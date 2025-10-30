טעים, מקומי ומדויק

הוא הבעלים של "החמוסייה", בעין זיון ו"סלון בזלת", באורטל, שניהם כשרים. "אפשר לעשות אוכל כשר, באיכות טובה ובמחירים שווים לכל כיס וזה לא פוגם, אלא להפך". האורח שלנו לשבת הוא רותם שפיצר, מאורטל

קצת על עצמך

"רותם שפיצר בן 44 (ממש בקרוב), נשוי ללירון, שעבדה בעבר במרכז הקהילתי גולן, באשכול "אביטל". אבא לאבישי, בן 12 ואופיר, בת 10".

איפה נולדת וגדלת?

"אני בן קיבוץ גינוסר ומשפחתי עדיין מתגוררת שם".

מגורים

"קיבוץ אורטל, כבר ארבע וחצי שנים. בנינו בית בהרחבה ואנחנו גרים בו בשנתיים האחרונות. לאורטל, הגענו מקיבוץ שמיר, שם התגוררנו כ-14 שנה ושם גם נולדו הילדים שלנו".

עיסוק

"בעלים של 'החמוסייה', בעין זיון ו'סלון בזלת', באורטל.

"לפני שהתחלתי לעסוק במסעדנות באופן עצמאי, ניהלתי את ענף המזון בקיבוץ שמיר. בתקופת הקורונה, וכנראה גם במשבר גיל ה-40… החלטתי שאני רוצה לעבור לקדמת הבמה ולפתוח עסק מזון משלי. מכיוון שאחד התחביבים הגדולים שלי הם חומוס, פתחתי ביחד עם עדי פרץ, הבעלים של 'מטרלו' האגדית, את 'החומוסייה' בעין זיוון. אחרי שנה, התפרקה השותפות ומאז אני הבעלים היחיד של 'החומוסייה'. תוך כדי המלחמה, גם הפכנו להיות כשרים ואנחנו כבר שני וחצי פועלים ככשרים.

"את 'סלון בזלת', פתחתי בחודשיים האחרונים, בקיבוץ אורטל, בתוך מבנה בזלת עגול וטבע מהחלונות. זהו בית קפה גולני, טעים, מקומי ומדויק. אוכל מתוצרת גולן-גליל, מאפים, עוגות תוצרת בית וקפה מעולה ואיכותי.

"החלטתי לפתוח את המקום ככשר, מתוך רצון להראות צדדים אחרים שלי בתחום המזון והאירוח וגם שאפשר לעשות אוכל כשר, באיכות טובה ובמחירים שווים לכל כיס וזה לא פוגם, אלא להפך. ב'סלון בזלת', אנחנו שמים דגש על מטבח פשוט וטוב, על בסיס חלבי ודגים, קונדיטוריה קלה (עוגות ועוגיות) ביתית. רוב המוצרים שלנו מגיעים מספקים ויצרניים מקומיים (בדגש על אזור הצפון), קפה מצוין של '4coffee', מקריית שמונה, גבינות של מגבנת 'גרינלי', מאורטל, דגים מדגי הדן, בירה של 'Fass' מגשור וכולי.

"הקונדיטור שלנו הוא עומר לוי, בן עשרים ושתיים וחצי. במקור, עומר משֹהם ובארבע השנים האחרונות, מתגורר באזור. הוא קונדיטור מוכשר וגם אוטיסט בתפקוד גבוה, שמשתתף ב'אבני דרך', עמותה שמלווה בוגרים על הרצף האוטיסטי לחיים עצמאיים בקהילה".

איך נראה יום שישי שלך?

"ימי שישי, הם ימים עמוסים ושמחים בשני המטבחים שלי. מתחילים בהכנות וממשיכים באירוח ואז חיסול ושנת צוהריים חובה. בערב, ארוחת ערב עם משפחה וחברים".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"הרבה אוכל טוב שמותאם לכולם, אווירה טובה והרבה מצב רוח טוב של שישי".

זיכרון ילדות משבת

"גדלתי בקיבוץ שיתופי ורוב ארוחות הערב היו בחדר האוכל, ככה שזה זיכרון הילדות הכי חזק שלי, מימי שישי בערב".

ספרים, או עיתונים בשבת?

"לצערי, כבר הרבה שנים לא נגעתי בספרים. פעם, כשהיה לי זמן, הייתי קורא הרבה. בשבת, כשאני זוכר להביא, אני נופל על התשבצים בעיתוני שישי".

מה הכי כיפי בשבת שלך?

"מאז שהעסקים שלי עברו להיות כשרים, יש לי יותר זמן לבלות עם המשפחה, הילדים וחברים".

עם מי היית רוצה לשבת בשולחן שבת, או לקפה?

"עם סבא שלי ז"ל".

בשעות הפנאי, מה עושה?

"בגדול, יש לי משפחה שנייה שקוראים לה 'ארסנל' – קבוצת הכדורגל. אני נוסע ללונדון לפחות פעם בשנה לראות כדורגל ואין אצלי להפסיד משחק. גם את אבישי, בני הבכור, הכנסתי לזה".

איך השפיע עליך המלחמה?

"השפיעה בפן ההישרדותי והניווט בין המשפחה שצריכה אותי, לבין להחזיק את העסק פתוח ומתפקד. אבל בעיקר הפכה אותנו לאדפטיביים יותר ולהבנה שבזמן נתון, הכול יכול להתרחש ופשוט צריך לחיות את החיים".

מהו המוטו שלך בחיים?

"פשוט לחיות".

מהו החלום שלך?

"לראות את ארסנל זוכה סוף סוף באליפות, אחרי 22 שנה. כמובן, לזכות לראות את הילדים שלי פורחים ומשתרשים בגולן".

מה אתה הכי אוהב בגולן?

"את האנשים, בלי ספק. את זה שבגולן זה המיקרוקוסמוס של המדינה שלנו וכולם צריכים לבוא לראות איך חיים פה בדו-קיום מופתי".

מה אתה מאחל לעצמך?

"אהבה, בריאות וגם שגשוג כלכלי".