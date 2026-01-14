מינוי חדש בכללית מחוז צפון

ד"ר מוסא זובידאת מונה לתפקיד המנהל הרפואי המחוזי עם פרישתו של ד"ר טנוס כורזום לגמלאות

ד"ר מוסא זובידאת, תושב בסמת טבעון, מביא עמו ניסיון עשיר בניהול מערכות בריאות ובקידום שירותי הרפואה בקהילה. ד"ר זובידאת ביצע את הסטאז' בבית החולים רמב"ם ובהמשך התמחה ברפואת המשפחה במחוז חיפה וגליל מערבי של כללית. בהמשך דרכו המקצועית השלים תואר שני בניהול מערכות בריאות.

ד"ר זובידאת מילא שורה של תפקידים בכללית: ניהול מרפאות ראשוניות במינהלת כרמל, ניהול מערך היחידה להמשך טיפול במחוז חיפה וגליל מערבי, ובשנים האחרונות שימש כסגן מנהלת רפואית במחוז חיפה וגליל מערבי.

"אני נרגש להתחיל בתפקיד המנהל הרפואי המחוזי ומודה על האמון שניתן בי. במחוז צפון יש צוותים מקצועיים ומסורים, ואני רואה בתפקיד הזדמנות להמשיך לפתח שירותי רפואה איכותיים, נגישים ומתקדמים עבור תושבי הצפון. יחד עם הצוותים נמשיך לפעול מתוך מחויבות למטופלים ולערכי הרפואה הקהילתית" שיתף ד"ר זובידאת.

"אני מברך את ד"ר זובידאת עם כניסתו לתפקיד המנהל הרפואי של המחוז. ד"ר זובידאת מביא עמו ניסיון עשיר, מקצועיות וראייה מערכתית רחבה, לצד מחויבות עמוקה למטופלים ולצוותים. אני בטוח שיחד נמשיך להוביל את המחוז למצוינות רפואית ולשירות איכותי, נגיש ומתקדם עבור תושבי הצפון. אני גם מבקש להודות לד"ר טנוס כורזום על שנים רבות של עשייה משמעותית, מסירות והובלה מקצועית" סיכם רפי ברום, מנהל המחוז.