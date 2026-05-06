מנכ"לית מכבי שירותי בריאות סיירה בגולן והתרשמה מהשמירה על רציפות הטיפול לצד פיתוח השירותים למרות המצב המורכב

מנכ"לית מכבי שירותי בריאות, סיגל דדון לוי, קיימה הבוקר (חמישי) סיור מקצועי בגולן, מלווה בראש המטה מיכל גונן, הנהלת מחוז צפון בהובלת אלון אלפרוביץ והנהלת מרחב גליל עליון והגולן. במסגרת הסיור ביקרה ברמת מגשימים, מסעדה ובוקעתא, על רקע המציאות הביטחונית המורכבת הנמשכת באזור קרוב לשלוש שנים. במהלך הביקור הוצגו האתגרים המרכזיים של המרחב, בהם התמודדות עם שגרת חירום מתמשכת, פיזור אוכלוסייה, זמני התגוננות קצרים ולעיתים היעדר התרעה, לצד צורך מתמשך בהתאמת שירותי הבריאות, כולל הרחבת רפואה מרחוק.

במכבי מדגישים כי המציאות הביטחונית באזור עדיין משפיעה על המטופלים והצוותים הרפואיים, לצד אתגרים בגיוס ובהגעת רופאים לאזור ופערים בזמינות שירותים מקצועיים. למרות זאת, נשמרת רציפות תפעולית וטיפולית מלאה תוך שמירה על איכות קלינית גבוהה. במרחב פועלת תוכנית איכות מותאמת אישית, עבודה פרואקטיבית ופריסת מומחים ואחיות בתחום הסוכרת כחלק מהנגשת השירות למטופלים.

לצד ההתמודדות עם האתגרים, הוצגה תנופת פיתוח משמעותית של שירותי הבריאות בשנתיים האחרונות, עם הרחבת שירותים בצפת, חצור, קריית שמונה ויישובי הגולן, כולל מרכזים רפואיים חדשים ברמת מגשימים ובמסעדה, הרחבת שירותי מומחים וקידום שיתופי פעולה בתחומי דימות והתפתחות הילד. הביקור התמקד בהתרשמות מהעשייה בשטח, חיזוק הצוותים והמשך פיתוח השירותים, תוך שמירה על חוסן ההון האנושי ומתן מענה רפואי מלא גם בתנאים מורכבים.

סיגל דדון לוי, מנכ"לית מכבי שירותי בריאות: "המציאות המורכבת שבה נמצאים התושבים ברמת הגולן ובצפון בשנים האחרונות, מייצרת אתגר מתמשך של שמירה על רציפות טיפולית ואיכות קלינית במצב חירום מתמשך, פיזור אוכלוסייה וזמינות משתנה של שירותים רפואיים. פגשתי צוותים מקצועיים ומסורים שפועלים בגמישות ובמחויבות עמוקה למען המטופלים תחת עומס, קשיים ביטחוניים ואי ודאות. למרות המגבלות ניכרת כאן עשייה משמעותית של פיתוח והתאמת שירותים לצורכי הקהילה. מכבי תמשיך להשקיע במרחב ולחזק את ההון האנושי והשירותים הרפואיים, לטובת תושבי האזור".

אלון אלפרוביץ, ראש מחוז צפון: "המחוז הצפוני פועל לאורך זמן בתנאים מורכבים של חוסר ודאות ואתגרי נגישות, אך הצוותים ממשיכים להחזיק מערכת רפואית פעילה, מקצועית ורציפה. לצד המכשולים קיימת כאן תנופת פיתוח משמעותית שמחזקת את היכולת שלנו לתת מענה איכותי לתושבים, ואנחנו ממשיכים לחזק את המרפאות, הצוותים ואת הקשר עם הקהילה."