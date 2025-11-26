חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

מתנדבים בחווה לחינוך חקלאי גולן – זורעים ערכים, קוצרים קהילה

החווה לחינוך חקלאי גולן היא מרחב של חינוך, קהילה וערכים. מקום שבו דור העתיד של הגולן צומח מהאדמה ומתחזק מהעשייה המשותפת.מתנדבים מכל רחבי הגולן, צעירים ובני דור ותיק, מאחדים כוחות במטרה אחת: לחנך לאהבת האדם, אדמת הגולן והארץ

בלב הגולן, פועמת החווה לחינוך חקלאי גולן: מרחב לימודי חוץ כיתתי, חינוכי וערכי המשלב ידיים באדמה עם אהבה לאדם, לטבע ולארץ. מאות רבות של תלמידים מעשרה בתי ספר ברחבי הגולן, מגיל גן ועד חטיבת הביניים, מגיעים מדי שבוע לחווה ולומדים דרך עשייה חקלאית, תכנון ויצירת פרויקטים סביב נושאי חקלאות בת־קיימא, סביבה ירוקה ובריאות מן הטבע.

חינוך למצוינות, לעשייה ולערכים

החווה מהווה חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך בגולן ומחזקת את תפיסת המצוינות הלימודית והערכית. הלמידה בחווה מתאפיינת במימד החוויה, שיתופי פעולה, ועבודת כפיים היוצרת חיבור עמוק בין האדם לאדמה, בין ילדי הגולן למרחב הגולני. הילדים לומדים לזרוע, לשתול, לנטר ולעקוב אחרי צמחים, לשאול שאלות, לבדוק תהליכים ולהעריך את המשאבים שסביבם: שמש, מים, אדמה ואנשים. זהו שיעור באחריות, בהתמדה, בעבודת צוות ובאהבת הארץ.

קהילה רב דורית חיה ונושמת

אחד המאפיינים הייחודיים של החווה הוא קהילת המתנדבים שלה. בשיתוף יחידת ההתנדבות במועצה האזורית גולן מגיעים לחווה גמלאים, אנשי חינוך, בני מכינות ושנת שירות. כולם מתלכדים סביב אותה שליחות: לגדל דור עתיד אוהב אדמה ואדם. המתנדבים משתלבים בסדר היום של המורים והתלמידים, תורמים מהידע, מהניסיון ומהלב, ונוגעים בכל תחום מהוראה והדרכה ועד בנייה ופיתוח.

חנה חדד מחיספין מתארת את תחושתה: "איזו זכות יש לי שהגעתי לחווה. משפחה מיוחדת של אנשים מופלאים המחוברים לאדמה, לצומח, לטבע ולארץ ישראל. איזו זכות יש לתלמידים המגיעים לחווה, הם מכירים מקרוב ומתנסים בעבודת האדמה. גם אני לומדת המון בחווה ומרגישה חלק ממעשה חינוכי וערכי חשוב."

בני בר מקיבוץ אפיק מוסיף: "התנדבות בחווה היא עבורי חוויה מעשירה של עשיה פיזית ותרומה לקהילה ולסביבה. החיבור בין עבודת הידיים המשותפת של המורים והתלמידים לתוצרת החקלאית היא התרומה האמיתית!".

תמר הנמן ממושב נוב מסכמת: "בחווה החקלאית אני פוגשת במגוון תלמידי הגולן המתוקים. העבודה המגוונת והאינטנסיבית עם הילדים מעוררת בי השראה והנתינה שלי כמו מעניקה לי כוחות בחזרה. כחלק מהפעילות שלי בחווה אני זוכה ללוות ילדים שנוטעים, שותלים וזורעים בפעם הראשונה שלהם. מתפעלים מחרקים קטנים ומכל היופי שיש לאדמה להציע. ממליצה לכל מי שיש לו כמה שעות בשבוע לבוא, לתרום, להתרשם ולצאת מורווחים."

שורשים עמוקים וענפים לעתיד

החווה לחינוך חקלאי גולן היא מיקרוקוסמוס של החברה הגולנית, קהילה רב־דורית, חומלת ומשתפת פעולה. היא מלמדת את תלמידיה על אחריות, קיימות ושייכות, ומגדלת בהם את תחושת החיבור למקום ולערכיו. זוהי חקלאות של חינוך, של רוח ושל קהילה. השקעה בדור העתיד של הגולן.

תודה גדולה והערכה רבה לכל המתנדבים המסורים: חנה חדד, בני בר, תמר הנמן, שלמה טסלר, נחום בן מאיר, עירית שגיא, רחמים חיאט, חניכי מכינת מיצר וחניכי שנת השירות של בני המושבים על העשייה והאהבה שהם מביאים איתם לשדות הלמידה.

המעוניינים להצטרף למשפחת החווה מוזמנים לפנות לאסנת אמיתי, מנהלת החווה לחינוך חקלאי גולן, 050-4329330

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Events for 1st נובמבר
No Events
Events for 2nd נובמבר
No Events
Events for 3rd נובמבר
No Events
Events for 4th נובמבר
No Events
Events for 5th נובמבר
No Events
Events for 6th נובמבר
No Events
Events for 7th נובמבר
No Events
Events for 8th נובמבר
No Events
Events for 9th נובמבר
No Events
Events for 10th נובמבר
No Events
Events for 11th נובמבר
No Events
Events for 12th נובמבר
No Events
Events for 13th נובמבר
No Events
Events for 14th נובמבר
No Events
Events for 15th נובמבר
No Events
Events for 16th נובמבר
No Events
Events for 17th נובמבר
No Events
Events for 18th נובמבר
No Events
Events for 19th נובמבר
No Events
Events for 20th נובמבר
No Events
Events for 21st נובמבר
No Events
Events for 22nd נובמבר
No Events
Events for 23rd נובמבר
No Events
Events for 24th נובמבר
No Events
Events for 25th נובמבר
No Events
Events for 26th נובמבר
No Events
Events for 27th נובמבר
No Events
Events for 28th נובמבר
No Events
Events for 29th נובמבר
No Events
Events for 30th נובמבר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!