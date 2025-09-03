יעל שביט – יקירת התקשורת החקלאית", 2025

ועידת ישראל לחקלאות 2025 מעניקה ליעל שביט, מייסדת ובעלת משרד "תקשורות", את התואר "יקירת התקשורת החקלאית", כהוקרה על למעלה משלושה עשורים של עשייה תקשורתית למען החקלאות הישראלית.

יעל שביט, (נשואה +2), בת המושבה יסוד המעלה, הקימה את משרד "תקשורות" בגליל העליון, לאחר שחזרה מתשע שנים של עבודה ולימודים בדרום אפריקה. מאז, היא וצוות משרדה מלווים עשרות גופים וארגונים מכל תחומי החקלאות, התעשייה החקלאית ומחקר חקלאי יישומי, ביניהם: המועצה להאבקה ודבש, ארגון מגדלי הדבורים, ארגון מגדלי הפירות, מו"פים חקלאיים, החברה לפיתוח הגליל (מפעלי תעשייה חקלאית), המועצה האזורית הערבה התיכונה, מכון המחקר מיגל, יקבים מובילים ועוד.

לאורך השנים, קידמה שביט, במסירות ובאהבה רבה לענף, את דמות החקלאי הישראלי כחלוץ, שומר אדמות הלאום, כחוד החנית של החברה הישראלית וכתורם לתל"ג הלאומי. היא הובילה קמפיינים ציבוריים ומאבקים תקשורתיים למען החקלאות, בהם המאבק נגד הרפורמה בחקלאות, חוק הדבש, מאבק על מחיר מים לחקלאות, שמירה על אדמות חקלאיות בגבולות, פיצויים לחקלאים נפגעי מלחמה ומצבים ביטחוניים, פרויקט האכלת העגורים בעמק החולה, הכרה בגניבה חקלאית מפשע-לעוון ועוד.

הנהלת הוועידה ציינה כי פועלה רב-השנים של יעל שביט תרם באופן משמעותי לחיזוק מעמד החקלאות בתודעה הציבורית וליצירת תדמית חיובית לענף כולו. בזכות פעילותה, זכו החקלאים, החדשנות והפרויקטים פורצי הדרך בחקלאות הישראלית לחשיפה תקשורתית נרחבת והערכה ציבורית.

על כל אלה – מוענק ליעל שביט התואר "יקירת התקשורת החקלאית", לשנת 2025.

ועידת ישראל לחקלאות ה-16 היא הוועידה החקלאית היחידה שנערכת בעקביות מדי שנה מאז 2010, עם קהל איכותי ומקבלי החלטות. הוועידה שתתקיים בין ה-2-4 לספטמבר, במלון "בראון", בירושלים, מפגישה בין מקבלי החלטות ומובילי דעה מהשורה הראשונה: ראשי מערכת החקלאות, מנהיגי ההתיישבות העובדת, נציגי הארגונים החקלאיים, אנשי ממשל, בכירי המשק והכלכלה, יצואנים, רשתות שיווק, יצרני ומשווקי תשומות חקלאיות, חוקרים, אנשי אקדמיה ותקשורת, חקלאים מובילים ועוד.

במהלך שלושה ימים צפופים של דיונים, הרצאות ומפגשים, תעמוד השנה במוקד הוועידה השאלה הבוערת: "למה יקר לחיות בישראל? ואיך מורידים את מחירי התוצרת החקלאית – פירות, ירקות, בשר, דגים, דבש ועוד?" הוועידה מתקיימת בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות, מרכז השלטון האזורי, קק"ל, תנועת המושבים, התנועה הקיבוצית, קרן קנט והמועצה האזורית רמת נגב.