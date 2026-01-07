קו הזינוק

חברת "מי התנור" סיימה פרויקט ענק להחלפת קו מאסף שפכים, מקצרין ועד מט"ש צור. השלמת הקו תסייע לפיתוח המואץ של קצרין. היקף ההשקעה בפרויקט: 7.8 מיליון ש"ח

חברת "מי התנור" סיימה פרויקט של חמש שנים, לשדרוג התשתית הראשית של הביוב, ביישוב קצרין ובאזורו. במסגרת הפרויקט, שודרג הקו לאיסוף שפכים, המתחיל ממתקן טרום-טיפול שבקצרין, שבו מסוננים מהשפכים מוצקים כגון מגבונים ועד אבנים (באמצעות מלכודת אבנים) ועד מט"ש צור שנמצא צפון-מערבית ליישוב חד נס, שם מטופלים השפכים, עד הבאתם לאיכות שלישונית, שמתאימה להשקיית גידולי שדה.

במהלך העבודות, הוחלף הקו הישן שהונח על ידי משרד השיכון בשנות ה-80', בקו תקני וחדש עשוי פוליאתילן שפועל בלחץ גרוויטציוני, באורך 4000 מטר ובקוטר 450 מ"מ.

הקו הקודם לא היה רק ישן, אלא גם מורכב. התוואי שלו עבר בשטחי אימונים של הצבא ולא אחת נגרמו פיצוצים בקו הביוב כתוצאה מפעילות כוחות שריון באזור. מצב זה חִייב תכנון תוואי חדש ומתואם מול הגורמים הרלוונטיים בצבא, על מנת שלא יעבור בשטחי אימונים וכן תיאום מלא עם רשות הטבע והעתיקות.

במהלך העבודות, הושם דגש מיוחד על שמירה על הטבע מפני גלישות ביוב. בחברה, אף נערכו לכך מראש ובאזורים רגישים, דוגמת אזור נחל משושים, הונחה תשתית דו שכבתית כפולה, כמקדם ביטחון.

תשתית גדולה

מדובר בפרויקט ארוך טווח, שבוצע בשלושה שלבים ובתנאים מורכבים מאוד מבחינה הנדסית וטופוגרפית. ב"מי התנור", רואים בפרויקט צעד משמעותי בפיתוח המואץ שקצרין עוברת. השלמת העבודות תספק ליישוב תשתית בעלת קיבולת גדולה לסילוק שפכים, מה שיאפשר בניית אלפי יחידות דיור, הקמת מוסדות חינוך, תרבות ועוד. בפרויקט זה הושקעו 7.8 מיליון שקלים.

העבודות בוצעו על ידי חברת "שואבי הגליל", באמצעות נאיל, סבג תחת פיקוח של חברת "מוטי הוניג הנדסה", בליווי צמוד של רכז התפעול של "מי התנור" בקצרין, אלי בן דוד ובתיאום מלא עם המועצה המקומית וכלל הגורמים הרלוונטיים לנושא.

מנכ"ל מי התנור, רו"ח אברהם בראל, מסר: "מדובר בפרויקט אסטרטגי, שכן השלמתו תסייע במישרין להתרחבותה ופיתוחה של קצרין במגוון מישורים ועל כך אנו מברכים. ברצוני להודות לאנשי התאגיד ולכלל העוסקים במלאכה, שהתנהלה בתנאים טופוגרפיים מורכבים מאוד".