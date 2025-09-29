שומר האדמה והקהילה בגולן

אבנר בן ארי הוא רכז השטח של "השומר החדש" בגולן. תפקידו מחבר בין השטח לחקלאים, בין הארגון לרשויות החוק, ובין מתנדבים למשימות השמירה והסיוע

אבנר בן ארי, בן 32, נשוי ליובל ואב לאיה הקטנה, חי ונושם את רמת הגולן. "הגולן הוא הבית שלי", הוא אומר בחיוך גדול. "כאן התחלתי, לכאן חזרתי וכאן אני נשאר, הגולן היא משימת חיי".

אבנר גדל במושב נוב בגולן וכמו רבים מבני האזור יצא אחרי השירות הצבאי לטעום קצת מהחיים במרכז הארץ. אך בגיל 30, חזר יחד עם משפחתו לגולן, האזור שהוא כל כך אוהב וכיום הוא ומשפחתו מתגוררים במיצר.

"זו חזרה הביתה, לאדמה ולנוף שמגדירים אותי, לאדמה שאני כל כך אוהב, לחקלאים, לקהילה", הוא מספר תוך כדי שהוא מתכונן לעוד יום ארוך בתפקידו כרכז השטח של "השומר החדש" בגולן.

כבר יותר משנה, משמש אבנר בתפקידו זה. תפקידו מחבר בין השטח לחקלאים, בין הארגון לרשויות החוק, ובין מתנדבים למשימות השמירה והסיוע. בין משימותיו העיקריות – לגייס עוד ועוד מתנדבים ל"שומר החדש".

"אני אחראי על תיאום הפעילויות של הארגון מול המשימות המבצעיות של החקלאים ושאר דורשי הסיוע. אנחנו פתוחים לכל משימה לאומית, ראשון לתת סיוע, ראשונים לתת יד. לצד זה, אני גם מהווה צינור תקשורת לחקלאים מול המשטרה, מג"ב וגופים נוספים כמו הרשויות המקומיות, ראשי הקהילות וחייב לציין כי כולם משתפי פעולה למען חיזוק החקלאים וההתיישבות, חיזוק המשילות וביטחון החקלאים".

שליחות וציונות כאחד

עבור אבנר, השמירה על אדמות הגולן היא הרבה מעבר למענה ביטחוני, או כלכלי.

"זו שליחות ציונית", הוא מדגיש בדבריו. "החיבור בין אנשים לאדמה והקשרים שנוצרים בין קהילות שונות דרך העבודה החקלאית והשמירה – אלה הם יסודות של קהילה חזקה, שורשית ובעלת אחריות הדדית. אצלנו. ב'שומר החדש', יש קו ערכי ברור של סיוע והתגייסות לכל משימה לאומית. אני הטלפון הראשון לחקלאים בגולן, מסביב לשעון".

אבנר רואה בפעילות של "השומר החדש" בגולן מהפכה של ממש: "זה אירוע משנה מציאות, או אולי יותר נכון – מחזיר אותה למקומה הנכון. אנחנו כאן כדי לשמור על הקרקע, על החקלאות ועל המרחבים שלנו, אבל גם כדי לבנות קהילה ששותפה לדרך. חיזוק הקו הראשון לגבולות זו משימה לאומית. 'השומר החדש' מקים בימים אלה יישובים לכל אורך קו הגבול המזרחי. את גבולות הגולן, אנו מחזקים בכל דרך".

"אני מאמין בכוחה של התנדבות"

החזון של אבנר מבוסס על ערבות הדדית והתנדבות. זהו הקו של "השומר החדש" כבר 18 שנים. מיום ייסודו של הארגון, נטלו מתנדביו חלק במשימות ההתנדבות, מאות אלפי אנשים מהארץ ומחו"ל.

"אני מאמין בכוח של אנשים שמתנדבים אחד בשביל השני, שמבינים שהחוסן של הגולן, ושל המדינה בכלל, תלוי בחיבור הזה בין אדם לאדם ובין אדם לאדמה. המצב הקיים מחייב כל אחד מאתנו למצוא את הדרך והזמן ליטול חלק במשימה".

בסוף כל יום עבודה בשטח, כשהוא חוזר לביתו במיצר, מחכים לו יובל ואיה הקטנה.

"המשפחה שלי היא הסיבה והכוח להמשיך בעשייה", הוא אומר בחיוך, "אבל גם האחריות שלי לדאוג שהגולן שהם גדלים בו יהיה מקום בטוח, חקלאי וחיוני לעוד דורות קדימה. מנהליי ב'שומר החדש' נותנים לי את כל הכלים להצליח, מגיעים לשטח, מקיימים יחד אתי פגישות עם מנהיגי הקהילות השונות וגם עם מג"ב ועם המשטרה. אנחנו כאן בשביל הקהילות, בשביל החקלאים, בשביל כל משימה. אני קורא לחקלאי הגולן, לראשי היישובים, לכולם – בכל בעיה, בכל משימה – פנו אליי, פנו לחמ"ל 'השומר החדש' ואנחנו נגיע לכל אחד מכם. אנחנו פועלים ללא פשרות נגד כל גווני הפשיעה ומצד שני, נהיה ראשונים למצוא מתנדבים לכל משימה חקלאית".

רכז לדוגמה

מנכ"ל ומייסד "השומר החדש", יואל זילברמן: "אבנר הוא דוגמה לרכז שטח שנמצא בשטח מסביב לשעון ונותן מענה לכל צורכי החקלאים. החיבור שלו לקהילות ולשטח מסמל את החיבור של 'השומר החדש' לכל קצוות הארץ. לצערנו, החקלאים בישראל מתמודדים עדיין עם פלישות לשטחי מרעה, עם פורעי חוק, עם גנבים וטרור לאומני וחקלאי כאחד ולכן המשימה שלנו רחבה. אנחנו עם החקלאים ובעלי החוות בכל אתגר וממשיכים לחזק את הקשר ושיתוף הפעולה עם מג"ב והמשטרה ועם כל גופי האכיפה ומשרדי הממשלה. אני מצטרף לקריאה לתושבי הגולן כולם – הצטרפו לשומר החדש".

מנהל המרחבים ב"שומר החדש", בצלאל גנוסר: "הרכזים המבצעיים של 'השומר החדש' מחזיקים מספר כובעים: הם אמונים על הקשר בין המתנדב לחקלאי, בין המתנדב לרשויות בגזרתו ומצד שני, אמונים על חיזוק החוסן הקהילתי צמוד היישוב ומחוץ לו, לטובת ביטחון המרחב ותחושת הנוחות של אותו אזרח שיכול לראות נוכחות בשטח. אנו מעלים את רמת הביטחון של כל אחד ואחת מאתנו.

"בזכות אבי מאיר, מנכ״ל משרד ההתיישבות, פרויקט החוסן הקהילתי קיבל דחיפה משמעותית מהמשרד, שרואה ערך עליון בהוצאת המתנדבים מחוץ ליישובם ועזרה לרשויות החוק, מג"ב, משטרה, המשרד לביטחון לאומי ועוד".