם להיות מוקפים ב'קהל', שמרו גם מעט זמן לעצמכם. יש דברים בעולם הנסתר שאתם מודעים לקיומם, אך אל תצפו מן הסובבים אתכם כי ירדו לסוף דעתכם.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן של התעלות רגשית. אתם משדרים אנרגיה של עוצמה וחוזק אולם כלפי פנים יש בכם רגישות גבוהה. עובדה זאת גורמת לכם 'ליפול' לא פעם. מבחינה חברתית נמשכים אליכם הטיפוסים הלא נכונים. הגיע הזמן לעשות בדק בית רציני. אתם לא חייבים להיות נחמדים כלפי כל העולם. טיפ: להירגע. מי שרוצה- שיקבל אתכם כפי שאתם. הרקיע נפלא לעניינים רומנטיים ובכלל זה גם פריון והרחבת המשפחה.

ראשון עד שלישי: "שיטות הטיפול" המהפכניות וה-'מקוריות' שלכם בקונפליקטים, עלולות לגרום לכם להיקלע למשבר בתחום הזוגיות. נסו לנהוג בצורה הוגנת ולא לסבך עניינים. הקשיבו למה שיש לאחרים לומר. למרות שמשום מה, נדמה לכם שלא מתייחסים אליכם מספיק, צריך לראות את כל התמונה. טיפ: הדדיות. אל תקלקלו לעצמכם את כל השבוע. צפוי לכם הישג כביר אם תשכילו לראות את התמונה כולה, מבלי להתמקד בפרטים הקטנים.

רביעי עד שבת: אתם נהנים משפע של הצעות והזדמנויות. הלך הרוח שלכם ממש מעולה ונע בין נינוחות לתחושת הצלחה מובטחת. אתם מרגישים את זה בבטן! עליכם רק לבחור ולהגדיר את מה שאתם רוצים. קונפליקטים פנימיים שמתעוררים נפתרים במקום. תפעלו מתוך הקשבה לילד הפנימי. הרקיע צופה התחלה חדשה הדורשת השקעה רבה של אנרגיה והכול לטובה. הכוכבים מדרבנים אתכם לאקשן עם כמה שפחות התלבטויות. בעיקר כאשר מדובר בנתיב שבינו לבינה.

ראשון עד שלישי: סדר העדיפויות שלכם לא לגמרי ברור. מצד אחד, אתם כמהים לחום ואהבה, לחופשה ולהנאות הקטנות ומצד שני, לא ממש מפרגנים לעצמכם ולמי שהכי מגיע לו קצת יחס. יש מי שמחכה לכם בפינה. אל תפלו למלכודת. עדיף שלא תחפשו את מי שגורם לבעיה אלא תשקדו על מציאת פתרונות. אם אתם דואגים לעתיד אהוביכם, אל תרעיפו עליהם פינוקים מרדימים, הניחו להם להתייצב עצמאיים על רגליהם.

רביעי עד שבת: יש לכם 'מבחן' שעליכם לעבור בהצלחה, אולי כדי להוכיח לעצמכם שאתם מסוגלים להתמודד עם כל אתגר שתרצו. צפויה נסיעה רחוקה. הימנעו בשלב זה מהוצאות גדולות. למרות שזה נראה לכם הכרחי, סביר להניח שתוכלו להסתדר גם בלי. קחו אחריות. אל תחמיצו את הפוטנציאל שיש לכם לשדרג את המצב הכלכלי. הרקיע צופה נישואין לפנויים שביניכם, כמו גם התייצבות והתמסדות.

ראשון עד שלישי: מקננות בכם המון ציפיות.. ציפיות.. ייתכן כי אינכם קוראים נכון את המפה. נשלחים אליכם מסרים מאוד ברורים וממוקדים. אל תחפשו משמעויות נסתרות- הן פשוט לא קיימות. כאשר מישהו מסרב לכם באופן עקבי, אין הדבר אומר שהוא משחק אותה קשה להשגה. ייתכן כי הוא פשוט לא מעוניין. אם החלטתם לקחת שותפים לחייכם, זה עדיין לא אומר שאתם צריכים לוותר על חופש הפעולה שלכם ועל ייחודיותכם.

רביעי עד שבת: אפשרית קפיצה כלכלית בזכות הזדמנות עסקית שתעלה על הפרק. קשרים עם חו"ל מתחדשים. אל תפתחו ציפיות גבוהות מידי. תנו לזמן לעשות את שלו. עניינים הקשורים לקריירה מעסיקים אתכם שעות נוספות. כדאי למצוא זמן גם לדברים אחרים שקיימים בחיים. מילות המפתח הן איזון והתמדה. הרקיע מבשר על חגיגה גדולה, כמו גם על תשורה שלא ציפיתם לה.