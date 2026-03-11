"אין כל חדש תחת השמש"

כך כתב קהלת, לפני אלפי שנים. השבוע, כשעברתי על כותרות הטכנולוגיה, הבנתי כמה הוא צדק. אנחנו רצים קדימה בקצב מסחרר, רק כדי לגלות שאנחנו מחפשים את מה שתמיד היה לנו בידיים

קחו למשל את הבינה המלאכותית. המצאנו מחשב שיודע הכול. אבל השבוע, "אלכסה" של "אמזון" ייעצה למשתמשים לערבב אקונומיקה עם חומץ כדי לנקות עובש – מתכון קלאסי לייצור גז כלור קטלני. במקביל, הרשתות מוצפות בסרטוני פייק ניוז, שמיוצרים ברגע, על מתקפות טילים באיראן, כדי לזרות פאניקה. בנינו מכונת קסמים, אבל שכחנו לתת לה שכל ישר. מצד שני, צריך לשאול – אולי אנחנו פשוט מצפים ליותר מדי מטכנולוגיה שעדיין נמצאת בחיתולים שלה ורק לומדת את העולם?

הפחד מהמכונה אפילו טלטל את וול סטריט. תחילת השנה התאפיינה בבהלה ש"סוכני AI "אוטונומיים יחליפו את כל תוכנות העבודה המסורתיות שלנו. אבל השבוע השוק נרגע. מניות התוכנה חזרו לעלות,\ ומדד ה-IGV זינק ב-7%. מסתבר שחברות התוכנה הגדולות פשוט משלבות את ה- AI בתוך הכלים הקיימים. הבהלה הייתה מוקדמת מדי. או שאולי השוק פשוט חי בהכחשה ומשחק בכיסאות מוזיקליים, לפני הצונאמי האמתי שעדיין לא פגע בחוף.

האיחוד האירופי הבין את הבעיה של אובדן האמת והחליט להתערב. השבוע הוחמר "חוק ה-"AI ועכשיו כל מותג חייב לסמן בבירור כל תמונה או וידאו שנוצרו על ידי מחשב. מנסים להגן עלינו מהונאה ויזואלית. אבל האם זה באמת יעזור לנקות את הרשת מזיופים, או שפשוט נתרגל להתעלם מתוויות האזהרה כמו שאנחנו עושים על קופסאות סיגריות?

משהו אמיתי ביד

פה נכנס קהלת לתמונה שוב. ככל שהעולם נהיה מזויף יותר, ככה אנשים מחפשים אמת. דו"ח חדש של "נילסן" מראה ש"מותגים אנושיים" – כאלה שמדגישים פגמים, קהילה וערכים – צומחים ב-35% יותר ממותגים שמשדרים רק יעילות קרה של .AI במקביל, פורח טרנד ה,"Hyper-Physical"- מותגים חוזרים לאריזות מחוספסות, טקסטורות מיוחדות וחוויות פתיחה שמפעילות את החושים. הצרכן רוצה להחזיק משהו אמיתי ביד. אבל בינינו, בעידן של אינפלציה ויוקר מחיה, האם הצרכן באמת מוכן לשלם פרמיה גבוהה רק בשביל קופסת קרטון שיש לה ריח של פעם? סביר להניח שגם האנושיות הזו תהפוך מהר מאוד לעוד מניפולציה שיווקית מהונדסת היטב.

המסקנה למנהלים ובעלי עסקים כאן בגולן, ובכלל לכולנו זה רלוונטי – אל תנסו להיות רובוטים מושלמים. הטכנולוגיה קיימת כדי לייעל עבודה, לא כדי להחליף את האופי של ההודעות שלנו, או של החברה. בסוף, אחרי כל המסכים והאלגוריתמים, הלקוח מחפש את המגע האנושי וגם החבר.

שבת שלום, עומר