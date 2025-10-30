"וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב בְּעֵינֵי ה', לְמַעַן יִיטַב לְךָ…" (דברים ו', י"ח)

בשעה טובה ומוצלחת, נבחר השבוע הרב אליהו מזוז שליט"א לרב העיר החדש של קצרין, בירת הגולן. ראש המועצה, יהודה דואה: "קצרין זכתה במנהיג רוחני של אמת, אדם שחי את הקהילה"

לפני קרוב לשנה, הודיע הרב יוסף לוי שליט"א שיסיים את תפקידו לאחר עשרות שנים של כהונה כרב העיר קצרין. עם הודעתו של הרב לוי, החלה המועצה המקומית קצרין בשיתוף המועצה הדתית תהליך ארוך וסדור מול משרד הדתות, לבחירת רב עיר חדש.

בהובלת ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה ויו"ר המועצה הדתית, גיא אדרי, בוצעה עבודת מטה מקצועית וסדורה בסיומה – התקיימו בתחילת השבוע, ראשון, ד' חשוון, 26.10, הבחירות לתפקיד רב העיר קצרין, בסיומן, נבחר הרב אליהו מזוז שליט"א לעמוד בראש ההנהגה התורנית בבירת הגולן.

הרב מזוז, בן המגזר הדתי-לאומי, תושב קצרין מזה קרוב לשלושה עשורים, מהווה דמות תורנית מרכזית בקהילה ומוערך בקרב ציבור רחב והטרוגני לאורך שנים. הרב אליהו מזוז שליט"א, 57, נשוי לזהבית ואב לשישה ילדים וסב לארבעה נכדים, בעל כושר לרב עיר מטעם הרבנות הראשית לישראל. היה קצין בצה"ל ובוגר קורס רבנים צבאיים ואף שימש כרב צבאי.

מזה למעלה מ-28 שנה, הוא עוסק בעשייה קהילתית ורוחנית בקצרין: מתן שיעורי תורה, מענה הלכתי לכל פונה, ליווי משפחות ועריכת חופות. במשך שנים רבות, כיהן כרב בית הכנסת "אוהל אסתר" וכיום, משמש גם כרב בית הכנסת המרכזי של קצרין. במקביל, שימש כר"מ ומחנך בישיבת "אורט" טבריה, במשך 21 שנה, מתוכן תשע שנים כראש ישיבה.

תוספת אור

ראש המועצה, יהודה דואה: "אני מברך את הרב אליהו מזוז עם היבחרו לתפקיד החשוב, רב העיר קצרין. קצרין זכתה היום במנהיג רוחני של אמת, אדם שחי את הקהילה, את ערכי ארץ ישראל ואת הרוח המיוחדת של קצרין. הרב אליהו מזוז מביא עמו רזומה מרשים של תורה, עבודה, אהבת האדם ומסירות. אני בטוח שהנהגתו תחזק את המרקם הקהילתי ותוסיף אור לדרך של תושבות ותושבי קצרין.

"תודה רבה לשר הדתות לשעבר, הרב מיכאל מליכאלי ולמנכ"ל משרדו, הרב יהודה אבידן, תודה לחברי ושותפי, יו"ר המועצה הדתית, גיא אדרי, תודה לסגני ומ"מ חברי ושותפי אביחי יעקב, תודה לחברי המועצה, לוועד הבוחר ולנציגי הוועדה. בהזדמנות זו, הערכתנו הרבה למ"מ רב העיר בשנה האחרונה, הרב עוזיאל דיעי.

"תודה מיוחדת לרב יוסף לוי שליט"א, רב העיר קצרין במשך עשרות שנים – על שליחות ומסירות עד אין קץ".

בדרכו הנעימה

הרב אליהו מזוז: "אני מקבל על עצמי את תפקיד רב העיר קצרין ביראה גדולה. זוהי זכות גדולה ושליחות משמעותית. אמשיך לפעול מתוך אהבה, הקשבה ומחויבות עמוקה לכל חלקי הציבור, כדי לחזק את האמונה, הרוח והאחדות כאן בבירת הגולן."

יו"ר המועצה הדתית, גיא אדרי: "חכמינו מצווים אותנו 'עשה לך רב', בשעה טובה ומוצלחת, אנו זוכים לקבל בברכה את הרב אליהו מזוז אל זרועות המועצה הדתית, דמותו ורוחו של הרב תהיה הבסיס לעשייה התורנית בעיר. אנו מצפים לתחילת עבודתנו המשותפת לטובת כל תושבי קצרין".

נציג ועד הרבנים של קצרין, הרב תומר רום: "אחד הדברים שמייחדים את העיר קצרין היקרה שלנו הוא האחדות הנפלאה בין כל גווני הקהילה והחיבור העמוק של תושבי העיר למסורת ישראל. מתוך היכרות רבת שנים, אני סמוך ובטוח שהרב אליהו מזוז בדרכו הנעימה, מאירת הפנים, ובאהבת ישראל הידועה שלו, ומתוך הידע התורני העצום שלו, יצליח בחוכמתו להוביל את העיר ברוח של אהבה, כבוד הדדי ואמונה. בשם ועד רבני העיר, אבקש לברך את הרב שליט"א לרגל בחירתו לתפקיד מרא דאתרא, להצלחה מופלאה בכל מעשי ידיו, מתוך בריאות אושר ונחת לאריכות ימים ושנים טובים יחד עם כל תושבי קצרין".