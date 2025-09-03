יום של התחלה חדשה

שנת הלימודים תשפ"ו נפתחה השבוע באולפנת "בני עקיבא" הגולן-קצרין, ברגע מרגש ומלא משמעות

מאת: שירה ראובני. צילום:צוות מדיה

לאחר שמונה שנים מאז הנחת אבן הפינה, נחנך השבוע המבנה החדש של אולפנת "בני עקיבא" הגולן-קצרין, שיהווה בית חם ומפואר עבור בנות הגולן ובנות קצרין.

עבור תלמידות האולפנה, הצוות והקהילה כולה, זהו יום של התחלה חדשה, של חלום שמתגשם ושל בשורה חינוכית חשובה לדור הצעיר.

את האירוע החגיגי פתחו תלמידות האולפנה בטקס פרידה מהמבנה הישן, מלווה בהכרת תודה למקום שבו צמחה הרוח הגדולה של האולפנה. בהמשך, יצאו התלמידות והצוות בצעדה סמלית מהמבנה הישן אל החדש, באווירה נרגשת במיוחד.

עם ההגעה למבנה החדש, נערך טקס ברכת הדרך, בהשתתפות רב העיר קצרין, הרב לוי, שקבע את המזוזה במקום. לצדו, השתתפו ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר ונציג רשת מוסדות החינוך של "בני עקיבא" רותם חניא, שיחדיו הסירו את הלוט. מנהלת האולפנה, ורדית טפרברג, נשאה דברים מרגשים והדגישה את חזון האולפנה ואת תחושת השליחות המלווה את הקהילה כולה ביום היסטורי זה.

התחדשות ואחדות

לאירוע הצטרפו גם מפקח משרד החינוך, משה גודלבסקי, חגי סמט ומרסל לב – ראשי מחלקות החינוך בגולן ובקצרין ועובדי מועצה רבים נוספים שלקחו חלק בחגיגה.

במעמד זה, נישאה תפילה מיוחדת לשובם המהיר של החטופים ולהחלמתם של כלל הפצועים, לצד הבעת תודה ללוחמי צה"ל המגִנים על עם ישראל.

בהמשך, הובילו תלמידות כיתה י"ב פעילות חווייתית ושמחה עבור כלל תלמידות האולפנה. האירוע כולו התנהל באווירה טובה של התחדשות, אחדות ותחושת שליחות חינוכית גדולה.

בסיום הטקס, בירכה המנהלת ורדית טפרברג, בשם הצוות החינוכי את קהילת האולפנה, קצרין והגולן:

"פתחנו הבוקר את שנת הלימודים ה'תשפ"ו בשמחה ובהתרגשות. אנו זוכות להתחדש במבנה מקסים ובהצטרפות לרשת ישיבות ואולפנות 'בני עקיבא'. יהי רצון שהמבנה יפאר את העשייה החינוכית והערכית באולפנה, וימשיך להוות בית חם ועוטף עבור בנות הגולן וקצרין. אנו מברכות את כולן בשנה טובה, שנה של בריאות, צמיחה ובשורות טובות".