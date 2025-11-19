חיפוש

שומר אמונים

למרות שהיה רק בן 25 כשפרסם את ספרו "שומר אמונים", אריה קרישק מציג בשלות, התבוננות מיוחדת, המעוררת עניין וסקרנות אצל הקורא הספר ,שזכה לשבחים רבים, מופיע כעת במהדורתו השלישית, המורחבת

תושב קצרין, אריה קרישק, הוא סופר השייך כרונולגית לדור שלאחר מה שקרוי "דור המדינה" קניוק, עוז, יהושע, יצחק בן נר וראובן מירן, הם בני אותו דור סופרים כמותו.

הרומן "שומר אמונים" פורסם בהיות המחבר סופר צעיר מאוד (בן 25) ולמרות זאת ניכרת בו בשלות, התבוננות מיוחדת, המעוררת עניין וסקרנות אצל הקורא. הריתמוס של הספר מאפשר לקורא להתבונן במבט אינדיבידואלי, כנה, שקוף ועם זאת, כזה השרוי בחידתיות מרתקת. זהו רומן המחבר בהחלט את קוראיו גם אל מעמקי נפשם, המיוסרת בחלקה, של גיבוריהם וגם משקיף במבט על חכם ומיוחד מאוד על כל המתרחש בחייהם. האיכות הזו מדברת בעד עצמה, לכל אורך הספר המרתק הזה.

זהו רומן קצר, אך מיוחד, הנקרא כמעט בנשימה אחת ועתיד לרתק את קוראיו לכל אורכו.

המחיר: 60 ש"ח (כולל משלוח)

מוזמנים לרכוש וליהנות. הנחה מיוחדת של 30% לתושבי קצרין ורמת הגולן

אפשרי בביט לטלפון: 050-8517840

ובחנויות הספרים, ברשת סטימצקי ובצומת ספרים.

