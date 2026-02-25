"מנהיגות של תיקון ואחדות"

כנס המנהיגות ה-20, לזכרו של רס"ן איתן בלחסן, התקיים בתל-חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. איתן נפל בלבנון לפני 27 שנים. יהי זכרו בקוך

בהתרגשות גדולה, נפתח המפגש ה-20 של כנס המנהיגות, לזכרו של רס"ן איתן בלחסן ז"ל, מפקד סיירת הצנחנים, שנפל בלבנון לפני 27 שנים. לאחר שנתיים של הפסקה, בשל הלחימה בצפון, הכנס שב השנה אל ביתו הטבעי בתל-חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל וסימל יותר מכול את החזרה לשגרה ואת איתנות הגליל. בצל אתגרי המלחמה והפינוי הממושך, הפך הכנס לבימה מרכזית לדיון ציבורי על עתיד המנהיגות בישראל, על חובת האחריות האישית ועל הצורך הקריטי באחדות לאומית כבסיס לשיקום ולצמיחה.

נשיא אוניברסיטת תל-חי בקריית שמונה, פרופ' אליעזר שלו, פתח את הכנס והדגיש את מחויבות המוסד האקדמי לאזור: "הכנס הזה הוא ציון דרך ומסלול שהאוניברסיטה מחויבת ללכת בו – מעורבות, חינוך וערכים. כנס זה מזמין אותנו לשאול: איזה סוג מנהיגות אנחנו רוצים לראות ובין השאר, גם מהו תפקידנו באקדמיה, בעיצוב מנהיגות כזו ומהי האחריות האישית של כל אחד ואחת מאתנו".

ירון בלחסן, אחיו של איתן אמר: "זו השנה ה-20 לכנס. אנו ממשיכים להנציח את איתן דרך ערכי המנהיגות, הציונות והחקלאות שסימל. המלחמה הייתה רגע של מבחן עמוק למנהיגות ולנו כחברה והכנס הזה הוא התשובה שלנו – המשכיות ואהבת הארץ".

אחדות הלוחמים

במרכז הכנס, נשא דברים ח"כ בני גנץ, ששיתף בזיכרונותיו מאיתן וחיבר בינם לבין המציאות הביטחונית המורכבת: "את איתן הכרתי כמפקד שהוביל חיילים בקרב, בתרגילים וגם בידיעה עמוקה של מה שקורה אצלם בבית. זו דרכו של מפקד קרבי וזו דרכו של צה"ל".

גנץ התייחס לנפילתו של סמ"ר עפרי יפה ז"ל, מסיירת הצנחנים, יומיים קודם לכן, ואמר: "אנו זקוקים להנהגה שתאחד את העם ותגייס אותו מול העשור הקשה שבפנינו. בשבעה באוקטובר, כשהכול קרס – הצבא, ההנהגה, מערכות ההגנה – נותרה לנו רק האחדות של הלוחמים בשטח. בזכותה, נבלמו אלפי מחבלים והורתעו אויבינו מלהיכנס למערכה רב-זירתית".

אלמנתו של איתן, רעיה בלחסן, ריגשה את הנוכחים כשדיברה על החזרה הביתה לצפון: "לחזור לתל-חי, סמל לאיתנות, אחרי שנתיים קשות שבהן חווינו מלחמה 'בלייב', זהו רגע משמעותי. איתן מלווה אותנו לאורך כל התקופה, עד למחשבה שאילו היה כאן – אולי זה לא היה קורה. בחרנו בחוסן, למרות הכאב העמוק על אובדן הלוחמים והלוחמות".

שר הביטחון לשעבר משה (בוגי) יעלון, שהיה מפקד פיקוד המרכז בעת נפילתו של איתן, הגדיר אותו כמודל: "איתן הוא דוגמה לאמון שקשה לבנות וקל להרוס. הוא השקיע את נשמתו כדי להצליח ולכן זכה לאמון פקודיו. לקיחת אחריות ודוגמה אישית הן המפתח למנהיגות ובזה איתן הצטיין".

נפתור הכול

בפאנל שעסק בלכידות בעם, לזכרם של גיא שמחי ואריאל בן משה, לוחמי סיירת הצנחנים שנפלו בקרב ברעים ב- 7 באוקטובר, השתתף דדי שמחי, אביו של גיא שקרא לאחדות: "הכוח להביא את כל הקהל הזה לתל-חי מראה את העוצמה של איתן. אסור לשמור טינה, יש לנו מדינה אחת ועם אחד. 80% מהעם מסכים על 80% מהדברים. נשב ביחד נפתור הכול. מעולם לא איבדתי אמונה באחדות ישראל".

הכנס נחתם בתחושת דחיפות וקריאה לפעולה, מתוך הבנה כי דמותו של איתן בלחסן ז"ל ממשיכה להוות השראה לבניית הנהגה ערכית, מאחדת ואחראית עבור מדינת ישראל.