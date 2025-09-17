מפגש בין ותיקי יונתן לוותיקי מרום גולן

לא הרבה יודעים: מקימי מושב יונתן שהו בתחילת הדרך כחצי שנה במרום גולן, עד לארגון הגרעין והעלייה לנקודה הזמנית. השבוע נפגשו הוותיקים משני היישובים

השבוע, ביום שני ט"ו באלול, התקיימה פגישה מרגשת בין ותיקי שני היישובים, יונתן ומרום גולן. המפגש נוצר לרגל שנת היובל של יונתן ובעזרת "קול קורא" מהמועצה בנושא הידוק הקשר בין היישובים. בארגון עזרה לנו סולי, ממרום גולן.

המפגש התחיל בסיור מעניין בין יצירות האמנות של יופ דה יונג, בהדרכתו, שנתנה חיים ורקע ליצירותיו. היצירות מקשטות את מרחבי הקיבוץ. תוך כדי הסיור, נטוו שיחות והתחלת היכרות בין הוותיקים משני היישובים. חברי מרום גולן, שראו צעדה במרחבי יישובם, שכללה ברכב (קלנועיות) וברגל, זה בצד זה האירו לנו פנים, אך תהו: מי אלו? הרי זה פתרון הצעדה.

לאחר מכן, התכנסנו במועדון "מרום גילם" (תדעו, שהתלהבנו מהשם למועדון הוותיקים שלכם), שם, לאחר הטבת לבנו בכיבוד (מעשי ידי אביגיל בן יצחק, מיונתן), פתח דידי ידין, ממקימי יונתן, את תיאור הקשר הראשוני של יונתן עם מרום גולן.

חברי מרום גולן נתנו בית ראשוני אצלם לקומץ הצעירים, שעלו להקים יישוב חדש על שם יונתן רוזנמן, שנפל במלחמת יום הכיפורים, ביוסיפון. בסיור, עברנו בשתי הדירות ששכנו שם מקימי יונתן, שמאז הפכו לצימרים יפהפיים בתיירות מרום גולן. דידי סיים דבריו בתודה ונעמי לרך נציגת ותיקי יונתן, העניקה, בשם מושב יונתן, שי – תמונה מלבד, מעשה ידיה לוותיקי הקיבוץ, כאות תודה.

יהודה הראל שיזם פתיחת דירות הקיבוץ למקימי יונתן הוסיף אף הוא על דברי דידי וגרם לנו להתרגש שוב. הוא וציפק'ה וטובה מנדל תבל"א ושמואל מנדל ז"ל, עטפו את צעירי יונתן בתחילת דרכם במרום גולן, כפי שהעיד דידי.

בסיום, שמענו מפי מרכז המשק של מרום גולן, הבן הממשיך ממשפחת פישר, על הגידולים החקלאיים המייחדים את מרום גולן וגרם לנו להתפעל מהשורשיות, לקיחת היוזמה והמיוחדות של הקיבוץ המארח.

התפעלנו מדור הנפילים שהצליח להעביר איכותו לדור הממשיך. יצאנו עם הערכה, התרגשות ושמחה על המפגש המשמעותי.