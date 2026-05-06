יום המורה בבית הספר "גמלא" חגיגה של הערכה שותפות והשראה

יום המורה בבית הספר "גמלא" היה יום של הוקרה אמיתית וחיבור אנושי לצוות החינוכי המסור. כבר מהבוקר הורגשה האווירה המיוחדת עם קבלת פנים חמה, עמדת קפה מפנקת וארוחת בוקר עשירה ומושקעת

לברך ולהוקיר את העשייה החינוכית הגיעו במיוחד ראש המועצה, יהודה דואה, מרסל לב ונופר ביטון. ביקורם חיזק את תחושת השליחות והערכה לצוות.

תודה גדולה להנהגת ההורים בהובלת יערית ולכל ההורים על השקעה מכל הלב. תודה מיוחדת לאיילין גליה שולי יפעת אלה ועידו, על עיצוב וקבלת פנים מרשימים.

את היום סיימנו באווירה חגיגית ומתוקה, עם עמדות שייקים, ופל בלגי, פנקייקים, גלידה אמריקנית וכריכים מפנקים – חגיגה של טעמים ושמחה, עד הרגע האחרון.

ככה זה כשמאירים את הטוב ב"גמלא".