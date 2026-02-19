חיפוש

תאמין בעצמך

ספורטאית השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן היא אביגיל לוי, מתעמלת קרקע, בת תשע וחצי, מאלוני הבשן

בשנתיים האחרונות, אביגיל מתאמנת בקבוצת התעמלות הקרקע, שבמושב קשת, אצל המאמנת אסתר מרים לוי.

מדוע בחרת בענף זה?

אביגיל: "רציתי לעשות כושר וללמוד לעשות כל מיני תרגילים, כמו גלגלון, שפגט ועמידת ידיים. אני נהנית בשיעורים של אסתר מרים, שזה הכי חשוב".

מהו המסר שלך לכולם?

"חשוב מאוד להתאמן, לקחת יומיים בשבוע או יותר, כמה שאפשר, שבהם מתאמנים חצי שעה, או שעה, בבית, בחוץ ובדשא. הכי חשוב להאמין בעצמך".

מה את עושה בימים אלו?

"מתאמנת על גלגלונים, עמידות ידיים, גשרים ושפגט, בקבוצת התעמלות הקרקע בקשת, שבה אני מתאמנת".

מהן התוכניות שלך לעתיד?

"בעזרת השם, אהיה ספורטאית טובה, אמנית, קונדיטורית ומדענית. אני רוצה גם לפתח גמישות, להצליח לעשות גלגלון ערבי ושפגט אוויר. גם להצליח לרוץ 10 ק"מ…".

אסתר מרים לוי, שמאמנת את אביגיל בקבוצת התעמלות הקרקע בקשת, מספרת: "אביגיל מתאמנת בקשת כבר שנה שנייה. יש לה מוסר עבודה גבוה והיא לא מוותרת לעצמה. היא מתנהגת בכבוד כלפי חברותיה בקבוצה ותורמת לאווירה הנעימה והטובה של כולנו כל הזמן".

מכאן, אנחנו מאחלים לאביגיל המון הצלחה בהמשך, ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן. עלי והצליחי 🙂

