תשישות הקיץ

עייפות, חוסר ריכוז, חוסר סבלנות, כבדות ובעיקר תחושה שאין כוח. גם בלי להתאמץ, הגוף עובד קשה בקיץ

"אני לא מבינה מה קורה לי. אני ישנה מספיק, אבל אין לי כוח". "אני כל היום במזגן, לא עובד בשמש, או בחום ועדיין אני עייף ואין לי כוח לכלום".

בחודשי הקיץ, אלה משפטים שאני שומעת לא מעט בקליניקה. אנשים מתארים עייפות, חוסר ריכוז, חוסר סבלנות, כבדות ובעיקר תחושה שאין כוח. אז לפני שממהרים להאשים את עצמנו – אולי אני לא בכושר, אולי אני סתם מתעצל, אולי אני פשוט צריך עוד כוס קפה… לפעמים, התשובה פשוטה – הגוף פשוט עובד קשה בקיץ!

אנחנו נוטים לחשוב שעייפות מגיעה רק אחרי מאמץ גופני מסיבי, אבל גם ההתמודדות עם החום היא מאמץ בפני עצמו. כדי לשמור על טמפרטורת גוף תקינה, הגוף שלנו צריך להרחיב את כלי הדם, להגביר הזעה (מה שגורם לאיבוד נוזלים ומלחים), הלב עובד קשה יותר ובאופן כללי, מושקעת אנרגיה רבה רק כדי לקרר אותנו.

גם הלילות של הקיץ שונים. החום והלחות פוגעים באיכות השינה ושעות האור הארוכות גורמות לנו ללכת לישון מאוחר יותר, כך שגם אם נישן 6-7 שעות, אבל מ-12:00 או 1:00 בלילה, בכל זאת נקום בתחושה שהסוללה לא נטענה עד הסוף ושאנחנו עדיין עייפים.

התזונה: הנשנוש שמעייף אותנו

למרות שחם ואין חשק, גם בקיץ הגוף שלנו זקוק לארוחה מזינה וצריך לשים לב מה נכנס, או יותר נכון מה לא נכנס, לצלחת. כשהחום כבד, אין חשק לארוחות מסודרות ובמקום זאת אנחנו "חוטפים" משהו קטן במקום ארוחה, שותים קפה קר, מנשנשים פה ושם ובסוף היום, מגלים שלא באמת אכלנו ארוחה טובה ומזינה.

גם הפירות הופכים לכוכבי הקיץ, ובצדק, במיוחד כשגרים ברמת הגולן… פירות הקיץ מתוקים ומרעננים, אבל ברפואה הסינית, פחות ממליצים על אכילה מרובה של פירות ובמיוחד כשהם קרים מהמקרר.

בראייה הסינית, מזונות קרים מחלישים את פעילות הטחול והקיבה, שזו המערכת שאחראית על הפקת האנרגיה מהמזון. כשהמערכת הזו נחלשת, היכולת של הגוף להפיק אנרגיה מועילה מהמזון נפגעת וכך במקום לקבל אנרגיה, אנחנו בעצם מייצרים עוד עייפות וכבדות.

אם כבר קיץ, אז אי אפשר בלי גלידה. היא מקררת וטעימה, אבל כמו הפירות, מזונות קרים מאוד מכניסים לגוף "קור" בבת אחת ועלולים להאט את פעילות מערכת העיכול. זו אחת הסיבות שלפעמים, דווקא אחרי גלידה גדולה, מרגישים כבדים ועייפים יותר מאשר רעננים.

תשישות קיץ זו לא עצלנות. ביפן התופעה הזאת כל כך מוכרת, שקיבלה מילה משלה: Natsubate – "תשישות קיץ". המונח מתאר את העייפות שמופיעה בחודשים החמים, בלי מחלה ובלי סיבה דרמטית, פשוט משום שהגוף מתמודד עם עומס החום. עצם העובדה שנוצרה מילה מיוחדת לתופעה הזו מזכירה לנו שלא מדובר בעצלנות, או בחולשה, אלא בחוויה אנושית מוכרת.

אז איך בכל זאת עוזרים לגוף לעבור את הקיץ?

• תזונה - השתדלו לאכול לפחות פעם ביום ארוחה קלה - מזון מבושל קל, כמו אורז עם ירקות מוקפץ, מרק קל וכדומה. תיהנו מהפירות, אבל התייחסו אליהם כקינוח או פינוק ולא כמו תחליף לארוחה מלאה. אם כבר פירות, אז בטמפרטורת החדר ככל האפשר. • שתייה: במקום שתייה קרה עם קוביות קרח, או עוד קפה קר, נסו חליטות של נענע, היביסקוס, לימונית וכד', שהתקררו לטמפרטורת החדר. הן מקררות את הגוף מבפנים בלי לפגוע בעיכול. • להוריד הילוך בשעות השיא: תנו לעצמכם רשות להאט בשעות אחה"צ החמות. זה לא בזבוז זמן, זו רפואה מונעת.

שיהיה קיץ נעים ובריא, קרן מיכאלי