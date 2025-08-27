בקצרין משקיעים בחינוך

בהשקעה של כ-3 מיליון ש"ח: בתי הספר והגנים בקצרין עברו בקיץ האחרון שיפוצים ושדרוגים משמעותיים – מבית ספר חדש שנולד "בשבילי הלב", דרך חדר מייקרים חדשני ב"גמלא" ועד מערכות מיזוג והצללות ב"דרכי נעם"

בעוד ילדות וילדי קצרין נהנו מחופשת הקיץ, במועצה המקומית קצרין, פעלו להשלמת שיפוצי קיץ רחבי היקף בהשקעה כוללת של כשלושה מיליון ש"ח. "לאורך כל הקיץ ניהלנו מערך שלם, החל מבנייה חדשה ועד טיפול נקודתי בליקויים הקטנים ביותר", מסביר מנכ"ל המועצה, ישי ליבשטיין.

במרכז פרויקט שיפוצי הקיץ, עמד בית הספר החדש, "שבילי הלב", בית ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים, אשר יעניק מענה מיטבי לתושבי קצרין, הגולן וכלל האזור. במסגרתו, הוקמו כיתות לימוד מודרניות ומותאמות, חדרי טיפול, סניטריה, מטבח ועוד. בית ספר נולד.

"אני אוהב לומר, מה שממלא כאן זו העובדה שזו לא עוד תשתית, זו השקעה שמחזירה את עצמה בכל הפסקה ושיעור מחדש".

החינוך המיוחד בקצרין, נמצא בנסיקה מתמדת בשנה וחצי האחרונות. "שבילי הלב" הוא בית הספר השני לילדים בעלי צרכים מיוחדים שמקימה המועצה המקומית קצרין, לאחר שהובילה את העתקתו של בית הספר "גוונים", מקרית שמונה לקצרין.

מנהלת מחלקת החינוך במועצה, מרסל לב: "בית הספר הזה נולד מתוך תפיסה של חינוך מותאם ומיטבי. הקמנו תשתיות לבית ספר, אבל הדבר החשוב ביותר הוא ההבנה שכל ילדה וילד בקצרין ראויים וצריכים לקבל מרחב שמעניק להם את היכולת להתפתח. ב'שבילי הלב' נייצר סביבת למידה שמאפשרת מענה הוליסטי – לימודי, טיפולי וחברתי."

שיפוצי הקיץ

אך ההשקעה בבית הספר החדש, שנאמדת בכמיליון שקלים, היא לא ההשקעה היחידה שעשתה המועצה בקיץ. גם בבית הספר "גמלא" הורגש השינוי: כיתות נוספות, מעלית חדשה, מרחבים מוגנים וחדרי טיפול מודרניים. ההשקעה הגדולה ביותר, הייתה בהשלמת חדר המייקרים החדש.

"חדר המייקרים הוא סמל לדרך שבה קצרין רוצה לחנך. חינוך שמבוסס על עשייה, על יצירה ועל התנסות אמיתית. אנחנו מכניסים לכיתות את הכלים של המחר, כדי שהתלמידים ילמדו לחשוב מחוץ לקופסה, לעבוד בשיתוף פעולה ולהפוך רעיונות למציאות".

ב"דרכי נעם", נערכים להרחבת בית הספר. רק לאחרונה, העבירה מליאת המועצה תב"ר (תקציב בלתי רגיל) על סך למעלה משבעה מיליון שקלים. בזמן שעבודת המטה סביב הרחבתו של בית הספר מתקיימת, במהלך הקיץ, שוקמו תשתיות, מערכות מיזוג חדשות הותקנו ומבנים טופלו.

"השקענו משאבים רבים בשיפוצי הקיץ, אך אנו גם מתכננים לטווח הארוך", אומר ראש המועצה, יהודה דואה. "הרחבת בית הספר 'דרכי נעם' תאפשר מענה לעוד תלמידים ותבטיח שגם בשנים הבאות, נדע לתת מענה מיטבי לכל ילד בקצרין ."

שיפוצי הקיץ הגיעו גם לגנים. החל מצביעה יסודית, דרך טיפול בליקויי בטיחות, סדר, הצטיידות, חיטוי מלא ומילוי ארגזי החול.

"כשהורה שולח את הילד לגן", מסבירה לב, "הוא רוצה לדעת שזה מקום בטוח, נקי ומטופח. זו המחויבות שלנו וסביבה אנו פועלים".

גם בגני הילדים, מקיימת המועצה בימים אלה עבודת תכנון סביב שיפוץ ושדרוג אשכול הגנים "עגור". במהלך השנה הקרובה, צפוי המהלך להירקם ולצאת לביצוע.

"השקעה מרבית בחינוך מובילה ועוד תוביל אותנו להישגים רבים. נמשיך להשקיע בחינוך מתוך הבנה כי חינוך איכותי הוא מנוע צמיחה מרכזי שמוביל את קצרין קדימה", חתם דואה.