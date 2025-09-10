נבחרה מנהלת חדשה לביה"ס "עתיד מסעדה"

רשת החינוך "עתיד" בחרה בהיבא זהוה לניהול ביה"ס "עתיד מסעדה" ברמת הגולן. היבא: "תפקידי להציב חזון ברור, לחזק את השותפות בין הצוות, התלמידים וההורים, להעצים את המורים ולוודא שכל תלמיד ירגיש שהוא שייך ויכול להצליח"

צילום: אלבום פרטי

היבה זהוה (36), נשואה ואם לשלושה ילדים, המתגוררת בבוקעאתא ברמת הגולן, תנהל החל משנת הלימודים תשפ"ו את ביה"ס "עתיד מסעדה", ברמת הגולן. היבה היא בעלת תואר ראשון בהוראת אנגלית, תואר ראשון בתרבות ובמורשת דרוזית ותואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך.

היבה, בעלת ותק של שלוש שנים כמורה במשרד החינוך ועוד שנה אחת כמנהלת מחלקת חינוך ברשות מקומית, עבדה שנתיים בעמותת "תללים", כמורה לאנגלית לתלמידים חולים ומרותקים מביתם. במשרד החינוך, צברה כאמור שלוש שנות הוראה: שנה אחת בבית הספר היסודי בעין קנייא, שנה אחת בבית הספר היסודי בבוקעאתא ושנה אחת בבית הספר "מצפה גולן", בבני יהודה. בנוסף, שימשה שנה כמנהלת מחלקת החינוך, ברשות המקומית בבוקעאתא.

מהי הסיבה שבחרת במסלול של ניהול חינוכי?

היבה: "הרצון שלי להוביל שינוי משמעותי וליצור מערכת תומכת לכולם. כמורה, ראיתי שההשפעה שלי מוגבלת לכיתה וכמנהלת, אני שואפת לבנות סביבה שמאפשרת לצוות ולתלמידים למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם".

כיצד את רואה את תפקידך כמנהלת?

"אני רואה את עצמי כמי שמובילה את בית הספר להיות מקום בטוח, מקדם ותומך. תפקידי להציב חזון ברור, לחזק את השותפות בין הצוות, התלמידים וההורים, להעצים את המורים ולוודא שכל תלמיד ירגיש שהוא שייך ויכול להצליח".

יציבות וביטחון

מה הכי חשוב ליישם בשנה הקרובה, אחרי שנתיים של מלחמה בעזה ומלחמה באיראן?

היבה: "המציאות המורכבת מחייבת אותנו להתמקד ברווחה הנפשית של התלמידים והצוות. לצד שמירה על הישגים לימודיים, חשוב להשיב תחושת יציבות וביטחון, לטפח חוסן חברתי ולחזק ערבות הדדית ותחושת קהילה".

מהו המוטו שלך בחיים?

"להאמין באדם ובכוחותיו – כל תלמיד וכל מורה יכולים להצליח, אם נעניק להם אמון, הזדמנות וליווי נכון".

לקראת שנת הלימודים החדשה, מה תרצי לאחל לתלמידים?

"אני מאחלת לכל תלמידי בית הספר שנה מלאה בהצלחות, חוויות מעצימות וגילויים חדשים. שתאמינו בעצמכם, תחלמו בגדול ותזכרו שכל אחד מכם יכול להשפיע לטובה על עצמו, על סביבתו ועל הקהילה כולה".