מאות צעירי "קדמה" מכל הארץ עלו צפונה לשקם, לנטוע ולהתנדב

שבוע "קדמה", ארגון התיישבות צעירים, התקיים השנה בצפון הארץ, תחת הכותרת "חוזרים לצפון"

צילום: חמוטל בוכניק, "קדמה"

מאות צעירים, חניכי "קדמה" משירותי השנה, גרעיני הנח"ל, כפרי הצעירים והסטודנטים, השתתפו ביומיים של התנדבות, עשייה קהילתית וחיבור מחודש לאדמה, לקהילה ולערכי ההתיישבות.

במהלך השבוע, פעלו המשתתפים בעשרות יישובי גבול הצפון, שנפגעו במלחמה האחרונה. הם סייעו בשיקום נחלים בשדה נחמיה ובלהבות הבשן, הקימו גינת ירק בבית הלל, שיפצו מבנים בכפר יובל, כפר סאלד ומשגב עם וחזרו לפעילות במקומות שבהם שהו ערב המלחמה.

נוסף, קבוצות ש"ש, נח"ל וצעירים שתלו תות ופטל באבנ"י אית"ן ועסקו בעבודות בכרם בנטור.

לצד העשייה בשטח, התקיימה פעילות ערכית בנושא ערכי "קדמה". בטקס הסיום, שנערך בפארק קצרין, אמר מנכ"ל הארגון, סא"ל (מיל') ליאור קינן, בהתרגשות: "'קדמה' היא אחד הארגונים היחידים שנשארו עם הקהילות בצפון גם ברגעים הקשים ביותר. אני זוכר את הביקור במנרה, את הדאגה והחשש והיום, לראות את כולכם כאן, חוזרים לצפון, זה מרגש ומשמח. אני מאמין שמכאן תצמח המנהיגות הבאה של מדינת ישראל. לא משנה מהן דעותיכם הפוליטיות, העיקר שתהיו מעורבים, שתובילו, שתעשו ושתעשו את זה בענווה, בערכיות ובמחויבות".

  • אין אהבת הארץ בלא ידיעת הארץ

    זאב וילנאי, מגדולי חוקרי ארץ ישראל, אמר: "אין אהבת הארץ בלא ידיעת הארץ". התכנית החינוכית…

  • כל הארץ דגלים ,דגלים...

    מגן הדוד, שבמרכז דגל המדינה, הנו סמל גיאומטרי עתיק יומין, שאף שימש לגירוש רוחות בידי…

  • גאולת הארץ לעמנו

    מטרתו של יהושע חנקין התבטאה בצוואותיו האידיאולוגיות: להגיע למיליון יהודים בארץ ישראל בתוך 10 שנים…

