תחזית אסטרולוגית שבועית 20-26.2.2026

ראשון עד שלישי: המזל איתכם אך אתם זקוקים לדחיפה קלה של עידוד כדי להתקדם בקצב מהיר יותר. אל תשבו בחיבוק ידיים מתוך מחשבה שבסופו של דבר הכול יסתדר לכם כמו שאתם רוצים. יש להתחשב בבני משפחה אבל חשוב להציב גבולות. מישהו מצליח להפעיל ולטרטר אתכם באמצעות רגשי אשמה מיותרים. הרקיע צופה לכם פגישות עם אנשים המסוגלים להעניק לכם חוויה אינטלקטואלית ורוחנית.

רביעי עד שבת: אם האגו שלכם פגוע, הרי שהתופעה משפיעה על כושר הריכוז ויכולת התפקוד. אל תעבירו ביקורת על עצמכם. גם ככה לא קל לכם. כדי להתרומם מהדכדוך שאתם חשים תצטרכו להפעיל את כל הכוחות העומדים לרשותכם. מכיוון שאתם עומדים על פרשת דרכים, מומלץ לא לקבל החלטות דרמטיות בתחום האהבה. טפלו קודם כול בבעיות הבוערות באמת. צפויה לכם התחלה חדשה בתחום פיננסי והרקיע צופה הצלחה והישגים.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן מלהיב. אתם מצליחים להקסים מספר לא מבוטל של אנשים שמוכנים, כך נראה, ללכת אחריכם באש ובמים. תנו לחוש המנהיגות שלכם להתבלט ונצלו את המצב לטובתכם. למה לא ? אתם לא דורכים על גוויות ולא פוגעים באף אחד אלא רק נותנים לעצמכם צ'אנס להראות את היתרון בשטח. על כך מגיע לכם פרס, ללא ספק. הקוסמוס מבשר על אהבות מהסוג השונה, המקורי, המהמם, המדהים והמאוד לא שגרתי.

רביעי עד שבת: תהליכים שונים בעבודה מכניסים אתכם למתחים. השינוי קשה לכם אבל בעצם אתם מקבלים את מה שרציתם. יש מישהו שמנסה לעזור לכם להתקדם אך אתם מתקשים לראות את הדברים בצורה הנכונה. יש לכם תחושה שפועלים נגדכם מאחורי הקלעים. כדי למנוע ספקות ולצאת מתחושת האי וודאות המעיקה, כדאי לברר את העניין עד סופו. אנרגיה קוסמית רומזת על פרשיית אהבים השזורה בלא מעט מהמורות בדרך להגשמתה.

ראשון עד שלישי: יש לכם הרגשה שאתם נתקלים בקיר אטום בכל כיוון אליו אתם פונים. למען האמת הרי הדבר אינו כך ואת זה אתם יודעים בתת-ההכרה, מה שלא ממש עוזר לכם. מצב הרוח ירוד למדי ויידרש שינוי כדי לשפר את הרגשתכם. את התמיכה שאתם מבקשים תמצאו במפגש מרגש בעוצמתו שיתרחש ביוזמתכם, אך עדיין יפתיע.

רביעי עד שבת: צפוי שיפור ביחסים עם אדם קרוב שחביב עליכם. התבוננות פנימית וניתוח המצב יעזרו לכם לא ליפול למלכודות דומות בעתיד. השאלה הגדולה היא האם אתם יכולים ללמוד לקח מהניסיונות של עצמכם. לעיתים קרובות העקשנות הגבוהה והביטחון המופרז שאתם תמיד צודקים, משבשים קמעה. חשוב לתרגל בצורה מודעת עליית מדרגה ברמת העצמאות האישית והתנתקות מתלות באחרים. אל תתרגשו אם יופיעו פחדים כמוסים שעליכם להתגבר עליהם. המזל הטוב יאיר לכם פנים.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן תובעני. אתם מרגישים לחוצים. אדם בעל סמכות מנסה להשפיע עליכם לפעול בכיוונים לא רצויים עבורכם. האווירה עלולה להפוך לסוערת אם תגלו תוקפנות. אל תכנסו למאבקי כוח. נסו להסביר את עמדתכם בצורה ברורה וקלה שאינה מעוררת התנגדות, ככל האפשר. נושאי עבודה עדיין מעסיקים אתכם ? המשיכו לחפש. הרקיע קובע כי אל לכם להיות קדושים ומלאכיים בעניינים הדורשים מהלכים מתוחכמים ואפילו נפתלים קמעה.

רביעי עד שבת: בימים אלה צפויה לכם הארה רוחנית. אתם מגיעים בתנופה ובמרץ ומצליחים להרשים אנשים באירוע שחיכיתם לו זמן רב. אתם מחפשים אתגרים ומנסים להימנע בכל מחיר ממצב של שעמום ושיגרה. היזהרו לא להיכנס למצבים לא נעימים. רוצים הרפתקאות ? קחו טווח ביטחון ואל תסתכנו יתר על המידה. גלו זהירות בתחום הכספי. הכוכבים מייצגים הצלחה בעקבות התמדה אך אל תבנו על כסף שיבוא בקלות.

ראשון עד שלישי: אתם מתוכננים לצאת לנסיעה ארוכה. עשו הכנות מקדימות קפדניות כדי שעיכובים שונים לא יעצרו אתכם ברגע האחרון. אין מנוס מלהגיע למסקנה שפעילות שאינה דחופה או חיונית, מוטב לדחות למועד מאוחר יותר. אווירה נעימה בתחום הזוגי תהווה מקור לעידוד. אתם מצליחים לשפר את המורל ואפילו לצאת לבילוי מטריף. הרקיע צופה הצלחות בתחומים המבוססים על היגיון ולא על אינטואיציה.

רביעי עד שבת: במקום העבודה אתם זוכים בשבחים. שיפור נרשם ביחסים ביניכם ובין עובדים אחרים. תחושות השייכות והיציבות מתגברות ומעלות את מפלס מצב הרוח. במישור הביתי האווירה נעימה במיוחד. העיתוי מתאים לרומנטיקה. הקסם האישי שלכם יכול לחולל פלאים, אם רק תרצו בזה. זו הזדמנות של ממש לפצות את בני הזוג על זמנים אחרים, פחות מוצלחים. הדבר האחרון שאתם זקוקים לו הוא פסימיות שאין לה אחיזה במציאות.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן של חוסר שקט. הכול סביב סוער. אינכם יכולים להשתחרר ממחויבויות שונות שבחלקן נראות לכם מיותרות. בתחום העבודה יש עימותים עם אנשים שאינם ממלאים את חובתם ומשאירים אתכם בעמדת המתנה. הריכוז ירוד ולכך מתווספת תחושה שאינכם מצליחים לעמוד בקצב. בקיצור, פרק זמן לא סימפטי. הרקיע מייעץ לכם ליטול פסק זמן כדי לשקול מחדש את יחסכם לפרשיה שמעיקה עליכם.

רביעי עד שבת: אתם מקבלים עידוד וחיזוק ממישהו שפותח לכם זווית ראיה שלא חשבתם עליה קודם לכן. יחד עם זה, חשוב שתשמרו על גבולות ברורים ולא תתנו לאנשים אינטרסנטיים להוביל אתכם לכיוונים לא רצויים. השפעות חזקות מגיעות גם מחברים שמנסים לגרור אתכם לבילויים מהסוג שלא ממש מעניין אתכם. אל תגלשו להאשמות ולרגשות שליליים. עדיין קיים צורך להשתחרר ממשקעים בתחום הרומנטי. הרקיע רומז על מזל לא צפוי.

ראשון עד שלישי: גלו פתיחות בכל מה שנוגע ליחסי אנוש. יש מי שמחכה מעבר לפינה להזדמנות להתקרב אליכם. אנרגיה נמוכה יחסית גורמת לכם להתנהג בחוסר סבלנות. האטו את הקצב, גם אם עליכם לעשות מאמץ מיוחד. אתם שוקלים מספר הצעות הקשורות לתחום הקריירה אך המצב עדיין לא מבשיל ואינכם מסוגלים לקבל החלטה. הקדישו את יום שני לבילוי משפחתי. הרקיע מבשר על סיומה של תקופה בעייתית והליכה אל אופק וורוד.

רביעי עד שבת: הבריאות הרגשית והפיסית שלכם בסימן עליה. פגישה בעלת ניחוח נוסטלגי, עם מישהו מהעבר הרחוק, מתגלגלת למשהו שיכול להוות התחלה למערכת יחסים חדשה. רצוי ללמוד לקח מאירועים בעבר. גשו לעניין בסבלנות ובנכונות להשקיע. קחו את הזמן ואל תנסו להאיץ תהליכים שמטבעם זקוקים ל-'בישול' ארוך. אל תחששו להתאהב! לעיתים אתם נופלים קורבן לחרדות שווא. אל תזלזלו בכישרונות שצריך לפתח ולהפיק מהם תועלת.

ראשון עד שלישי: צורת החשיבה וההתנהגות שלכם מתפרשת על ידי אחרים כמוזרה וכלל לא מובנת. אתם שקועים בתוך עצמכם וגם לכם לא ברור לחלוטין מהו הכיוון הרצוי לפעולה, לפחות לא בשלב זה. אל תמהרו, למרות שיש לכם אולי הרגשה שאתם עלולים לפספס את הרכבת. הלחץ עלול רק להרוס דברים טובים שקורים לכם בתחום הזוגי. תנו לזמן לעשות את שלו בלי לגלות רגשי רכושנות. הרקיע צופה הצלחה פיננסית לאלה מכם העוסקים במופשט וברוחני.

רביעי עד שבת: רעיון עסקי חדש שעולה במקרה, מקבל תוקף עקב חיזוק מכיוון לא צפוי. נדמה לכם שעליתם על משהו שיכול לקחת אתכם רחוק. שמרו על זכויות יוצרים ואל תפליגו בפרטים יותר מידי, גם כאשר אתם מדברים עם אנשים שנראה לכם שניתן לסמוך עליהם במאה אחוז. כדאי לגלות ערנות ולבדוק את הפוטנציאל האמיתי לפני שאתם משקיעים כספים. אנרגיה קוסמית רומזת על כוחות על טבעיים כמו גם על הצעת אהבה.

ראשון עד שלישי: ההתחזקות שלכם נותנת לכם אפשרות להיות החלטיים ואסרטיביים במשא ומתן שמתנהל בימים אלה. קחו בחשבון כי אין צורך בתוקפנות כאשר אתם מרגישים שכל העולם בידיים שלכם. שמרו על קור רוח ומצאו את הדרך לצאת מנצחים. נראה כי אתם מתקשים להירגע. תרגלו מדיטציה או פשוט הקשיבו למוסיקה רגועה. רוח היקום צופה לכם הצלחות רומנטיות המגשימות את עצמן בכיוונים מעשיים וממוסדים.

רביעי עד שבת: עניינים גשמיים מדירים שינה מעיניכם ? לא לדאוג. המצב יקבל תפנית מפתיעה שתעזור לפתור את הבעיות או את חלקן לפחות. למרות שהדברים אינם זורמים בקצב שקיוויתם וייחלתם לו, הרי שבסך הכול קיימים סימנים להצלחה בתחום הקריירה. שמרו על ראש פתוח ואל תגבילו את עצמכם מבחינת אפשרויות עסוקה. אדם בעל ראש מקורי יציע לכם הצעה עסקית שנראית, על פניה, מוזרה. אל תדחו על הסף. צפויות תובנות מעניינות בהתחברות עם האני הפנימי שלכם.

ראשון עד שלישי: החלטות פזיזות עלולות להביא אתכם למצבים לא נעימים. לא שזה אופייני לכם אבל אתם נוטים לעיתים להתפתות. מצב הרוח מתדרדר בהתאם. למרות תחושת הדחיפות, באמת ששום דבר לא בוער ואין סיבה להשיג דברים בכל מחיר. אתם עלולים לגלות שעשיתם עסקה ממש לא כדאית. הרקיע צופה לכם הצלחות בתחומים העוסקים בנפש האדם.

רביעי עד שבת: אתם שואפים לרקוד על מספר 'חתונות' בבת אחת, אבל הודות לכושר הווירטואוזי והיכולת הגבוהה שלכם, אתם מצליחים מעל המשוער. הצלחה גם בתחום החברתי. אתם מקבלים הרבה מחמאות ויש לצפות שהדבר יגובה גם מבחינה כספית. יחד עם זה, אסור לכם להיכנס לשאננות. אל תתנו למילים יפות לבלבל אתכם יתר על המידה. אנרגיה קוסמית מבשרת על ידיעות טובות. הרקיע קורא לכם לבטא את תכונות המנהיגות הצפונות בכם.

ראשון עד שלישי: מצב הרוח קליל ביותר. אתם מרוצים למדי. מפגש עליז יביא אתכם להכרה באפשרויות רומנטיות חדשות ומרגשות. נראה כי תמצאו את עצמכם מהרהרים רבות בעתידכם. תקבלו הצעה שאינכם יכולים לסרב לה. יש לכם נטייה לראות באור חיובי ואופטימי את כל מה שקורה וטוב שכך. הרקיע צופה הצלחות לאלה מכם שתחום עיסוקם כרוך בחשבונאות, כמו גם בעסקי מזון.

רביעי עד שבת: פתחו את עצמכם לדברים חדשים. הרבה מאוד מידע מגיע אליכם אך לא תמיד יש לכם את רמת ההקשבה הנדרשת כדי לנצל את המצב לטובתכם. יישום הצעה עסקית שתגיע אליכם בימים הקרובים עשוי להיות צעד נכון לקראת רווחים נכבדים. יש לכם את היכולת לבצע פרויקטים גדולים. אל תסרבו להצעה שתגיע מחו"ל. צפויים לכם קידום והטבות וכדאי לכם להתבונן בחציה המלא של הכוס ולא בחציה הריק.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן של התחלות חדשות. צפו לשינויים בתחום החברתי. מה שיראה לכם מלהיב בהתחלה יכול להתברר בהמשך כבלון נפוח. מוטב לגלות אורך רוח וסבלנות ולא לצפות ליותר מדי כדי לא להתאכזב. תנו למבחן הזמן להוכיח לכם את העובדות ולהבחין בין פנטזיה למציאות. הרקיע מבשר על הצלחות בביצוע משימות שלכאורה אינן ברות ביצוע.

רביעי עד שבת: אתם מנסים להירגע מכל מה שעבר עליכם בימים האחרונים ולתפוס קצת שלווה. יש ממה להתלהב ואתם בהחלט יכולים לזקוף קומה ולהיות מרוצים מן הדרך בה אתם מנהלים את העניינים. אירועים שתוזמנו אליהם בימים הקרובים אף יעזרו להמשיך את המומנטום. צפויה הקלה משמעותית במועקה שליוותה אתכם. צפו להפתעות בתחום הרומנטי. צפויה רכילות שתצטרכו להתמודד עימה. אירוע מפתיע מתגלגל אל הארה רוחנית.