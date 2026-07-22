תחזית אסטרולוגית שבועית 24-30.7.2026

ראשון עד שלישי: למרות ההתקדמות בעבודה ובחיי המשפחה יש לכם רגשות מעורבים. השאיפה שלכם להרמוניה מושלמת אינה מתקיימת במציאות. הפעילו מעט יותר מאמץ כדי ללבות את התשוקה מול בן/בת הזוג. כדאי ליזום פעילות משותפת ולא לשבת ולחכות שיסללו לכם את הדרך. הכוחות הקוסמיים מציעים לכם לסמוך על מקורותיכם הטבעיים, ולא ללכת שבי אחר נוצותיהם של זרים.

רביעי עד שבת: מגבלות ואילוצים שונים גורמים לכם להתחייב לאירוח אנשים שהייתם מוותרים על חברתם ברצון. עליכם ללמוד לומר לא בלי להרגיש אתם פוגעים במישהו אחר. יש מקום לביסוס המרחב האישי שלכם שזקוק ללא ספק לעידוד. פנו מקום לחוויות חדשות בתחום הרוחני. זה בהחלט יכול להעשיר אתכם. תעזבו את כל התירוצים ורק תנו לזה צ'אנס.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן מצוין שמתאים לפנויים שביניכם לצאת לבלות. אם תחפשו במקום המתאים תמצאו אדם מעניין שהקשר איתו יכול להעשיר אתכם. בתחום הביתי חלה רגיעה אם כי אדם מבוגר שאתם רוחשים לו רגש של כבוד וחיבה עמוקה, יתלונן על שטות כזו או אחרת. כדאי שתתנו קצת יותר זמן למי שדורש את תשומת ליבכם.

רביעי עד שבת: עימות טיפשי מתפתח בגלל סיבה שטותית. זה לגמרי תלוי בכם כמה זמן יימשך העניין. אתם מגלים בגרות רגשית ומצליחים להתגבר על הכעסים. "לצד השני" יש עוד הרבה מה ללמוד. חכו לשעת כושר ואל תטיפו מוסר כשהכול עוד טרי. אתם יוצאים לבילוי ספונטאני, מוצלח ביותר. זה זמן טוב לקבלת החלטות משמעותיות לטווח הרחוק, אל תתירו לדאגות ולהרהורים שליליים לעמוד בדרככם.

ראשון עד שלישי: בתחום האישי עדיין לא ברור לכם מה אתם רוצים, ויש לכם נטייה לדבר הרבה יותר מידי בלי להתכוון למה שאתם אומרים. בסופו של דבר העניין הזה יכניס אתכם לאי נעימות מסוימת מול בני המין השני שלוקחים אתכם ברצינות יתרה. כדאי להיות כנים וישירים. התוצאה תהיה טובה יותר ממה שאתם חולמים. עליכם לפתח את כוחות ההבנה העצמית שלכם באמצעות האזנה לתחושותיכם הפנימיות.

רביעי עד שבת: שוב תוקפת אתכם דאגנות יתר וחרדות ואתם מתקשים להתמודד עם הרגשות. אתם לחוצים מהצורך לקבל החלטות קשות ומהשינויים שצפויים להתרחש. חשוב שתיקחו בחשבון את הצדדים החיוביים שבשינוי. התאזרו בסבלנות. חשוב עוד יותר הוא להוריד מעצמכם את הפוזה של קדוש מעונה. היו פתוחים ומוכנים לקבל התרחשויות חדשות ואל תמהרו לדון ולשפוט אותן לאור אלו הישנות או בפשטות, הימנעו מהשוואות.

ראשון עד שלישי: נראה כי אין לכם יותר מידי ציפיות ותלונות ולכן הדברים מתנהלים על מי מנוחות. בעבודה אתם מקבלי מחמאות מכל הכיוונים, מה שתורם למצב הרוח ומעלה לכם את המורל בצורה משמעותית. ביום שלישי צפויה פגישה מענגת במיוחד שתתפתח ותמשך עד לשעות הקטנות. אל תתאהבו באהבה עצמה, אלא באדם הנכון הראוי לה.

רביעי עד שבת: צפוי שינוי משמעותי בגישתכם אל עניין הזוגיות, ואתם מנצלים לטובה את ההתנסויות האחרונות. היובש החברתי נעלם ומפנה את מקומו לאירועים והתרחשויות מרגשות. זוגיות היא בהחלט עניין שבא בחשבון. העניין הוא להיות במקום הנכון בזמן הנכון. כשהעיתוי נכון והלב פתוח, אין שום סיבה בעולם שהדברים לא יתפתחו בכיוונים הרצויים לכם. מכר שגר בקרבת מקום אליכם- מפתיע.

ראשון עד שלישי: אתם טובי לב ולעיתים מרחפים עד כדי כך שאחרים, ואפילו הקרובים לכם ביותר, מנצלים את המצב. לעיתים זה וויתור על הפנימיות וזמן איכות שיש לכם. עליכם לנקוט עמדה ולשרטט קו אדום ברור מול כולם. בעבודה אתם מרגישים כרגע לחוצים ועמוסים מידי, כך שלא נותר לכם כמעט זמן לעצמכם. זה הזמן לבחון את רגשותיכם ולהתבונן במציאות כפי שהיא, מבלי ליפול טרף לעולם האשליות.

רביעי עד שבת: יש לכם הרגשה שהזמן קצר ועליכם להספיק לעשות המון דברים בימים טלה. עליכם לדאוג גם לפנות זמן לעצמכם ולא רק לעמוד בהתחייבות וציפיות של אחרים. יש לכם לעיתים נטייה הרסנית למדי של ניסיון לרצות את כל העולם ואחותו על חשבון הצרכים האישיים שלכם, מה שנותן לכם מאוחר יותר לגיטימציה לקטר. זה ממש מיותר.

ראשון עד שלישי: רוב הזמן הפנוי שיש לכם מושקע בקשר הזוגי. פגישה עם מישהו שבשמו מופיע האות ו', תפתיע. תקבלו חדשות טובות הקשורות בחו"ל. למרות שיש לכם יכולת הקשבה וסימפטיה גבוהה, אתם גולשים לסיפורים אישיים מפורטים שמייגעים את הזולת. הקדישו את הלילות למנוחה ואת הטענות הספציפיות שלכם ספרו לנוגעים בדבר ולא לגורם שלישי. צפויות בשורות טובות לצעירים במשפחה.

רביעי עד שבת: גישה חיובית יותר כלפי בני הזוג תביא לתוצאות חיוביות. הנקודה היא שהמסרים שאתם מעבירים, מאוד מעורפלים וגורמים אצל הצד השני לבלבול עמוק ולתסכול. נצלו את סוף השבוע למנוחה ולדיבור שיבהיר במידה מסוימת את המתרחש. זו הזדמנות של ממש לצאת מהתסבוכת. אתם נכנסים אל מעגל-חיים חדש ומכל מקום, צפוי סיומה של תקופה בעיתית.

ראשון עד שלישי: צפויה נסיעה שאתם לא ממש רוצים לבצע. העייפות המצטברת נותנת בכם את אותותיה ואתם מרגישים שכולם עולים לכם על העצבים ורוצים לנצל אתכם. הבעיה היא שהתחושה הדדית. צפוי עימות עם בני משפחה. יחד עם כל אלה נראה כי מאמצים שהשקעתם בקטע רומנטי עומדים להצליח בגדול, ואתם נמצאים לפני תחילתו של שלב מופלא בחייכם.

רביעי עד שבת: צפוי שינוי חיובי במצב הרוח, למרות שאתם חווים אכזבה מסוימת. התחלה של רומן מתגלה כ-'רחוב ללא מוצא'. במקביל, אתם עובדים על התארגנות יעילה יותר בבית ובכלל. התחילו מפינה אחת קטנה ואל תתפרשו יותר מידי. אם תנסו לבלוע יותר מידי, פשוט תתייאשו באמצע ולא תצליחו להשלים את המשימה שלקחתם על עצמכם.

ראשון עד שלישי: אתם שומרים על אופטימיות זהירה. הגישה החיובית שלכם ממגנטת אליכם דברים טובים בדמות אנשים בעלי השפעה שעושים מאמץ אמיתי לעזור לכם. יש לכם הזדמנות אמיתית להתקדמות. בתחום האישי צפויה הצעה רומנטית מכיוון של מישהו שאתם מכירים זמן רב. למרות שהדבר מחמיא לכם כדאי לשקול אם זה כדאי בטווח הארוך.

רביעי עד שבת: חברים קרובים מגלים עניין רב במה שיש לכם לומר. אתם משתחררים מהרגשת הבידוד שחשתם ומגלים צדדים מלהיבים ומאתגרים אצל מישהו שבשמו מופיע האות ר'. אין זה אומר בהכרח שזאת האהבה הגדולה שציפיתם לה מזה זמן רב, אבל הרעיון שווה בדיקה. צפויות חדשות טובות. הכוחות הקוסמיים מעניקים לכם כוח ויציבות להשגת מטרותיכם.

ראשון עד שלישי: לפעמים קשה לכם להבדיל מה קורה בטווח הסהרורי של המציאות והדמיון. נדמה לכם שאתם עושים הכול כדי להצליח ובסופו של עניין אתם מוצאים את עצמכם מול אכזבה. הקדישו זמן לסידור ניירת ותגלו כמה עובדות חשובות שנשכחו מזיכרונכם ויעזרו לכם להתמקד. זכרו את הפתגם הסיני הקובע כי חציית הנהר מביאה בכנפיה משימות חדשות הממתינות להתגשם.

רביעי עד שבת: בעיקרון, יש לכם הרבה עניינים חשובים להרהר ולהתעסק איתם, אבל מוקד תשומת הלב הוא על הנושא הזוגי. מצב חדש שנוצר בלי שהרגשתם, מהווה נקודת מפנה אפשרית במערכת הזוגית. אתם לא בטוחים שהרצונות שלכם לא השתנו. האווירה תוססת ויש לכם תחושה ש- 'רב הנסתר על הגלוי'. קשיים בתקשורת מעכירים את מצב הרוח גם הם.

ראשון עד שלישי: צפוי ויכוח עם אדם שאתם לא ממש סובלים ממילא. הקשר חונק אתכם ואתם מרגישים שמפעילים עליכם מניפולציות רגשיות מהסוג הנמוך ביותר. אל תשתפו פעולה. שחקו אותה אדישים ולא מבינים מה בכלל רוצים מכם. הדאגנות היתרה שנתקפתם בה מבחינה כלכלית, אינה מוצדקת, בעיקר לאור האווירה הטובה בעבודה והבשורות המרנינות שקיבלתם.

רביעי עד שבת: חברים באים לבקר ואתם מגלים סיפוק רב באירוח. אווירה רגועה ושלווה שוררת, למרות אי אלו חילוקי דעות בעבר. הגישה שלכם להתייחס לדברים מתוך נקודת מבט חדשה, אוהבת ועכשווית, מביאה אתכם למקומות טובים הרבה יותר, מבחינה רגשית. זה הזמן להתבונן סביב ולנצל את משאביכם בדרך היעילה ביותר. מדובר במשאבים חומריים כמו גם באלה הנפשיים.

ראשון עד שלישי: אתם מרגישים כעוסים ומאוכזבים מבחינה רגשית. הצלחת הזוגיות היא פונקציה של המאמץ המושקע משני הצדדים. קחו אחריות על החלק שלכם ואל תצפו שהצד השני ינהג בדיוק לפי ציפיותיכם. לזוגות חדשים מומלץ לבחון את צפונות ליבם. יחד עם זה אין להתיר לרגש לנצח את קולו של ההיגיון. זכרו זאת, משום שהרקיע צופה פרשיית אהבים.

רביעי עד שבת: אתם מערערים על סמכותו של אדם רב השפעה וקשרים, והעניין הזה לא עובר לכם בקלות לסדר היום. בכלל יש לכם צורך למרוד ולקרוא תיגר על חוקים חברתיים שלא נראים לכם הגיוניים. בני המשפחה לא מתלהבים מרוח הלחימה שנחתה עליכם, וזאת בלשון המעטה. נסו ליישר את ההדורים כדי לא לקלקל את כל סוף השבוע.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן טוב, עם אנרגיות יוצאות דופן, שצופן בחובו הזדמנויות בכל התחומים. זה הזמן המתאים לנסות לפרוץ לאפיקים חדשים שלא העזתם קודם לכן אפילו לחלום עליהם. נצלו את חלון ההזדמנויות להתחבר עם העוצמה הפנימית. סבלנות היא גורם חשוב שיוביל אתכם לכיוון הנכון אך בתנאי שתהיו ערניים וזריזים מספיק.

רביעי עד שבת: צפוי לכם פרק זמן מלהיב מלווה בתחושת העצמה פנימית. אתם עסוקים עד מעל הראש ברקיחת ובניית חיי החברה שלכם, ומנסים להרשים את הסובבים אתכם כדי לבסס את מעמדכם החדש. תוכלו להצליח במשימה זו אם תתמידו וגם אם בנוסף לאלמנטים החיצוניים תעשו עבודה פנימית שתעלה את הביטחון והאמונה הפנימית ביכולות שלכם.