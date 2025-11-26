מתנדבים בחווה לחינוך חקלאי גולן – זורעים ערכים, קוצרים קהילה

החווה לחינוך חקלאי גולן היא מרחב של חינוך, קהילה וערכים. מקום שבו דור העתיד של הגולן צומח מהאדמה ומתחזק מהעשייה המשותפת.מתנדבים מכל רחבי הגולן, צעירים ובני דור ותיק, מאחדים כוחות במטרה אחת: לחנך לאהבת האדם, אדמת הגולן והארץ

בלב הגולן, פועמת החווה לחינוך חקלאי גולן: מרחב לימודי חוץ כיתתי, חינוכי וערכי המשלב ידיים באדמה עם אהבה לאדם, לטבע ולארץ. מאות רבות של תלמידים מעשרה בתי ספר ברחבי הגולן, מגיל גן ועד חטיבת הביניים, מגיעים מדי שבוע לחווה ולומדים דרך עשייה חקלאית, תכנון ויצירת פרויקטים סביב נושאי חקלאות בת־קיימא, סביבה ירוקה ובריאות מן הטבע.

חינוך למצוינות, לעשייה ולערכים

החווה מהווה חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך בגולן ומחזקת את תפיסת המצוינות הלימודית והערכית. הלמידה בחווה מתאפיינת במימד החוויה, שיתופי פעולה, ועבודת כפיים היוצרת חיבור עמוק בין האדם לאדמה, בין ילדי הגולן למרחב הגולני. הילדים לומדים לזרוע, לשתול, לנטר ולעקוב אחרי צמחים, לשאול שאלות, לבדוק תהליכים ולהעריך את המשאבים שסביבם: שמש, מים, אדמה ואנשים. זהו שיעור באחריות, בהתמדה, בעבודת צוות ובאהבת הארץ.

קהילה רב דורית חיה ונושמת

אחד המאפיינים הייחודיים של החווה הוא קהילת המתנדבים שלה. בשיתוף יחידת ההתנדבות במועצה האזורית גולן מגיעים לחווה גמלאים, אנשי חינוך, בני מכינות ושנת שירות. כולם מתלכדים סביב אותה שליחות: לגדל דור עתיד אוהב אדמה ואדם. המתנדבים משתלבים בסדר היום של המורים והתלמידים, תורמים מהידע, מהניסיון ומהלב, ונוגעים בכל תחום מהוראה והדרכה ועד בנייה ופיתוח.

חנה חדד מחיספין מתארת את תחושתה: "איזו זכות יש לי שהגעתי לחווה. משפחה מיוחדת של אנשים מופלאים המחוברים לאדמה, לצומח, לטבע ולארץ ישראל. איזו זכות יש לתלמידים המגיעים לחווה, הם מכירים מקרוב ומתנסים בעבודת האדמה. גם אני לומדת המון בחווה ומרגישה חלק ממעשה חינוכי וערכי חשוב."

בני בר מקיבוץ אפיק מוסיף: "התנדבות בחווה היא עבורי חוויה מעשירה של עשיה פיזית ותרומה לקהילה ולסביבה. החיבור בין עבודת הידיים המשותפת של המורים והתלמידים לתוצרת החקלאית היא התרומה האמיתית!".

תמר הנמן ממושב נוב מסכמת: "בחווה החקלאית אני פוגשת במגוון תלמידי הגולן המתוקים. העבודה המגוונת והאינטנסיבית עם הילדים מעוררת בי השראה והנתינה שלי כמו מעניקה לי כוחות בחזרה. כחלק מהפעילות שלי בחווה אני זוכה ללוות ילדים שנוטעים, שותלים וזורעים בפעם הראשונה שלהם. מתפעלים מחרקים קטנים ומכל היופי שיש לאדמה להציע. ממליצה לכל מי שיש לו כמה שעות בשבוע לבוא, לתרום, להתרשם ולצאת מורווחים."

שורשים עמוקים וענפים לעתיד

החווה לחינוך חקלאי גולן היא מיקרוקוסמוס של החברה הגולנית, קהילה רב־דורית, חומלת ומשתפת פעולה. היא מלמדת את תלמידיה על אחריות, קיימות ושייכות, ומגדלת בהם את תחושת החיבור למקום ולערכיו. זוהי חקלאות של חינוך, של רוח ושל קהילה. השקעה בדור העתיד של הגולן.

תודה גדולה והערכה רבה לכל המתנדבים המסורים: חנה חדד, בני בר, תמר הנמן, שלמה טסלר, נחום בן מאיר, עירית שגיא, רחמים חיאט, חניכי מכינת מיצר וחניכי שנת השירות של בני המושבים על העשייה והאהבה שהם מביאים איתם לשדות הלמידה.

המעוניינים להצטרף למשפחת החווה מוזמנים לפנות לאסנת אמיתי, מנהלת החווה לחינוך חקלאי גולן, 050-4329330