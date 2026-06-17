הדובי או הבובה חולים?

פרויקט "בית החולים לדובים" חוזר זו השנה ה-13. בואו לרפא את הבובות ב"בית החולים לדובים", של הפקולטה לרפואה בגליל

הפקולטה לרפואה בגליל ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר-אילן פותחת את שעריה לילדים בגילאי 3-10, לאירוע חווייתי ייחודי וללא עלות, שמטרתו להפחית חרדות מטיפולים רפואיים. השנה, בעקבות אירועי "שאגת הארי", הצורך בחיזוק החוסן הרגשי של ילדי הצפון מתחדד ומקבל משמעות עמוקה מתמיד.

האירוע יתקיים ביום שני, 22.06.26 (ז' בתמוז תשע"ו), בין השעות 16:00-19:00, במתחם הפקולטה לרפואה ברחוב הנרייטה סאלד, צפת.

פרויקט "בית החולים לדובים" חוזר זו השנה ה-13. הילדים והילדות מוזמנים להגיע למתחם עם הדובי או הבובה האהובים עליהם ולקבל "טיפול רפואי" מסור מהרופאים והרופאות לעתיד – הסטודנטים והסטודנטיות לרפואה של הפקולטה.

מטרת הפעילות היא להפיג את הפחד של הגיל הרך ממפגש עם צוותים רפואיים, מבדיקות ומאשפוזים. השנה, בעקבות המציאות הביטחונית המורכבת בחזית הצפונית ולאחר שרבים מתושבי האזור פונו מבתיהם ורק כעת מתחילים לשוב, יש לחיזוק החוסן ערך עליון.

במהלך האירוע, ההורים והילדים יציגו את "הבעיה הרפואית" של הצעצוע ויעברו יחד מסלול המדמה בית חולים אמיתי: החל מתהליך הקבלה במיון, דרך בדיקות ואבחונים, ועד להפניה למחלקות השונות (צילומי רנטגן, חבישה, רפואת עיניים ועוד). הסטודנטים והסטודנטיות ילוו את הילדים בגובה העיניים, יספקו הסברים מרגיעים ויענו על כל שאלותיהם.

מחויבות לקהילה

הפרויקט מתאפשר הודות לשיתוף פעולה הדוק בין הסטודנטים, הנהלת הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי באוניברסיטת בר-אילן וקרן מת"ת, מייסודו של פרדי זינגר.

פרדי זינגר, יו"ר קרן מת"ת התורמת לקיום האירוע: "קרן מת"ת מחויבת לפעול עבור תושבי הצפון. אנו גאים לקחת חלק באירוע 'בית החולים לדובים' זו השנה ה-13, שכולו נתינה לקהילה שנמצאת סמוך לגבול. אנו שמחים להיות שותפים לעשייה המבורכת של הפקולטה בצפת, הפועלת לחינוך דור העתיד של הרפואה בצפון ובישראל בכלל".

דיקנית הפקולטה לרפואה בגליל, פרופ' אורלי אבני: "הפקולטה לרפואה בגליל היא חלק בלתי נפרד ממרקם החיים בצפון ובתקופה מורכבת זו, המחויבות שלנו לקהילה עמוקה מתמיד. 'בית החולים לדובים' הוא פרויקט דגל, שמחבר בין המצוינות האנושית של הסטודנטים שלנו לבין הצרכים הרגשיים של ילדי האזור. מעבר להפגת הפחד הטבעי מרופאים, השנה האירוע מהווה עוגן של הפוגה, שמחה וחוסן".

הסטודנטית אנה, מנהלת "בית החולים לדובים" :"בית החולים לדובים הופך את הפחד לחוויה בטוחה. בתקופה שבה יש כל כך הרבה מתח ואי-ודאות, זו זכות עבורי – לא רק לנהל את הפרויקט הזה, אלא לראות ילדים יוצאים ממנו עם חיוך, תחושת מסוגלות וסקרנות לעולם הרפואה".