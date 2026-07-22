ראיון מהשטח: בין הבית לעסק – החוסן של משפחת לבנון

שמונה ילדים, ארבעה מאובחנים עם אוטיזם. בעל, שוטר סיור בתחנת גולן, שמתמודד עם פוסט-טראומה. בת-חן לבנון, מחיספין, מג'נגלת עם הכדורים שחילקו לה החיים ומצליחה. ריאיון עם סלע

מאת: גלעד כהן, קצרין

בת-חן לבנון, תושבת חיספין, היא אימא לשמונה ילדים – שבעה בנים ובת, מתוכם ארבעה ילדים מאובחנים עם אוטיזם. בעלה, יהודה, הוא שוטר סיור בתחנת גולן, המתמודד עם פוסט-טראומה, בעקבות אירועים קשים שחווה מתוקף תפקידו במהלך המלחמה, בהם האסון במג'דל שמס והפגיעה בזוג ברנס. לאור המציאות המשפחתית הזו, שלא מאפשרת לבת-חן לצאת מהבית בשעות קבועות במהלך היום, בני הזוג החליטו לקחת את הגורל בידיהם. הם למדו צילום באופן מקצועי ופתחו עסק לצילומי אירועים, משפחה, בוקים ומגנטים לאירועים. העסק פועל כבר כמה שנים בהצלחה רבה ובחודשים האחרונים, התחדשו גם בהדפסות על מגוון מוצרים. בין לבין, בת-חן מעבירה הרצאות על חייה.

איך עם כל המורכבות המשפחתית אפשר להחזיק עסק?

"שאלה טובה. נראה לי שמכורח המציאות, למדתי לג'נגל ואני מגלה בתוכי כוחות שבאמת לא ידעתי שקיימים בי ועל זה אני חייבת תודה גדולה לשלל אתגריי. אז הרבה פעמים, את ההדפסות אני מדפיסה בשעות הלילה השקטות. כשיוצאים לצילום של אירועים, השכנות המדהימות שלי מתגייסות לעזרה ואני מלאת הכרת הטוב על זה. אבל באמת, האתגר לא פשוט.

"מה שנותן כוח זה באמת למצוא את השליחות בכל דבר שאני עושה. ההדפסות שמגיעות אליי מגיעות עם סיפור והסיפורים מגוונים ומרגשים מאוד. זו זכות עצומה בעיניי להיות חלק מסיפור של משפחה וזה נותן כוח. כמובן, האירועים שאנחנו מוזמנים אליהם מיוחדים ומרגשים.

איך נולד הרעיון להיכנס דווקא לתחום של צילום מגנטים לאירועים?

"יהודה תמיד צילם. זה תחביב ישן שלו וכבר לפני שנים, למד את זה באופן מקצועי והכנסנו מגנטים בעקבות הדרישה שעלתה מהשטח. כל הזמן, התקשרו אלינו כי רצו שנגיע לצלם, אבל ממש רצו גם מגנטים… לפעמים, המקצוע בוחר אותנו ולא להפך (:".

חלק משמחה של אנשים

איך העבודה המשותפת של שניכם יחד כבני זוג משפיעה על הניהול של העסק והבית?

"האמת זה ממש-ממש כיף לעבוד יחד, החלוקה בינינו היא שאני על הארגון של האנשים לתמונה ועל החיוכים שלהם ויהודה – על הכישרון. יוצאות לו תמונות מדהימות, בכל פעם אני בהלם מחדש".

העסק עובד כבר כמה שנים בהצלחה. לאן אתם שואפים לקחת אותו מכאן קדימה?

"זה משמח להיות חלק משמחה של אנשים, לייצר להם מזכרות יפות ומכבדות ולצאת מכל אירוע כשהאנשים מרוצים ומודים על האיכות והאנרגיות הטובות. טוב לנו ככה. מודים להשם על מה שיש".

איך המצב הביטחוני משפיע על ניהול העסק?

"כמו כל העסקים בצפון. אנחנו מבינים את זה ואוהבים את ארץ ישראל ואת עם ישראל וחושבים שלמרות האתגר הכלכלי, יש פה סיפור שהוא הרבה יותר גדול מאתנו. משתדלים להתרכז בתפילות להצלחת כוחות הביטחון והמדינה".

משפחה של שוטר

מה המשמעות של להיות אשת שוטר? משפחה של שוטר?

"זה מאוד לא פשוט לי ולילדים. בהרבה רגעים חשובים, פספסנו את הנוכחות שלו ויש בזה עוד אתגרים. יהודה כבר יותר מ-15 שנה במשטרה והוא אוהב את העבודה שלו ומגיע כל יום באמת מתוך תחושת שליחות שמפעמת בו, בעיניי, באופן על-טבעי כמעט. יהודה משתף אותי באירועים והתרחשויות שהוא חווה במהלך המשמרות ובעיניי, זו כמעט גאולה לשמוע שוטר שמגיע באמת עם כל הלב, בהמון אהבה לאזרחים ועם רצון אמיתי להיטיב.

"עבודת המשטרה היא תובענית מאוד באופייה – תגבורים ומשמרות מסביב לשעון ובזמנים של מתיחות ביטחונית, מיד מעבירים את השוטרים לכוננות גבוהה, שזה אומר משמרות ארוכות מאוד (כמעט כפולות, לפעמים, באמת כפולות ויותר) וללא חופשים. זה אומר שבע משמרות בשבוע וכל זה ללא תוספת של שקל במשכורת, שכר גלובלי.

"שוטר בגולן זה קצת שונה מהמשטרה ברוב הארץ. תחנת גולן חולשת על שטח עצום. ממורדות הכנרת ועד החרמון, אבל בגלל כמות התושבים, יש מעט ניידות במשמרת. כדי להגיע לאירוע, המרחקים שהם צריכים לעבור הם עצומים. גם המוגנות של השוטרים נפגעת כתוצאה מזה, כיוון שבמקרה של תקיפת שוטר על ידי אזרחים, עד שמגיע סיוע, יכול חס וחלילה לקרות אסון. האמת היא שבעיניי, יהודה הוא פלא עצום. היכולת שלו באמת למסור נפש בשגרה כל כך שוחקת ולהגיע כל יום עם תחושת שליחות, זה מאוד מיוחד".

איש להעריץ

איך יהודה מתמודד עם הפוסט-טראומה?

"יהודה הוא אחד האנשים שאני הכי מעריצה בעולם. איש ישר ואמיתי ומלא ענווה. התכונות הללו משרתות אותו היטב גם בהתמודדות עם הפוסט-טראומה. צריך המון כנות וענווה להודות, קודם כול אדם מול עצמו, שאכן הוא סובל מפוסט-טראומה וגם החוצה – לשתף ולבקש עזרה. זה מאוד מאוד לא פשוט. באמת איש להעריץ".

מהו המסר שלכם לתושבי הגולן?

"אנחנו אוהבים את קהילת הגולן ובפרט, את האנשים המדהימים בקהילת חיספין, שתמיד נמצאים שם כשצריך, שמחים להיות חלק מהרגעים המרגשים שלכם וליצור מזכרות של טוב. יחד עם כל עם ישראל מתפללים לגאולה שלמה בקרוב".