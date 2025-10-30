נובמבר 2025 – חודש התיירות הישראלית בגולן

עסקי התיירות בגולן מציעים מגוון הנחות והטבות ייחודיות ,לרגל חודש התיירות הישראלית בגולן

הסתיו הגיע לגולן. לחגיגת הטבע של מזג האוויר הקריר, פריחות ושלכת, מצטרפים עסקי התיירות בגולן, שיציעו במהלך חודש נובמבר מגוון הנחות והטבות ייחודיות – כחלק ממיזם חודש התיירות הישראלית, שמוביל משרד התיירות.

למבקרים מצפה חגיגה של טבע, נוף, טעמים וחוויות בכל רחבי הגולן: לינות בכפרי נופש, מלונות וצימרים עם הנחות של עד 20%, סדנאות קולינריות ופעילויות חוץ עם הטבות של עד 30% וכן כניסות מוזלות לאתרי רשות הטבע והגנים, כולל מבצר נמרוד, גמלא, יהודייה וסוסיתא.

המבקרים יוכלו לבחור בין טיולי ג'יפים ורייזרים, סיורי לילה בטבע, סדנאות צילום וטעימות קולינריות, לצד אירוח כפרי ומלונות הצופים אל נופי הגולן והכנרת. החודש מהווה הזדמנות לחוות את עוצמתו של הגולן בעונת הסתיו הנעימה וליהנות ממבצעים משתלמים במיוחד.

בין עסקי התיירות המשתתפים:

לינה ואירוח

תיירות קיבוץ אורטל

אירוח כפרי וגלמפינג בלב הגולן – יחידות נופש מעוצבות לזוגות ולמשפחות, כולל מתחם אוהלים ממוזגים ונוף פתוח להרי הגעש.

איפה? קיבוץ אורטל, רמת הגולן

מהי ההטבה? הנחה של 20% בחודש נובמבר

קהל היעד: משפחות, זוגות ומטיילים באווירה כפרית הערות: בעל תעודת כשרות, פתוח בשבת, נגיש לנכים קישור: https://www.ortal.net/

כפר נופש "מצפה לשלום" – תיירות כפר חרוב בקתות נופש מול נוף הכנרת עם ארוחת בוקר מפנקת בחדר, אווירה שלווה ונוף עוצר נשימה. איפה? כפר חרוב, דרום רמת הגולן מהי ההטבה? הנחה של 20% למבקרים בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות וזוגות המחפשים שלווה ונוף הערות: ללא תעודת כשרות, פתוח בשבת, נגיש לנכים קישור: https://mitzpe-hashalom.co.il/

מלון מרום גולן מלון ייחודי בלוע הר געש כבוי, מוקף יערות פרא ואוויר צלול של רמת הגולן. במהלך נובמבר, המלון יציע לאורחיו גם סיורי שלכת קסומים שמתאימים לשוחרי טבע ואוהבי השלכת על כל צבעיה. איפה? קיבוץ מרום גולן מהי ההטבה? הנחה של 20% ללינה בחודש נובמבר קהל היעד: זוגות, משפחות ומטיילים המחפשים חוויה יוקרתית בטבע הערות: בעל תעודת כשרות, פתוח בשבת, נגיש קישור: https://www.meromgolantourism.co.il/

כפר המטיילים "קשת יהונתן" חוויית לינה כפרית בגולן – חדרי אירוח מרווחים, לצד חניון קמפינג משפחתי באווירה קיבוצית. איפה? מושב קשת, רמת הגולן מהי ההטבה? 20% בהטבת קופון – סתיו 25, בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, וקבוצות הערות: בעל תעודת כשרות, פתוח בשבת, נגיש קישור: https://keshet-yonatan.co.il /

כפר הנופש עין זיוון חוויית לינה קסומה בלב רמת הגולן, בין טבע פראי לנוחות וסטנדרט גבוה של שירות. איפה? עין זיוון, רמת הגולן מהי ההטבה? הנחה של 20% ללינות בחודש נובמבר

קהל היעד: משפחות, זוגות וקבוצות הערות: בעל תעודת כשרות, פתוח בשבת, נגיש קישור: https://www.enzivan.co.il/

"אלרון אירוח בגולן" צימרים ויחידות אירוח מעוצבות בלב אניעם, לאירוח משפחתי, או זוגי. איפה? אניעם, מרכז הגולן. מהי ההטבה? הנחה של 20% למזמינים בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות וזוגות הערות: ללא תעודת כשרות, פתוח בשבת, נגיש קישור: http://www.elronzimmer.co.il/

"פריחה כתומה" – נופש חלומי ברמה / "בצל-י'ה" נופש זוגי או משפחתי ברמת הגולן, בשילוב סדנאות מקרבות, טיולים ופעילויות העצמה. איפה? אבנ"י אית"ן, רמת הגולן. מהי ההטבה? הנחה של 20% על לינה ו-30% על סדנאות בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות וזוגות הערות: פתוח בשבת, נגיש קישור: https://tourgolan.org.il/listing/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%94/

"בקתות עדן" חוויית לינה מפנקת במתחם צימרים יוקרתי ונעים, סמוך למסעדות, שמורות טבע ואטרקציות תיירותיות. איפה? רמות, דרום רמת הגולן. מהי ההטבה? 20% הנחה ללינות בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, זוגות הערות: פתוח בימי שבת, נגיש קישור: https://biktoteden.co.il/

"צימר חן" בחד נס מתחם אירוח מבוקש ואיכותי ליד הכנרת – מושלם לזוגות ולמשפחות. נגיש ובעל אווירה משפחתית. איפה? גינת אגוז 252, חד נס מהי ההטבה? 20% הנחה (חמישי-שבת, מינימום שני לילות) בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, נגישות הערות: פתוח בימי שבת | נגיש קישור: https://www.Zimmerhen.co.il

ביניים: סיורים, פעילויות, אתרי מורשת וטיולים

עין קשתות – אתר מורשת לאומי אתר עתיקות מרהיב, הכולל בית כנסת עתיק, קשתות המעיין וסיורי לילה קסומים עם תאורה ומוזיקה. איפה? נטור, מרכז רמת הגולן. מהי ההטבה? כניסה חינם לילדים עד גיל 12 בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, תלמידים וחובבי היסטוריה הערות: אתר כשר, פתוח בשבת, נגיש קישור https://www.ein-keshatot.org.il/ :

"חוויה מהסרטים בע"מ" מיצג אור-קולי מרהיב, המספר את סיפור הקרב בעמק הבכא, ממלחמת יום הכיפורים. איפה? קיבוץ אל-רום, צפון רמת הגולן. מהי ההטבה? כניסה ב-15 ש"ח למבקרים בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, קבוצות ותלמידים הערות: פתוח בשבת, נגיש קישור: https://www.bookit.fun/product?productID=baQroQlA

"בשביל היער" חוויה לילית בלתי נשכחת של טיולי עששיות ביער אודם, בין עצים ונופים קסומים. איפה? מושב אודם, צפון הגולן. מהי ההטבה? הנחה של 20% על כל סיור בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, זוגות ואוהבי טבע הערות: פתוח בשבת, לא נגיש קישור https://m.facebook.com/@odemforest/ :

בעקבות חיי הלילה בגולן סיורי לילה רגליים בעקבות בעלי חיים – חוויה לכל המשפחה! נגיש לנכים ובעלי מוגבלויות. איפה? רמות, דרום רמת הגולן. מהי ההטבה? הנחה של 20% למשתתף בחודש נובמבר קהל היעד: מתאים למשפחות, נגישות, פעילות חוץ הערות: פתוח בימי שבת, נגיש

קישור: https://tourgolan.org.il/listing/nightlife_in_the_golan /

"רונדוגו" מרחב בריחה ייחודי, בעקבות סיפורו של המרגל אלי כהן, הכולל צפנים, מורס וחוויית מתח משפחתית. איפה? מרום גולן. מהי ההטבה? 20% הנחה בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, קבוצות, פעילות חוץ הערות: פתוח בשבת, לא נגיש קישור https://www.time2escape.co.il :

רייזרים מרום גולן טיולי רייזרים מודרכים לכל המשפחה – חוויית נהיגה עצמית בנופים הפראיים של צפון הגולן. איפה? קיבוץ מרום גולן, רמת הגולן. מהי ההטבה? 20% הנחה בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, קבוצות, פעילות חוץ הערות: סגור בימי שבת, נגיש קישור: http://www.tomcarsmeromgolan.co.il/

"גייד אנד גו תורס בע"מ" טיולי ג'יפים – מסלולים חווייתיים המשלבים תצפיות נוף, סיפורי מורשת קרב ואתרי טבע וחקלאות מקומית. איפה? מרום גולן, מרום גולן. מהי ההטבה? הנחה של 20% בחודש נובמבר קהל היעד: מתאים למשפחות, פעילות אקסטרים, פעילות חוץ הערות: פתוח בימי שבת, נגיש קישורhttps://www.guideandgotours.com/ :

אבירז יפרח – סדנאות צילום סדנאות צילום חווייתיות בלב הגולן – התנסות מעשית בצילום נוף, טבע ופורטרטים. איפה? רחבי הגולן. מהי ההטבה? 20% הנחה למשתתפים בחודש נובמבר קהל היעד: חובבי צילום, משפחות, קבוצות קטנות הערות: סגור בשבת, נגיש קישור:https://www.instagram.com/av.eye

ביניים: אתרי רשות הטבע והגנים

מבצר נמרוד אתר עתיק ומרשים המתנשא על פסגת הר חרמון הדרומי. המבצר ההיסטורי הגדול בישראל, עם חומות, מגדלים ונוף פראי. במהלך חודש נובמבר, יתקיימו סיורי הדרכה קצרים והסברים על סודות המבצר. איפה? שמורת טבע נמרוד, צפון רמת הגולן. מתי? כל ימי השבוע, 08:00-16:00 כמה? 25% הנחה בכניסה בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, חובבי היסטוריה, תלמידים ומטיילים הערות: פתוח בשבת, נגיש חלקית קישור: https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8-%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%9C%D7%A2%D7%AA-%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%93/

שמורת נחל המשושים שמורת טבע קסומה בלב הגולן ובה בריכות טבעיות ומצוקי בזלת מרהיבים. מסלול הליכה אל הבריכה המפורסמת, חוויית מים לכל המשפחה. איפה? מרכז הגולן. מתי? פתוח מדי יום, 08:00-16:00 כמה? 25% הנחה בכניסה בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, זוגות ומטיילים חובבי מים וטבע הערות: פתוח בשבת, לא נגיש לעגלות קישור: https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D/

שמורת יהודייה שמורה ייחודית הכוללת מסלולי הליכה מרהיבים בין קניונים, מפלים ובריכות טבעיות. בחודש נובמבר, יופעלו תחנות הסברה ומפגשי הסבר עם פקחי הרשות. איפה? שמורת יהודייה, מרכז רמת הגולן. מתי? כל ימות השבוע, 08:00-16:00 כמה? 25% הנחה בכניסה בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, קבוצות, אוהבי טיולי מים וטבע פראי הערות: פתוח בשבת, חלק מהמסלולים סגורים לעונת הגשמים קישור: https://www.parks.org.il/reserve-park/yahudiya/

אתר סוסיתא

אתר ארכיאולוגי ייחודי החושף את שרידי העיר ההלניסטית והרומית, על גדות הכנרת. סיורים מודרכים ומיצג חווייתי חדש המתאים לכל המשפחה. איפה? דרום רמת הגולן, מול עין גב. מתי? פתוח מדי יום, 08:00-16:00 כמה? 25% הנחה בכניסה בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, תלמידים, חובבי היסטוריה וארכיאולוגיה הערות: פתוח בשבת, נגיש חלקית קישור: https://www.parks.org.il/reserve-park/susita /

שמורת הטבע גמלא שמורה מרתקת המשקיפה על מפל גמלא האדיר, מצפה הנשרים וחורבות העיר היהודית העתיקה. בחודש נובמבר, יתקיימו סיורי הסבר קצרים על עולם הדורסים. איפה? מרכז רמת הגולן, סמוך לדליות. מתי? כל יום, 08:00-16:00. כמה? 25% הנחה בכניסה בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, זוגות, חובבי טבע והיסטוריה הערות: פתוח בשבת, נגיש קישור: https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%90/?ref=pmax&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=nari_biet_guvrin&utm_term=pmax_13_25&utm_content=ticket&gad_source=1&gad_campaignid=22797922554&gbraid=0AAAABApNAFwzLz1A2ub6VAIzBX_lJmo_7&gclid=CjwKCAjwgeLHBhBuEiwAL5gNEeTPQKabxhTAkTlTRLsRYdItn00jl0SDkEnETF9rgd-wscie-pJK_xoCcl8QAvD_BwE

ביניים: קולינריה ותיירות חקלאית

"נישי וואסבי" – קיבוץ מרום גולן חוות הווסאבי היחידה בישראל. סיור מודרך בין ערוגות הווסאבי וטעימות ייחודיות. איפה? קיבוץ מרום גולן. מהי ההטבה? הנחה של 30% לסיורים בחודש נובמבר קהל היעד: קבוצות, משפחות ואוהבי קולינריה הערות: בעל תעודת כשרות, סגור בשבת, לא נגיש קישור: https://nishiwasabi.com/

"על ההר" – חוויה קולינרית איטלקית

סדנאות Farm to Table חווייתיות, בישול איטלקי מסורתי, פסטה, פיצה נאפוליטנית והכנת תוצרת טרייה מהערוגה לצלחת. איפה? נווה אטי"ב, צפון הגולן. מהי ההטבה? הנחה של 20% על כל סדנה בחודש נובמבר קהל היעד: משפחות, זוגות, קבוצות וחובבי בישול הערות: ללא תעודת כשרות, פתוח בשבת, נגיש קישור : https://tourgolan.org.il/holidays/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%98/

"המעשנה", בחד נס מסעדת בשרים מעושנים (T.A) – תפריט בשרים Slow & Low בחד נס. איפה? חד נס, גן השקמים. מהי ההטבה? הנחה של 20% על ההזמנות בחודש נובמבר קהל היעד: מתאים למשפחות, נגישות הערות: ללא תעודת כשרות, סגור בשבת, נגיש

קישור: https://www.instagram.com/ronenchen_/