תחזית אסטרולוגית שבועית 29.8-4.9.2025

ראשון עד שלישי: לאחר שהעננים התפזרו מפציעה עליכם שמש חמה ומאירה. פרק זמן מקסים. הכל הולך לכם בכיף. אנשים מפרגנים ודלתות נפתחות כמו במטה קסמים. פרק זמן ממוזל ממש. נצלו את הכישורים האומנותיים והיצירתיים שלכם לכיוונים של כסף. בתחום האהבה יש לא מעט הצעות וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לבחור ולהתמקד. אל תחששו מפני התחדשות, היא תעשה לכם רק טוב.

רביעי עד שבת: פרק זמן טוב. הכי כדאי זה לנסות לשכוח את הסיבות שגרמו לכם להיות מדוכדכים למדי בתקופה האחרונה. אתם מרגישים שאתם פותחים דף חדש. יש לכם המון מרץ ובלילה אתם מאחרים לשכב לישון. יתכן שתתקשו להירדם. יש לכם מלא רעיונות שמתרוצצים בראש. בקצב כזה- השמיים הם הגבול. אם נראה שאתם משקיעים אנרגיה רבה מדי באדם הלא נכון, אל תחששו לחזור בכם ולשקול מחדש את יחסכם כלפיו.

ראשון עד שלישי: פרק זמן טוב. אווירה מפרגנת בבית. אתם חווים התרגשות לאור העובדה שחלה התקדמות של ממש בעבודה. מישהו עומד להפתיע אתכם עם הצעה לנסיעה לחו"ל. חופשה קצרה אך מהנה תיתן לכם הזדמנות להתרענן ולחדש כוחות. אתם נהנים מזרימה של אנרגיה חיובית שגורמת לכם לראות הכל דרך משקפיים וורודים. אנשים סומכים עליכם ואינם מהססים להיעזר בכם כ"כותל הדמעות" לצרותיהם.

רביעי עד שבת: כדאי מאוד לרסן את רגשות התוקפנות שמציפים אתכם בימים אלה. יש מי שמנסה להרגיע וליצור אווירה מתאימה לכיוון של אינטימיות ורכות ואילו אתם, איך שהוא, בלי מודעות למעשיכם, פוגעים במאמצים שיכולים לתרום גם לכם. היזהרו לא להרוס. תנו לצד העדין והאוהב שלכם לבוא לידי ביטוי. אל תשחקו ברגשותיו של אדם שאינו יכול להתמודד מולכם. זאת, גם אם אתם יכולים להרשות את זה לעצמכם.

ראשון עד שלישי: פרק זמן עצבני. אתם מתוחים לקראת הבאות. יש באוויר תחושה של שינוי וככל שאתם מחכים לזה, יש גם הרבה פחד וחששות מפני הלא ידוע. צפויים ויכוחים שבעקבותיהם יגיעו רגשות אשמה וחרטה. העיתוי לא מתאים לקבלת החלטות או לנקיטת צעדים בלתי הפיכים. שיחת טלפון שתגיע מאדם קרוב, תגרום לכם למהפך. אל תשברו את הראש בנוגע לתוצאותיה העתידיות של פעולה שברצונכם לבצע, עשו את הצעד הראשון.

רביעי עד שבת: אתם נראים במיטבכם וזה בדיוק הזמן למי שמחפש קשר. תצרכו להתאמץ קצת יותר מהרגיל אולם תמצאו את עצמכם עושים זאת בכיף. צפויה לכם הצלחה גם בקרב אנשים שמעולם לא חשבתם שתצליחו למשוך את תשומת ליבם. אתם מלאי אנרגיה ומרעיפים ניחוח של הצלחה. באמת אין סיבה שלא. אם אתם מוצאים את עצמכם בעימות על רקע תביעות פיננסיות, כדאי להגיע להסדר של פשרה עם הצד השני.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן רגיש ומתוח. אתם מותשים ועייפים וזה משליך גם על תחום הזוגיות. המתח משפיע על מצב הרוח גם בבית. יש לכם צורך במנוחה ובהתנתקות מעומס הטלפון ומהמטלות. אתם זקוקים להרבה תשומת לב אבל לא בטוח שתמצאו מישהו שיקפוץ לדום, בדיוק עכשיו. זאת עדיין לא סיבה להחליט שאתם לבד בעולם ושאף אחד לא אוהב אתכם. משהו הקשור בעונות-השנה או בחיק הטבע יביא לכם מזל גדול.

רביעי עד שבת: זה הזמן הנכון לגלות את מה שיש לכם בבטן, גם אם לא ממש בא לכם לקלקל את האווירה השקטה, כביכול. מתחת לפני השטח רוחשים דברים שהיגיע הזמן להוציאם אל האור, אחת ולתמיד. החיבור אל הפנימיות קשה לכם מאוד אולם אתם חשים במלוא האינטנסיביות את התהליכים המתחוללים, כך שממילא אי אפשר לחזור לשגרה כאילו כלום לא קורה. אתם מייחסים חשיבות רבה מדי למוסכמות חברתיות ולנורמות של התנהגות. קצת ספונטאניות רק עשויה להועיל לכם.

ראשון עד שלישי: פרק זמן רגוע. סוף סוף יש לכם הזדמנות להירגע ולעבור פרק זמן שקט יחסית בלי שום אירועי חריגים. מבחינה רומנטית אתם מתלבטים ולא בטוחים אם ללכת בעקבות הלב או הראש. קחו את הזמן ונסו לברר עם בן/ת הזוג היכן אתם עומדים. חשוב לתכנן את השיחה בצורה כזאת שלא תעורר התנגדות אלא תאפשר אוורור של רגשות והתמודדות בוגרת עם המצב. צפוי מזל גדול לאדם שאתם אוהבים, המזל ישפיע לטובה גם עליכם.

רביעי עד שבת: למרות הניסיונות שלכם להתקרב לאדם מדהים, אתם לא ממש מצליחים במשימה. הימנעו מתגובה קשה וחד משמעית שעלולה לסגור את הדלת לגמרי. אין לכם על מה לכעוס או להתייאש. הצד השני זקוק לזמן על מנת לגבש עמדות ו'לעשות שלום' בעניינים אישיים. חכו לשעת כושר מתאימה יותר. סגירות רגשית עלולה ליצור רושם הפוך לזה שהתכוונתם לו: אם מדובר בשיחה שצריך לקיים, אל תמתינו עד שיהיה מאוחר מדי.

ראשון עד שלישי: אתם מנסים לקחת את החיים קצת יותר בקלות אבל לא קל לכם. תוכניות לרכישת חפצים לבית עלולות להתבטל באופן פתאומי. האווירה סביבכם רגועה וזאת בגלל היעדרם של אחדים ממחרחרי מריבות. יש לכם הזדמנות של ממש לבלות זמן איכות עם מי שנשארו. בתחום הרומנטי -יש מקום לפינוק הדדי. גישה כזאת תניב ערבים מהנים במיוחד. מעז ייצא מתוק, כלומר: משהו הנראה כמכשול – יהווה קרש קפיצה אל עתיד וורוד ואופטימי.

רביעי עד שבת: נראה שאתם שקועים יתר על המידה בעצמכם ובצרכים שלכם. הגיע הזמן לנער את האבק מעל הקשרים האישיים והחברתיים ולהפיק כמה תובנות חדשות שיעזרו לכם להתחבר טוב יותר לאנשים שחשובים לכם באמת. זאת חובתכם וזאת גם הדרך לשפר את איכות החיים שלכם. כך שבכול מצב, אתם יכולים רק להרוויח אם תסכימו לשנות דרכי פעולה. אנשים מחבבים את יושרכם ואת נכונותכם לומר בגלוי את אשר על ליבכם, אך יש מצבים שהשתיקה יפה להם.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן שרובו מוקדש לסידורים שאתם ממש לא אוהבים לבצע. אלה הם הדברים שמעיקים עליכם. אתם לא מוצאים את עצמכם בתוך גלי ניירת ועמידה בתורים ארוכים. יש דברים שאף אחד לא יעשה במקומכם ועדיף להצטייד בכמות נדיבה של סבלנות. כדאי לרכז את הכל ליום אחד ולהיפטר בכל העניין עד לפעם הבאה. אנרגיות המגיעות אליכם ממקום אקזוטי הן בדיוק מה שאתם זקוקים לו עכשיו.

רביעי עד שבת: יש בכם יכולת נדירה להקשיב ולהוות גורם מרגיע ותומך בכול סיטואציה שלא תהיה. אתם מזהים הזדמנות נדירה להתקדם, לאחד כוחות ולהביא איכות חדשה לתוך הקשרים הקיימים. הרגל נפסד עלול להעכיר את איכות חייכם, זה הזמן להתפכחות ולהתחדשות בחיי הרגש. אל תשנו דבר במתכון מנצח שהצליח לכם בתחום יצירתי. התוצאות יוכיחו כי היה שווה להתאמץ כדי לשחזר אותו.

ראשון עד שלישי: אתם נמצאים במצב עדין. במקום 'לשבור את הראש' איך להגיע לתוצאה המשתלמת ביותר, מבחינת מבחן הכוח, אולי כדאי לנסות להתחבר פנימה ולבדוק מהמקום הכי נקי וטהור- מה באמת אתם רוצים. אדם שאתם רוצים בחברתו, לא מגיב אליכם למרות כל הניסיונות. אולי אתם לא מעבירים מסר ברור. במקום להתלונן, הגידו מה אתם רוצים. דברים הנובעים מכישרון שניחנתם בו יביאו לכם אושר והצלחה.

רביעי עד שבת: שינויים צפויים בתחום הביתי. אתם עסוקים בדינאמיקה משפחתית ומקדישים יותר מידי זמן לעניינים שאילו הייתם מחכים קצת, היו מסתדרים מאליהם. הקשרים האישיים שלכם מקוממים אתכם ? הגיע הזמן לבדוק לעומק מה באמת קורה אצל הצד השני. זה יהיה קל יותר ממה שאתם חושבים. דבר מה יצירתי במיוחד עולה ובוקע מתוך הפנימיות שלכם, אל תבזבזו לריק את כישרונותיכם.

ראשון עד שלישי: האשליות שפיתחתם בעניינים רומנטיים עלולות לחזור אליכם כמו בומרנג. החשש מפני דחייה על ידי בן המין השני שמוצא חן בעינכם, גורם לכם להימנע מלנסות וזה בהחלט חבל. הפעילו את הקסם האישי שלכם ואל תתביישו להפגין את הידע וחוכמת החיים שלכם. יש לכם מה להציע וללא ספק זהו שילוב מנצח. אל תפנו את הגב לאדם המרבה לחייך אליכם, נראה כי הוא ממתין לרגע בו יוכל לתפוס אתכם בחולשתכם.

רביעי עד שבת: אתם מתחילים להירגע אחרי כמה ימים מעיקים במיוחד, בהם לא הבנתם מה קורה עם אנשים שאתם פוגשים. היה נדמה לכם שכל העולם השתגע. קחו בחשבון שהסטטיסטיקה עובדת ומתוך מספר נתון של מפגשים, חלק מהם יאכזב. נסו לא לקחת את הדברים באופן אישי. לקראת יום שישי- שיפור נוסף במצב הרוח. צפוי מפגש רגוע ומעניין. אהבה שאתם חושקים בה עומדת להיכנס אל נתיב רציני בחברת אדם הנוטל אחריות על מעשיו.

ראשון עד שלישי: אתם מבזבזים יותר מידי זמן על מחשבות נקם ואיך לסדר את מי שלא עמד בהסכמים איתכם. יש לכם נטייה לשכוח שבעסקים, כמו במלחמה, כמעט הכל מותר. הסטנדרטים שלכם שונים מאלה של אנשים אחרים, וגם אתם נהגתם לא פעם בשיטה של "לעגל פינות". בכל מקרה, חבל על רגשות הכעס והתסכול. נצלו את האנרגיות להתקדם הלאה. הפתרון לבעיה שמטרידה אתכם טמון בעולם החלומות שלכם, אל תתעלמו ממסרים המגיעים אליכם בחלום.

רביעי עד שבת: אווירה טובה מאוד בבית. יש הרגשה שניתן ללבן גם נושאים שבעבר היו טאבו או היקשו מאוד על כול המעורבים מבחינה רגשית. מישהו מבני המשפחה או החברים הקרובים מגלה יוזמה ומציע לצאת לטיול מלהיב במיוחד. צפוי לכם סוף שבוע מרתק. אל תתנו לטרדות כלכליות לעצור אתכם. אם אתם מוצאים את עצמכם שקועים בענייני הלב והרגש, כדאי להתנער מאמוציות ולהעדיף את הגישה המעשית.

ראשון עד שלישי: התחום החברתי-משפחתי מעסיק אתכם רוב הזמן. אתם עומדים מול התחייבויות קודמות ולא ממש יודעים איך לפתור את הבעיות המתעוררות. קודם כל, כדאי להירגע ולשקול את המצב בקור רוח. יש גם צורך לערוך רשימה מדויקת ולעשות קצת סדר בבלגן. "ברגע האחרון" עזרה תגיע ממקור בלתי צפוי. פליטות פה עלולות להסגיר את סודותיכם. היו זהירים בדיבורכם.

רביעי עד שבת: לאחר שכבר כמעט וויתרתם, שוב אתם מוצאים את עצמכם מתלהבים מחיזור של אדם יקר. לאחר כמה ימים של בלבול, הרגשות שלכם מתייצבים ואתם מצליחים אפילו לתחום ולהגדיר את מה שאתם רוצים מהקשר הספציפי הזה. פעילות חברתית דורשת השקעה אך תיווכחו לדעת שהתוצאה בהחלט תצדיק את המאמץ. אין מי שלא מחבב את אדיבותכם ואת קסמכם האישי, אך יש מצבים הדורשים נטילת אחריות וכובד ראש.

ראשון עד שלישי: קשה לכם מאוד לעבור את פרק הזמן הזה בלי להתנגש עם בעלי סמכות שמנסים לשים אתכם בפינה. נראה כי ריקון האנרגיות הנפשיות גורם לתחושת תשישות. הפתרון נעוץ בשינוי הגישה ולא בניסיון לשנות את המציאות הקיימת. יש לכם מספר אפשרויות. או להתעלם או לדחות את הדיון למועד אחר בו תהיו בעמדה טובה יותר. חבל שאינכם עושים שימוש בידע שרכשתם בעבר, אשר עשוי לעזור לכם בתפקידכם הנוכחי.

רביעי עד שבת: תחום הזוגיות מעסיק אתכם. קשרים רגשיים נתקלים בקשיים על רקע של קצר מתמשך בתקשורת. אתם נעזרים באנשים קרובים אולם התוצאות מתעכבות. אל תתייסרו ואל תבזבזו זמן בנקיפות מצפון מיותרות. יש גם קטעים כאלה. מה שנותר לעשות זה לחכות בסבלנות לימים טובים יותר ולנסות לגרום מינימום נזקים. סבלנותכם והתמדתכם הן תכונות נעלות, גם אם יש אנשים הזקוקים לניעור מצידכם.