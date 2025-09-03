חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

יום של התחלה חדשה

שנת הלימודים תשפ"ו נפתחה השבוע באולפנת "בני עקיבא" הגולן-קצרין, ברגע מרגש ומלא משמעות

מאת: שירה ראובני. צילום:צוות מדיה

לאחר שמונה שנים מאז הנחת אבן הפינה, נחנך השבוע המבנה החדש של אולפנת "בני עקיבא" הגולן-קצרין, שיהווה בית חם ומפואר עבור בנות הגולן ובנות קצרין.

עבור תלמידות האולפנה, הצוות והקהילה כולה, זהו יום של התחלה חדשה, של חלום שמתגשם ושל בשורה חינוכית חשובה לדור הצעיר.

את האירוע החגיגי פתחו תלמידות האולפנה בטקס פרידה מהמבנה הישן, מלווה בהכרת תודה למקום שבו צמחה הרוח הגדולה של האולפנה. בהמשך, יצאו התלמידות והצוות בצעדה סמלית מהמבנה הישן אל החדש, באווירה נרגשת במיוחד.

עם ההגעה למבנה החדש, נערך טקס ברכת הדרך, בהשתתפות רב העיר קצרין, הרב לוי, שקבע את המזוזה במקום. לצדו, השתתפו ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר ונציג רשת מוסדות החינוך של "בני עקיבא" רותם חניא, שיחדיו הסירו את הלוט. מנהלת האולפנה, ורדית טפרברג, נשאה דברים מרגשים והדגישה את חזון האולפנה ואת תחושת השליחות המלווה את הקהילה כולה ביום היסטורי זה.

התחדשות ואחדות

לאירוע הצטרפו גם מפקח משרד החינוך, משה גודלבסקי, חגי סמט ומרסל לב – ראשי מחלקות החינוך בגולן ובקצרין ועובדי מועצה רבים נוספים שלקחו חלק בחגיגה.

במעמד זה, נישאה תפילה מיוחדת לשובם המהיר של החטופים ולהחלמתם של כלל הפצועים, לצד הבעת תודה ללוחמי צה"ל המגִנים על עם ישראל.

בהמשך, הובילו תלמידות כיתה י"ב פעילות חווייתית ושמחה עבור כלל תלמידות האולפנה. האירוע כולו התנהל באווירה טובה של התחדשות, אחדות ותחושת שליחות חינוכית גדולה.

בסיום הטקס, בירכה המנהלת ורדית טפרברג, בשם הצוות החינוכי את קהילת האולפנה, קצרין והגולן:

"פתחנו הבוקר את שנת הלימודים ה'תשפ"ו בשמחה ובהתרגשות. אנו זוכות להתחדש במבנה מקסים ובהצטרפות לרשת ישיבות ואולפנות 'בני עקיבא'. יהי רצון שהמבנה יפאר את העשייה החינוכית והערכית באולפנה, וימשיך להוות בית חם ועוטף עבור בנות הגולן וקצרין. אנו מברכות את כולן בשנה טובה, שנה של בריאות, צמיחה ובשורות טובות".

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1st ספטמבר
No Events
Events for 2nd ספטמבר
No Events
Events for 3rd ספטמבר
No Events
Events for 4th ספטמבר
No Events
Events for 5th ספטמבר
No Events
Events for 6th ספטמבר
No Events
Events for 7th ספטמבר
No Events
Events for 8th ספטמבר
No Events
Events for 9th ספטמבר
No Events
Events for 10th ספטמבר
No Events
Events for 11th ספטמבר
No Events
Events for 12th ספטמבר
No Events
Events for 13th ספטמבר
No Events
Events for 14th ספטמבר
No Events
Events for 15th ספטמבר
No Events
Events for 16th ספטמבר
No Events
Events for 17th ספטמבר
No Events
Events for 18th ספטמבר
No Events
Events for 19th ספטמבר
No Events
Events for 20th ספטמבר
No Events
Events for 21st ספטמבר
No Events
Events for 22nd ספטמבר
No Events
Events for 23rd ספטמבר
No Events
Events for 24th ספטמבר
No Events
Events for 25th ספטמבר
No Events
Events for 26th ספטמבר
No Events
Events for 27th ספטמבר
No Events
Events for 28th ספטמבר
No Events
Events for 29th ספטמבר
No Events
Events for 30th ספטמבר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!