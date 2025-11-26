מגבירים ביטחון

בשורה חשובה ומשמעותית לקצרין ולמרחב: תחנת המשטרה גולן מתרחבת. השבוע, נודע כי נפתחו חמישה תקנים חדשים לשוטרות ושוטרים חדשים מתחומי הסיור והחקירות

בקצרין מגבירים את הביטחון: השבוע, קיבלו תושבות ותושבי קצרין בשורה משמעותית לביטחון. השבוע, קיים ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, פגישת עבודה מקצועית עם מת"ח גולן, סנ"צ ערן טביב וממ"ר כנרת, תנ"צ שלומי טובול. במהלך הפגישה, הוצגה סקירה מקיפה של מצב הביטחון בקצרין, ההתמודדות עם האתגרים הקיימים והיערכות לקראת הצמיחה הדמוגרפית המשמעותית הצפויה בקצרין.

לצד זאת, שיתוף הפעולה בין המועצה המקומית קצרין לתחנת גולן מניב תוצאות משמעותיות – לאחר עבודת מטה מקצועית וחשובה, הוחלט על הגדלת תחנת גולן בחמישה תקנים חדשים, שיתווספו לתפקידי סיור וחקירות. תוספת כוח אדם זה תרחיב את יכולות האכיפה והגברת הכוח המסייר בקצרין.

ראש המועצה, יהודה דואה: "זוהי אבן דרך משמעותית בדרך ליעד של כ-100 שוטרים ושוטרות בתחנת גולן. המועצה המקומית קצרין תמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל, במטרה לשמר, לטייב ולחזק את הביטחון האישי של כלל תושבות ותושבי קצרין".

מעוניינים להתגייס למשטרה ולהיות חלק מתחנת גולן?

שלחו קורות חיים לטלפון: 050-5069161 והצטרפו לתפקיד שהוא שליחות