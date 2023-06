בביה “ ס “ מצפה גולן ” מאמינים שמוזיקה היא חלק בלתי נפרד מהחינוך ובאמצעותה ניתן ללמד כישורי חיים להסתגלות חברתית

מאת: ד“ר רבקה מרום

בית הספר “מצפה גולן” הוא בית ספר מנגן ושר. בבית הספר, אנו מאמינים שמוזיקה היא חלק בלתי נפרד מהחינוך. באמצעות המוזיקה, ניתן ללמד כישורי חיים להסתגלות חברתית. המוזיקה היא אמצעי להטמעת חוסן נפשי בעשייה משמעותית ונאורה. אצלנו, יש תזמורות, הרכבי נגינה, מקהלה ושירת רבים בכיתות.

ביום רביעי, 7.6, יצאו 20 תלמידים משכבה ה‘-ו‘, ליום שיא באנגלית “SING IT”, שהתקיים בתאטרון הרומי בבית שאן. זו הייתה שירת רבים באנגלית בפסיפס של תרבויות. יום השיא מתקיים זו השנה השנייה ברציפות. בגן הלאומי בבית שאן, במעמד מנהלת המחוז, ד“ר אורנה שמחון וראש עיריית בית שאן, ג‘קי לוי. באירוע, השתתפו כ-2,600 תלמידים מבתי הספר במחוז הצפון, מפקחים, מנהלים ומורים.

תכנית “שרים באנגלית” היא יצירה מחוזית, המבטאת את שיתופי הפעולה של הפיקוח על האנגלית והפיקוח על החינוך המוזיקלי. רכז המוזיקה מתן אלישע, השלים ברובד נוסף את עבודת צוות המורות לאנגלית והם ביססו ביחד תרבות שירה

הכנס, אותו הוביל מחוז הצפון, הוא במסגרת התכנית הלאומית של משרד החינוך לקידום השפה האנגלית בבתי הספר היסודיים, תכנית המעודדת לימוד אנגלית באמצעות שירים. תכנית “שרים באנגלית” היא יצירה מחוזית, המבטאת את שיתופי הפעולה של הפיקוח על האנגלית והפיקוח על החינוך המוזיקלי. רכז המוזיקה מתן אלישע, השלים ברובד נוסף את עבודת צוות המורות לאנגלית והם ביססו ביחד תרבות שירה, מיומנות הקשבה, העשירו בידע אודות השיר ולימדו על מאפייני התזמורת ותפקיד המנצח.

ד“ר אורנה שמחון, בכנס: “היום, התחברנו יחד, תלמידים ואנשי חינוך, יהודים וערבים, חילונים ודתיים, צ‘רקסים, דרוזים ובדואים, למפגש מחבר של כל החברה הישראלית. יחד, בהרמוניה, באמצעות המוזיקה והשירים, נחזק ערכים של אחווה, קיימות ותקווה. נעצב את העולם שבו אנו חיים כפי שכתוב בשיר ‘Millions Dream’ – ‘We can live in a world that we design'”.

בהקשבה ובהרמוניה

בבית הספר “מצפה גולן“, מתקיימת מקהלת תלמידים מכתות ה‘-ז‘, זו השנה הראשונה, בניצוחה של ברכה בקשיאל, מורה לפיתוח קול וזמרת. ביום חמישי, 8.6, יצאה המקהלה לכנס המקהלות המחוזי השנתי, שהתקיים בעפולה. המקהלה שלנו ייצגה את בית הספר בכבוד ובמקצועיות! מתן אלישע וההרכב המוזיקלי שלנו ליוו את המקהלה בנגינה בגיטרות. את האירוע ניהלה בגאון מפקחת המוזיקה, זוהר זינגר, המקדמת את לימוד המוזיקה במחוז הצפון. במקהלה, לומדים הילדים רפרטואר, סולפז‘, הגייה ופיתוח קול. יש לציין שלא כל זמר מתאים לשיר במסגרת מקהלתית. השירה במסגרת מקהלה מחייבת התמדה, השקעה, התאמה חברתית, צבע וגוון מוזיקלי מתאים, קצב לימוד, דיוק בביצוע הצלילים והחשוב מכול – שמיעה מוזיקלית טובה.

בשירת הרבים, אנו לומדים לשיר בהקשבה ובהרמוניה למילים ולמנגינה. ברור לכולנו שכל תלמיד מגיע לבית הספר עם “מטען מוזיקלי” משלו, עם יכולות טבעיות להפקה קולית ובתפקוד בריאותי כזה או אחר. לכל תלמיד, יש את קצב הלימוד האישי והיכולת ליישם הלכה למעשה את הנלמד בתחום הווקאלי של שיעורי המוזיקה. לכן, חשוב לנו מאוד לקיים גם שיעורי שירה כשירת רבים, ללא דגש על הדיוק הווקאלי ואת זאת עושים בביה“ס “מצפה גולן” במסגרת התכנית הוותיקה “שיר עברי“, עם המורה ד“ר רבקה מרום, בשיעורי המוזיקה, עם מורי קרן “קרב“, רונן כהן וגולדי צ‘פניצ‘קי וכן במסגרת תכניות משרד החינוך “שרים באנגלית” ו“שיר של יום“.

בתחום המוזיקה, ב“מצפה גולן“ צופים לעתיד בו תזמורות והרכבי בית הספר (בניצוחו של ולאדי סבאייב והמורה לנגינה, יאיר פרץ, יחד עם הרכבי המוזיקה שמוביל מתן) ימשיכו ויפתחו את שיתופי הפעולה בין הנגנים ומקהלת הילדים. אתם מוזמנים להגיע לחוויה מוזיקלית בבית הספר, כי אצלנו כל היום שרים, מנגנים ולומדים.