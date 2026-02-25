חיפוש

"יד לגיבורים" – למען משפחות פצועי צה"ל

יוזמה ברוכה בקצרין: הקמת פרויקט תמיכה בגיבורי המלחמה הפצועים בקצרין. הפרויקט מוקם עבור פצועים מקצרין ומהסביבה

כתבה: שפרה בירנבוים

בשנות המלחמה האחרונה, נפצעו חיילים רבים. המדינה דואגת לחיילים לכל צרכיהם ובדרך כלל, עושה את זה כראוי. אך לכל פצוע יש סביבה. יש הורים ולעתים, יש אישה, יש ילדים ולכולם לא קל. צריך להסתגל למצב החדש, לקשיים, לכאבים, למצבי רוח, לפוסט-טראומה, לצורך בעזרה בדברים שקודם עשה החייל לבד ועוד. תמר, הבת של ארז כהן, משתפת אותנו בסיפור פציעתו של בעלה טל ובהתמודדות עם תהליך ההחלמה והשיקום.

תמר, גדלה בקצרין ונישאה לטל, שעלה כילד עם משפחתו מקנדה ובגר בקצרין. טל שירת כפרמדיק, עד שנפצע בלבנון. טל הגיע לבית החולים ושוחרר לביתו, לאחר יומיים. אבל אז החלה ההתמודדות האמיתית עם פוסט-טראומה שטל חווה. החל השיקום. המצב טלטל את כל המשפחה ותבע התמודדות חדשה עם מצבו של טל.

תמר: "היינו צריכים ללמוד מהתחלה איך להתמודד כזוג, כהורים, כמשפחה, הזוגיות שלנו חוותה שינויים והתאמות למצב החדש. במצב החדש, המשפחה נמצאת לגמרי לבד, וכל עזרה, חיבוק, תמיכה מתקבלים בשמחה".

לתוך המקום הזה של תמיכה במשפחות, נכנס פרויקט "יד לגיבורים", לתמיכה במשפחות החיילים הפצועים ועזרה לסביבה של הפצוע. בשלב הראשון, מתקיים קמפיין גיוס המונים, למען פצועי קצרין והצפון ובשלב השני, יעסוק הפרויקט במיפוי הצרכים העולים מהשטח ומתן מענה מתאים.

גם אתם יכולים לסייע בגיוס המונים, גם אתה יכול להתנדב עם משפחות הפצועים. במרכז "שיאון", ישמחו לשמוע על כך.

