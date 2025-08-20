תכנית מלגות יוקרתית מצטרפת לגליל

קרן שוליך תעניק מלגות מצוינות לסטודנטים בתל-חי, אוניברסיטת קריית שמונה בהקמה

קרן שוליך (טורונטו, קנדה) הכריזה על הרחבת תכנית המלגות היוקרתית שלה: "מלגות מנהיגי שוליך" גם לגליל. החל משנת הלימודים הקרובה (תשפ"ו), תעניק הקרן מלגות מצוינות לסטודנטיות וסטודנטים מצטיינים הלומדים במקצועות ה-STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה), בתל-חי, אוניברסיטת קריית שמונה בהקמה.

"מלגות מנהיגי שוליך", הנחשבות לתכנית המלגות היוקרתית ביותר בישראל בתחומי ה-STEM, הושקו בשנת 2012 ומאז זכו בהן למעלה מ-700 סטודנטים בישראל. המלגות מוענקות לסטודנטים מצטיינים בחמש אוניברסיטאות מובילות בישראל: הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת בר אילן. בימים אלה, מצטרפת אליהן גם תל-חי, אוניברסיטת קריית שמונה בהקמה, המובילה בתחומי המדעים, מדעי המחשב והביו-טכנולוגיה, ופועלת לקראת הפיכתה לאוניברסיטה עצמאית בגליל.

המלגה בשווי של עד 160,000 ש"ח לכל סטודנט, נועדה להצמיח את הדור הבא של מדענים, מהנדסים ויזמים טכנולוגיים ותהווה עוגן משמעותי למשיכת כישרונות צעירים לאזור הצפון.

מנהל קרן שוליך בישראל, אורי כרמי, מסר: "ההתמקדות של תל-חי, אוניברסיטת קריית שמונה בהקמה, בתחומי המדעים היישומיים, מדעי המחשב והביו-טכנולוגיה, בשילוב מחויבות עמוקה לפיתוח אזורי, הופכים אותה לשותפה טבעית ואידאלית לתכנית המלגות של מנהיגי שוליך בישראל".

שותפות ערכית

נשיא תל-חי, אוניברסיטה בהקמה, פרופ' אליעזר שלו: "מדינת ישראל והגליל מצויים בצומת היסטורי. תל-חי, אוניברסיטת קריית שמונה בהקמה, מהווה מנוע משמעותי בתהליך השיקום והצמיחה של הצפון ומשמשת עוגן של מצוינות אקדמית לצד מחויבות לפיתוח אזורי. משימתנו היא להצמיח דור מוביל של מדענים, מהנדסים ויזמים שיבחרו בגליל לא רק כמקום לימודים, אלא כבית. צירוף תל-חי לתכנית 'מלגות מנהיגי שוליך' היא יותר מהכרה במעמדנו האקדמי, זו שותפות ערכית, אסטרטגית וחזונית שתאפשר לנו למשוך את מיטב הסטודנטים בישראל, לחזק את חוסנה של הפריפריה ולהוביל עתיד מבוסס ידע, יזמות והשפעה לאומית".

במלגת שוליך יוכלו לזכות סטודנטים מצטיינים, אשר יבחרו ללמוד בחוג למדעי המחשב ובחוג לביו-אינפורמטיקה בפקולטה למדעים וטכנולוגיה בתל-חי. בנוסף, כחלק מתהליך הפיכתה לאוניברסיטת קריית שמונה, עתידה תל-חי לפתוח פקולטה למקצועות ההנדסה וסטודנטים מצטיינים בתוכניות אלו, יוכלו אף הם לזכות במלגה היוקרתית.

אודות קרן שוליך

קרן שוליך, שנוסדה על יד התעשיין והפילנתרופ הקנדי סימור שוליך, היא מהקרנות הפילנתרופיות הגדולות והמשפיעות בקנדה. הקרן השקיעה למעלה מ-500 מיליון דולר קנדי במיזמים בתחומי החינוך, המחקר והחברה בפרויקטים פילנתרופיים. לסימור שוליך, מהפילנתרופים הגדולים בקנדה, הוענק הפרס האזרחי היוקרתי ביותר בקנדה. שוליך בעצמו היה סטודנט שזכה במלגה שאפשרה לו לעשות תואר שני במנהל עסקים והבין את החשיבות הרבה של התמיכה הזו. הוא רכש לעצמו מוניטין רב, כמי שתומך בחינוך בקנדה וברחבי העולם. קרן שוליך מעניקה מאות מלגות מדי שנה לסטודנטים במוסדות האקדמיים ופקולטות בהן היא תומכת.

יוזמת הדגל שלה, מלגות מנהיגי שוליך, היא תכנית מלגות ה-STEM הגדולה בקנדה ותומכת במאות סטודנטים מצטיינים מדי שנה ב-25 אוניברסיטאות בקנדה ובישראל. שווי התכנית עולה על 200 מיליון דולר.