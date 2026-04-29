תלמוד תורה "הצב"י" מצדיע למפקד הפלוגה

משה ניר הי"ד היה מפקד פלוגה בגדוד שריון 95 של חטיבת קרייתי.

לזכרו ולזכר תשעת חללי הגדוד שנפלו במהלך הקרבות במלחמת יום הכיפורים הוקם אתר הנצחה בסמוך למושב קשת.

מדי שנה, תלמידי החטיבה בתלמוד תורה "הצב"י" מובילים טקס מיוחד באתר ההנצחה במהלך יום הזיכרון, בהשתתפות לוחמים מהפלוגה.

השנה, התקיים הטקס בהשתתפות ילדים ונכדים של הלוחמים. יחד אתם הגיע חיים גרינברג, שנלחם אז בקרבות לצדו של משה ניר. חיים סיפר לתלמידים על מנהיגותו המיוחדת של משה ניר וחיבר את הדור הצעיר למורשתו.

תלמידי ת"ת "הצב"י" מטפחים כל השנה את אתר ההנצחה וטקס יום הזיכרון הנו אירוע שיא שבו נפגשים התלמידים למפגש מרגש עם קרובי משפחתו של משה ניר ועם חבריו לנשק.