היפה מכולן

דגל היופי – לקצרין: בזמן שבירת הגולן ממשיכה לצמוח ולהתפתח, היא קיבלה השבוע חותמת רשמית להיותה אחת הרשויות המטופחות והמרשימות ביותר בישראל. קצרין רשמה הישג אדיר: זכייה ב-5 כוכבי יופי לצד "דגל היופי", אות ההצטיינות הגבוה ביותר המוענק על ידי המועצה לישראל יפה לרשויות בודדות בלבד על מצוינות יוצאת דופן. יהודה דואה, ראש המועצה המקומית קצרין: "אנחנו גאים להציב את קצרין ברשימת הרשויות היפות, המטופחות והמתקדמות בישראל"

בשבוע שעבר, התקיים טקס סיום התחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה", הנערכת בשיתוף השלטון המקומי, האזורי ומשרד הפנים. בשיאו של האירוע, רשמה קצרין הישג אדיר, כאשר זכתה בחמישה כוכבי יופי וביוקרתי מכולם – "דגל היופי", אות ההצטיינות הגבוה ביותר המוענק על ידי "המועצה לישראל יפה" לרשויות בודדות בלבד, על מצוינות יוצאת דופן.

הבחירה בקצרין כפנינת טבע אורבנית אינה מקרית. היא נובעת מהשמירה על היישוב כמטופח, ירוק ונקי בלב הטבע, בין שמורות המשושים והזוויתן, תוך השקעה גדולה בגינון איכותי וביצירת מענים ופתרונות יצירתיים וסביבתיים "מחוץ לקופסה".

"אנחנו גאים להציב את קצרין ברשימת הרשויות היפות, המטופחות והמתקדמות בישראל", מציין בסיפוק ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה. "הפרס שייך לתושבים, על האכפתיות וההתנדבות, שהופכים את היישוב לבית. אני מודה למנהל אגף השירות לתושב, תומר ביטון, למנהלת מחלקת שפ"ע, חדווה סרוסי, לרכז איכות הסביבה, סרגיי קופרמן ולזהבית אברויה וצוות המוקד המסור, על התכלול וההובלה בצורה מקצועית וראויה לשבח. תודה גם למעיין רוט, מנהלת המוקד לשעבר, למור אוהב, מזכירת המחלקה לשעבר ולכלל עובדי הניקיון, הגינון ועובדות ועובדי המועצה, על עבודה מאומצת לטובת בירת הגולן".

המתכון המנצח

מי שאמון על תרגום הסטנדרטים הגבוהים שהציבה קצרין, על בסיס יומי, הוא מנהל אגף השירות לתושב, תומר ביטון: "הזכייה בדגל היופי היא לא רק תעודה, היא הוכחה ליכולת התפעולית של האגף לספק מענה איכותי וראוי לשבח בזמן אמת", מסביר ביטון את מה שקורה מאחורי הקלעים. "אנחנו מנהלים את המרחב הציבורי מתוך תפיסה שהשירות לתושב הוא המרכז. זה אומר לבנות מערך שפ"ע ומוקד שמתכללים הכול בצורה מקצועית – מגינון איכותי ועד פתרונות סביבתיים מורכבים, שדורשים מאתנו לחשוב מחוץ לקופסה.

"אנחנו מחויבים לספק לתושבים סביבת חיים מטופחת ונקייה, בסטנדרטים הגבוהים ביותר בישראל. דגל היופי הוא חותמת איכות למקצועיות של עובדי המועצה ואנחנו נמשיך לדחוף למצוינות בכל פינה בבירת הגולן".

כך, בין השבילים המטופחים לשמורות הטבע העוטפות את היישוב, קצרין מוכיחה שוב ששילוב של ניהול מקצועי וקהילה אכפתית הוא המתכון המנצח שהופך אותה ליפה מכולן.