תחזית אסטרולוגית שבועית 7-13.8.2026

ראשון עד שלישי: אתם מגלים מתחת לשכבה העליונה של משהו שנותן תחושה של בלבול ואובדן דרך, גרעין קשה של כיוון ברור לפעולה. אדם אשר בשמו מופיעה האות ר' מפנה מזמנו ומדריך אתכם. אתם מוצאים פתרונות יצירתיים לסיטואציה ישנה שהעיקה עליכם. הקשיבו ללב! צפויה בשורה המתגלגלת אל שמחה וחגיגה במשפחה. אדם חנפן מלעיט אתכם במחמאות. מה שטוב ונפלא לאגו עלול להתברר כמקסם שווא בכל תחום אחר.

רביעי עד שבת: יש לכם קושי לתפקד וזה בגלל הנטייה שקפצה עליכם לרחף ואפילו קצת להתנתק מדרישות המציאות. אין להתפלא אם תחושו שהלחצים הנפשיים מתגברים כתוצאה מלחץ שבא מבחוץ. פתרון חלקי של בעיות מסוג זה המשפיעות על כל תחומי החיים, נעוץ בפיתוח היכולת שלכם לתקשר עם בני משפחה או כל מי שנוגע לעניין כזה או אחר. טיפ: לקבוע לוח זמנים מדויק. הרקיע מעודד אתכם להפעיל מרפקים ולהסיר את הכפפות.

ראשון עד שלישי: נראה כי אין זה עיתוי מתאים להחלטות גורליות. העיתוי גם אינו מתאים לחתימה על ניירת הקשורה למוסדות ציבוריים או חוזים. ענייני כספים ידרשו את מלוא תשומת הלב. אתם מרגישים מותשים מרוב מחשבות ומתקשים להתרכז. למרות תחושת הדחיפות, רצוי לדחות פרויקטים חשובים לזמן אחר. טיפ – צפויות בשורות טובות המגיעות אליכם מעולם התקשורת.

רביעי עד שבת: אמביציה חזקה להצליח דוחפת אתכם לעבוד קשה מאוד. כדאי שתאטו קצת את הקצב ותקדישו זמן ומחשבה למחיר שאתם משלמים בדרך לתהילה. בני המשפחה והזוגיות שלכם על הקרשים ואם תמשיכו כך, אל תתפלאו אם תמצאו את עצמכם לבד. הרקיע מעודד חגיגה והילולה ללא התחייבות וללא מסגרת. התחדשות בסגנון הבילוי עשויה לשדרג את איכות חייכם. ייתכן כי מדובר ברעיון שנמנעתם ממנו עד עתה.

ראשון עד שלישי: מתעורר צורך לקבל חיזוקים ממישהו חכם אליו אתם קשורים בענייני עבודה. למרות שיש לכם בטחון עצמי בעיסוק שלכם, יש לכם צורך לשמוע מילה טובה. אתם לומדים שאין טעם לכעוס ולשמור דברים בבטן מבלי שאתם מבררים אותם עד הסוף. מישהו שחשבתם שסידר אתכם מבחינה כספית יוצר קשר ומחזיר את החוב. טיפ – אתם זוכים בחסותו של אדם רם מעלה.

רביעי עד שבת: נסיעה למקום מקסים והשתתפות בפעילות שלא ממש הלהבתם ממנה, הופכת לחוויה בלתי רגילה. בכלל, זהו עיתוי טוב מבחינה חברתית. אם אתם מורידים ולו באופן חלקי את הביקורתיות והשיפוטיות המפותחות אצלכם יתר על המידה, הדברים מסתדרים כלל לא רע. אווירה נעימה בעבודה. צפוי שיפור משמעותי ביחסים עם בן מזל בתולה. הרקיע מייצג מצבים שקטים, שלווים, זורמים, רגועים ובתלם.

ראשון עד שלישי: אתם מתעצלים לטפל בעצמכם ולעניין הזה יש תוצאות ומחירים. ייתכן כי אינכם מרגישים מי-יודע-מה והדבר פוגע במצב הרוח. מה שיכול לשפר את המורל בטווח המיידי, הוא לקחת את העניינים יותר ברצינות ולהקדיש זמן נטו לעצמכם. פעילויות מומלצות הן להירשם למכון כושר או לגשת לדיאטנית. חסל סדר תירוצים! טיפ – אם תתעקשו על המגיע לכם, תזכו בכל הקופה.

רביעי עד שבת: סוף סוף יש תוצאות שנראות על פני השטח. אתם בדרך להגשים את המטרות שלכם. המצב הכלכלי בסימן עליה וכמו כן הזוגיות מתפתחת לכיוונים חדשים. העוצמה הפנימית והקסם האישי מסייעים לא מעט בכל התחומים. כדי להקטין את הפערים בין הרצוי למצוי- במקום לסמוך על המזל, יש להשקיע בעבודה קשה ובהתמדה. רק כך תצליחו באמת. הרקיע משדר מסרים נפלאים בכל הנוגע לאהבה טהורה, שותפויות מוצלחות ואהדה מצד עמיתים וממונים.

ראשון עד שלישי: אתם מרגישים מבועתים נוכח האפשרות שאף אחד לא מתעניין בכם. ההרגשה, היא, כמובן סובייקטיבית לחלוטין ואינה מבוססת על שום נתונים עובדתיים. יש לכם צורך דחוף לשוחח עם איש מקצוע כדי להבהיר מספר דברים שאתם תקועים איתם. אחרי שתאספו כוחות -צאו מהבית ולכו לבלות. טיפ – צפויות בשורות טובות להשקעות שכבר נשכחו מליבכם.

רביעי עד שבת: אתם חווים חוסר שביעות רצון מהשתלשלות העניינים למרות שבגדול השגתם את מה שרציתם. בעצם, דרושים לכם אתגרים חדשים בחיים. את הרצון שלכם לברוח מהשגרה לא יפתרו שינויים חיצוניים כמו רכישה של רהיטים או בגדים חדשים. מומלץ לבדוק כיוון של לימודים בתחום שהתעניינתם בו מאוד בעבר. הרקיע מבשר על השפעות, לרוב חיוביות, המגיעות אליכם מחו"ל.

ראשון עד שלישי: יש לכם הרגשה שיש על מי להישען ושאתם לא לבד. אתם מקבלים חיזוקים וטלפונים רבים שמגיעים מחברים קרובים. האופטימיות עולה. למרות הפיתויים החיצוניים, אתם מקדישים את מרבית הזמן לעבודה. עדיף כך מאשר להזניח משימות דחופות ואחר כך להצטער. חכו בסבלנות לשעת כושר לצאת לבלות. טיפ – אתם רואים דבר-מה שנשמט מעיני אלה המתחרים בכם.

רביעי עד שבת: אתם נוכחים לדעת שעוד יש לכם המון מה ללמוד בכל מה שקשור לעסקים. כישלון בקרב אחד אינו אומר הפסד כולל במלחמה. חשוב לקחת את הדברים בפרופורציה ולהמשיך לכיוון היעדים שהצבתם לעצמכם. טיפ: לעבוד על חיזוק הביטחון וההערכה העצמית. הרקיע מייצג התפכחות לאחר תקופה של אשליות. אדם שאתם מחבבים עלול ליפול עליכם למעמסה. אם אתם רוצים בטובתו הניחו לו להסתדר בכוחותיו שלו.

ראשון עד שלישי: בימים אלה אתם זקוקים להרבה תשומת לב. מי שנמצאים בקשר: תעזבו את מאבקי הכוח והשליטה ותראו קצת רגשות. תתפלאו לגלות שבן הזוג מייחל לגילוי חיבה בדיוק כמוכם. עיתוי מצוין לאינטימיות. טיפ לפנויים: אתם מוזמנים לצאת לבלות, לרקוד או לשמוע הרצאה. בכל מקרה, אין מה להישאר לבד בבית ולרחם על עצמכם. רעיונות חדשים משפיעים לטובה על המתרחש איתכם בנתיב הרומנטי.

רביעי עד שבת: תחושת חוסר השליטה היא תוצאה של אי סדר. הגיע הזמן לארגון מחודש של סדר עדיפויות. הכול מתבלגן. שולחן העבודה הוא המקום הראשון להתחיל בו. לעניין הזה יש השלכות גם בתחום החברתי. יתכנו עימותים עם מישהו קרוב שיאשים אתכם בנזקים שנגרמו בגלל פיזור הדעת. טיפ: להתחבר למקום פנימי של ריכוז ומיקוד. הרקיע מבטיח כבוד, תהילה ומעמד חברתי איתן.

ראשון עד שלישי: פרק זמן זה מלווה בתקלות ופנצ'רים. אתם שוכחים דברים בכל מיני מקומות וצריכים לחזור על עקבותיכם. חוסר ריכוז ופיזור נפש. אתם מתקשים להתרכז. זה עיתוי מתאים במיוחד לקחת חופש או לפחות להתאוורר לכמה שעות. אפשר להתנחם בעובדה שהרומנטיקה פורחת, בלי קשר למה שקורה בתחומים האחרים. זה הזמן הנכון לשווק את עצמכם ולערוך מסע של יחסי ציבור.

רביעי עד שבת: פרק זמן לא קל מבחינה נפשית. אינכם מרגישים ברומו של עולם ובעצם מה שנחוץ לכם זאת מנוחה. פיתוח הביטחון העצמי והכרה בכישרונות ובכישורים הפנימיים שלכם, גם הם יתרמו לשיפור ההרגשה הרעה שנחתה עליכם כאילו משם מקום וללא כל סיבה 'הגיונית'. הרקיע רומז על צורך בשינוי מהיר, חריף ומהפכני. אתם עלולים להרגיז אדם שרוצה לסייע לכם. ייתכן כי הוא מסורבל קמעה אך יש לו כוונות טובות.

ראשון עד שלישי: אתם חווים קשיים בתחום הביתי. תקלות שחוזרות ונשנות מביאות אתכם שוב למחשבות בדבר מעבר למקום מגורים אחר. תחושת הכבדות מתגברת במהלך יום שני בגלל עומס אירועים, אך מתחילה להתפוגג לקראת יום שלישי. בילוי מומלץ: להישאר בבית וליהנות מהשקט. שתפו את בני המשפחה במה שעובר עליכם. טיפ – חפשו צמח הנושא גרגרים רבים משום שהוא מבשר על מזל גדול הניצב בפתח.

רביעי עד שבת: טרדות היום יום מוציאות לכם את הרוח מהמפרשים. אתם סובלים מעייפות רבה. מובן מאליו שגם הזוגיות כרגע אינה בדיוק בראש סולם העדיפויות ועדיף שתתרגלו לעובדה זאת. אין לכם יותר מידי אנרגיות להיכרויות או מיזמים חדשים. פעילות יצירתית שתיתן מרחב לפנימיות תגרום לשינוי במודעות ובעליה משמעותית במורל. הרקיע מבשר על שיפור מדהים בחיים הרומנטיים, אך במקביל על בלבול גדול בנתיב הקריירה.

ראשון עד שלישי: הרבה חמימות ופירגונים מגיעים מבני המין השני. התחלה אפשרית של רומן, תלויה ביכולת שלכם להתמסר לזרימה הטבעית של הדברים ולהתמקד בצד הטוב. במסגרת העבודה יש חיכוכים ולחצים. אין מנוס אלא להתעמת עם הממונים עליכם. אין צורך להתפרץ בתוקפנות אך אל תתנו לאף אחד לטאטא את הדברים אל מתחת לפני השטח. טיפ – צפויים אירועים מלבבים בתחום שהצניעות יפה לו.

רביעי עד שבת: אתם מוזמנים לאירוע רב משתתפים ופוגשים שם מישהו שלא בדיוק הייתם בוחרים להיות החבר הכי טוב שלכם. יש לכם הזדמנות של ממש לשנות את הרושם הישן ולראות דברים באור שונה. זה עיתוי מתאים להרחיב את המעגל החברתי ולבדוק מי מבין האנשים שאתם מכירים יכול לעזור לכם גם בעסקים. טיפ: שימו לב לבני מזל שור! יש על מה לדבר! הרקיע מעביר מסר של הצלחה כבירה בתחומי כספים ונכסים.

ראשון עד שלישי: יש מקום לשפר את האווירה בבית. המתח שנוצר בעקבות נסיעה של אדם קרוב, מאפשר ראיה שונה של העובדות. הפרספקטיבה החדשה שנוצרה, מציינת בעצם את תחילתו של תהליך של שינוי חיובי. תתחילו לתבוע את מה שמגיע לכם בזכות ולא בחסד. לפנויים: זה לא הזמן לפצוח בקשרים רומנטיים. חכו בסבלנות. טיפ – צפויה הצלחה רומנטית בעקבות מפגש אקראי.

רביעי עד שבת: צפויה הודעה משמחת הקשורה קשר הדוק לענייני כספים. יש שינוי מהותי בהתנהלות הכללית שלכם וזה מעלה את מפלס חשבון הבנק ואת מצב הרוח. את השאפתנות והרצון החזק שלכם להצליח ולחיות ברמה גבוהה, יש לתרגם לעשייה יומיומית ולא לתת לתחושות שליליות, פחדים וחרדות להשתלט. הרקיע מבשר על הצלחה הודות לעוצמתכם האישית. צפויה שיחה כנה עם אדם שפגעתם ברגשותיו. אם תציגו לו את מניעיכם תהיו בחצי הדרך לפיוס.

ראשון עד שלישי: אתם מקבלים הצעה שקשה לסרב לה. הזדמנות לטייל ולכייף, בלי שתכננתם, קורצת לכם מאוד. ייתכן כי דווקא בגלל שאין לכם אפשרות לצאת לחופשה של ממש, פסק הזמן שמתאפשר בהחלט ממלא את המצברים ומהווה הצלה של ממש. אם תשימו לב, תגלו שיש לא מעט אנשים שרוצים בטובתכם ומפרגנים לכם. טיפ – צפוי רכוש רב או רכישה של נכס יקר.

רביעי עד שבת: בימים אלה יהיו לכם כמה הזדמנויות לומר את מה שאתם באמת מרגישים, אבל ברגע האחרון 'תשתפנו' ותגישו תשובה מנומסת במקום להטיח את כל האמת בפרצוף. העניין הוא שיש הבדל עצום בין חוסר טאקט וגסות רוח, ובין אמירה כנה ואסרטיבית של דברים שחייבים לצאת לאוויר העולם. טיפ: בפעם הבאה שמזמינים אתכם לדבר- פתחו את הפה! הרקיע מבשר על מצב יציב וטוב הודות לנדיבות ליבו של גורם חיצוני כלשהו.