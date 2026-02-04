"להיות הראשון שמגיע ומציל חיים"

רפואת החירום באקדמית צפת מכשירה את דור הפרמדיקים החדש של ישראל. האנשים חדורי השליחות שמצילים חיים ממש בידיים

בעולם שבו כל שנייה קובעת, אנשי רפואת החירום הם אלה שעומדים בקו הראשון – מצילי חיים של ממש.

ראש החוג לרפואת חירום באקדמית צפת, ד"ר מיכאל וייס, אומר שסטודנטים הבוחרים בתחום הזה מונעים על ידי דבר אחד ברור: שליחות.

ד"ר וייס: "אלו אנשים עם לב גדול ואופי יציב. הם נמשכים לעשייה, למשמעות ולתחושת הסיפוק האדירה שבאה עם הידיעה שאתה באמת עושה את ההבדל – מציל חיים".

לדבריו, הפרמדיק המודרני הוא דמות מקצועית ומנהיגותית כאחד: "זהו איש צוות מיומן שפועל בתנאי לחץ, מקבל החלטות בשבריר שנייה ונדרש לשלב בין יכולות רפואיות מתקדמות לבין אנושיוּת, אמפתיה ועבודת צוות הדוקה. הוא כבר לא רק מגיש עזרה ראשונה – אלא מומחה רפואי שמוביל צוותים בשטח, מפעיל ציוד מתקדם, ומתפקד לעתים כסמכות רפואית בכירה".

הראשונים להגיע

האירועים הביטחוניים האחרונים חידדו, לדבריו, את תפקידה הקריטי של רפואת החירום במערך הלאומי להצלת חיים: "במלחמה, ראינו עד כמה הפרמדיקים הם עמוד התווך של המענה הרפואי – בחזית, בעורף וביישובים המותקפים. הם היו הראשונים להגיע, לטפל, לפקד ולהציל חיים. במקרים רבים, נוכחותם בשטח הייתה ההבדל בין חיים למוות".

באקדמית צפת, נבנתה תכנית לימודים מעשית וחדשנית המדמה את אתגרי השטח כבר מהיום הראשון ללימודים. הסטודנטים משתתפים בסימולציות מתקדמות במרכז הסימולציות של המכללה – מהמתקדמים בישראל – הכוללות החייאות, לידות חירום, תאונות דרכים וחילוץ פצועים בשטח. "הם מתרגלים קבלת החלטות תחת לחץ, ניהול צוותים ותקשורת אפקטיבית עם מטופלים ובני משפחותיהם", מסביר ד"ר וייס. "אנחנו לא רק מלמדים פרוטוקולים רפואיים, אלא גם בונים חוסן, אמפתיה ויכולת הנהגה בשטח".

לדבריו, ההכשרה בצפת מעניקה יתרון ייחודי לסטודנטים: "הצפון הוא אזור מאתגר מבחינה גיאוגרפית ורפואית. מי שלומד כאן, לומד להתמודד עם מצבי אמת, לא רק עם תיאוריה. אנחנו מכשירים את דור הפרמדיקים שייקח אחריות על הקהילה, על החיים, ועל עתיד הרפואה בשטח".